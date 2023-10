Párizs 2024: a visszaszámlálás megkezdődött

Az ikonikus párizsi helyszínen, az Eiffel-torony lábánál elhelyezett óra, már az olimpiai játékok kezdetéig hátralévő időt mutatja. A párizsi ötkarikás Nyári Olimpiai Játékokat 2024. július 26. és augusztus 11. között rendezik, ezt követően augusztus 28-tól szeptember 8-ig tart a paralimpia.

Miközben a nyári olimpiák újkori története a gigantikus beruházásokról szólt Franciaország és Párizs új fejezetet kíván nyitni az ötkarikás játékok történetében azzal, hogy innovatív, vendégszerető, nagyvonalú, környezetbarát helyszíneken várja a világ legjobb sportolóit valamint a közönséget. A francia főváros már csak azért is hatalmas ambícióval készül az eseményre, mert Párizs legutóbb 100 éve adott otthont a világ leghíresebb sporteseményének.

Miközben a rendezők a fiatalabb generáció érdeklődését is szeretnék felkelteni, Párizs minden szépségét, történelmét, eleganciáját és egyéni stílusát felvonultatva tervezték meg a versenyek lélegzetelállító helyszíneit. Ennek szellemében válik a Champs-Élysées sugárút gigantikus kerékpárúttá, a Champs de Mars park strandröplabda-pályává, miközben az olyan ikonikus helyszínek, mint az Invalidusok, a versailles-i kastély és a Grand Palais is versenyek otthonául szolgál. Melletük természetesen a francia főváros legnagyobb és legjobb sportlétesítményei, a Stade de France, az Arena Bercy, a Parc des Princes és a Roland Garros is felkészült arra, hogy az adott sportágak kíválóságait vendégül lássa .

A fenntarthatóság jegyében megrendezett Olimpia fontos célkitűzése, hogy az esemény kapcsán ellensúlyozzák a széndioxid-kibocsátást, elsősorban a közlekedés, valamint az élelmiszer és energiafelhasználás területén előtérbe helyezve a környezettudatos megoldásokat. A francia főváros ezért arra törekszik, hogy meglévő infrastruktúrájának maximálisan kihasználása mellett, csak olyan beruházásokat hajtson végre, amelyekre a helyi lakosságnak is valóban szüksége van.

És miközben a 2024-es Olimpia a nevében csak Párizshoz kötődik, Franciaország több nagyvárosa, sőt tengerentúli területe is tökéletes helyszínt biztosít az ötkarikás játékok egy-egy eseményének. Így Marseille biztosítja a vitorlás versenyek helyszínét, míg a labdarúgótorna eseményei Párizs mellett Bordeauxban, Lyonban, Saint-Étienne-ben, Nizzaban, Nantesban és Marseilleben kerülnek megrendezésre. A kézilabda Lille-ben, a szörfversenyek pedig a világ egyik legszebb táján Tahitin, a Teahupo’o hullámain zajlanak majd.

A Párizsi Olimpia során világpremiert jelent, hogy a játékok történetében először, a nagyközönségből jelentkezők is indulhatnak a maraton különböző távjain és emellett minden kerékpáros számára is nyitva áll az országúti kerékpárversenyen való indulás lehetősége.

Meichl Gréta