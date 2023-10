Paris 2024 : le compte à rebours a commencé

L’horloge au pied de la Tour Eiffel, site emblématique de Paris, indique désormais le temps qui nous sépare du début des Jeux olympiques. Les cinq tours des Jeux olympiques d’été à Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024, suivis des Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre.

Alors que l’histoire moderne des Jeux olympiques d’été a été marquée par des investissements gigantesques, la France et Paris souhaitent ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire des cinq Jeux olympiques en accueillant les meilleurs athlètes du monde et le public dans des sites innovants, accueillants, généreux et respectueux de l’environnement. La capitale française se prépare à cet événement avec beaucoup d’ambition, notamment parce que cela fait 100 ans que Paris n’a pas accueilli l’événement sportif le plus célèbre du monde.

Tout en cherchant à attirer les jeunes générations, les organisateurs ont conçu des sites époustouflants qui reflètent la beauté, l’histoire, l’élégance et l’individualité de Paris. Dans cet esprit, l’avenue des Champs-Élysées sera transformée en une gigantesque piste cyclable, le parc du Champ-de-Mars en un terrain de beach-volley, tandis que des lieux emblématiques tels que les Invalides, le château de Versailles et le Grand Palais accueilleront également des compétitions. A côté de cela, bien sûr, les plus grands et meilleurs sites sportifs de la capitale française, le Stade de France, l’Arena Bercy, le Parc des Princes et Roland Garros, sont tous prêts à accueillir les événements sportifs tant convoités.

Un objectif important des Jeux olympiques en matière de développement durable est de compenser les émissions de dioxyde de carbone liées à l’événement, en mettant l’accent sur des solutions respectueuses de l’environnement, en particulier dans les domaines du transport, de l’alimentation et de l’énergie. La capitale française s’efforcera donc de tirer le meilleur parti de ses infrastructures existantes et n’investira que dans des projets réellement utiles à la population locale.

Et si les Jeux olympiques de 2024 ne sont liés que de nom à Paris, de nombreuses grandes villes françaises, et même des territoires d’outre-mer, se prêtent parfaitement à l’organisation d’un seul et même événement. Marseille accueillera les épreuves de voile, tandis que le tournoi de football se déroulera à Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne, Nice, Nantes et Marseille, en plus de Paris. Le handball aura lieu à Lille, tandis que les compétitions de surf se dérouleront sur les vagues de Teahupo’o à Tahiti, l’un des plus beaux endroits du monde.

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques de Paris, le grand public pourra participer au marathon sur différentes distances et tous les cyclistes pourront participer à l’épreuve de cyclisme sur route.

