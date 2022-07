Szépségipar a Covid után – Az a szép, az a szép…

A pandémia, a home office, a „zoom-világ”, a vállalati és a társasági személyes találkozások hiánya és a bezártság azt feltételezné, hogy számottevően csökkent az érdeklődés a szépségipar termékei, szolgáltatásai iránt. Az értékesítési statisztikák valóban ezeket a feltételezéseket bizonyítják. Azonban ennél is fontosabb, hogy az élni akarás jeleként az egyik legfontosabb „iparágában”, a szépségbizniszben egyrészről felgyorsultak a korábban megkezdődött változások, másrészről új megoldások, új értékesítési formák, új irányzatok és új termékcsaládok születtek.

A szépségipar meglehetősen sok terméket és szolgáltatást ölel fel, ezek közül érdemes megemlíteni a különféle kozmetikumokat, terápiákat, a hajápolást, a bőr frissességét, a szőrtelenítést, a szép fogakat, a szépészeti műtéteket, az arcot és az alakot formáló plasztikai sebészetet, újabban pedig a komplex bőrápolást. Nem kétfilléres tételekről van szó, a nők és a férfiak azonban nem sajnálják a pénzt szépségük megőrzésére, fokozására. Az örök ifjúság és a boldogság kék madarának a keresése természetesen az ágazatot is új módszerek, termékek, megoldások kidolgozására és a kínálat bővítésére ösztönzi.

Alkalmazkodás és kihívások

A COVID-19 járvány felgyorsította a kozmetikumoktól való elmozdulást a bőr- és a hajápolás, valamint a „self-care” (önápolás) jelensége felé: arra ösztönözte a márkákat, hogy értékeljék újra kis- és nagykereskedelmi kínálatukat, figyelembe véve a digitalizáció előnyeit. A járványhelyzet soha nem látott kihívások elé állította az ágazatot: ezek többek között boltok szalonok bezárását, a termékfejlesztés leállítását jelentették. A szépségipar ma is tartó feladata tehát a pandémia következményeihez történő alkalmazkodás: a szépségipar digitalizálásának megvalósításával, a makró-irányzatok követésével, a tudatos bőrápolási termékek kereskedelmének fellendítésével, új termékcsomagok piacra juttatásával stb.

A McKinsey stratégiai tanácsadó cég felmérése szerint a pandémia gazdasági következményei az elkövetkező években még érezhetők lesznek: a szépségipar globális bevételének összege világszinten 35 százalékos csökkenést mutathat, amennyiben a járványhelyzetnek további hullámai lesznek és azok újabb lezárásokat eredményeznek. Nem is akármilyen nagyságrendű ágazatról van szó. A kozmetikai termékek globális forgalma jócskán meghaladj az évi 500 milliárd dollárt. A kozmetikai cikkek és személyes higiéniai termékek legnagyobb piaca Európában Német­ország, Franciaország és Olaszország. Az iparág évente legalább 29 milliárd euró hozzáadott értéket juttat az európai gazdaságnak. Közvetlenül a kozmetikai termékek gyártásából 11 milliárd euró származik.

A szépségipar közvetlen, közvetett és áttételes gazdasági tevékenysége Európában összesen több mint kétmillió munkahelyet tart fenn. Mintegy 167 ezret foglalkoztatnak közvetlenül, és 1,64 milliót közvetve a kozmetikai cikkek értékesítési láncában.

500 millió fogyasztó jelentős többsége Euró­pában naponta használ kozmetikai cikkeket és testápolási termékeket annak érdekében, hogy óvja az egészségét, javítsa a közérzetét és növelje önbecsülését. Az izzadásgátló dezo­doroktól, illatszerektől, sminkkészletektől a szappanokig, napvédő szerekig és fogkrémekig, a kozmetikumok fontos szerepet játszanak az élet minden szakaszában, és jelentős funkcionális, valamint emocionális előnyük van.

Piacok és nagyágyúk

A szépségipar „békeidőben” globálisan 7 százalékkal bővül évente, azaz kétszer akkora mértékben nő, mint a fejlett világ GDP-je. A legnagyobb piacot ma Oroszország, Kína és Dél-Korea jelenti, de India is előkelő helyen szerepel, ahol a ránctalanító krémekből évente 40 százalékkal többet adnak el. A szépségbiznisz hatalmas piaca az Egyesült Államok is, jól jellemzi az amerikai piacot, hogy ott csak szépészeti műtétekre évi 500 milliárd dollárt költenek. A világ szépségiparát viszonylag kevés óriáscég uralja:

A L’Oréal 39 szépségipari márkával büszkélkedhet, olyanokkal, mint a Lancôme, a Maybelline, a Urban Decay, a Garner, az Essie és a The Body Shop. Igencsak drága luxus márkái is vannak, mint például a Pureology, a La Roche-Posay és a SkinCeuticals. A becslések szerint tavaly 30 milliárd dollár körül alakult a cég árbevétele.

A holland Unilever termékei nem az USA-ban a legnépszerűbbek, az indiai nők viszont rajonganak értük, az egyik nagy kedvencük a Fair & Lovely. Becslések szerint tavaly 63 milliárd dollár volt az egész vállalat bevétele, amelyből 26 milliárd az óriáscég szépségápolási termékeiből jött össze.

A Procter & Gamble különösen nagy hangsúlyt fektet az olyan nagy márkáira, mint a Head & Shoulders, a Herbal Essences, az Olay és a Gillette. 80 milliárd dollárra becsülik a vállalat tavalyi bevételét, amelyből 20 milliárdot hoztak a szépségipar márkái. A vállalat egyébként a közelmúltban több márkáját is eladta a Coty-nak, amely így a szépségipar egyik új vezetőjévé lett.

A Coty összesen 33 márkanevet képvisel, miután számos márkát felvásárolt. Hozzá tartozik többek között az OPI, a Rimmel, a Covergirl. Többek között olyan sztárok állnak mögötte, mint Katy Perry, David Beckham és Beyoncé. Tavaly mintegy ötmilliárd dollár értékű szépségipari terméket értékesített a cég. Vélhetően ez a szám a következő években drámaian megugrik, köszönhetően a rengeteg megvásárolt nagy márkának.

A japán Shiseido mindegy 30 szépségipari márkát tömörít, többek között olyanok tartoznak hozzá, mint a bareMinerals, a Nars és a Laura Mercier. Az ázsiai vállalat árbevétele a becslések szerint 7 milliárd dollár volt.

A Johnson and Johnson kilenc nagy szépségipari márkát foglal magába, olyanokat, mint az Aveeno, a Neutrogena, a Clean and Clear és a RoC. Ez a cég is igen szép bevételre tett szert tavaly a bőrápolási termékei által, amelyek mintegy 8 milliárd dollár bevételt hoztak.

Dél-Korea berobbant

Az iparág igencsak nagy „játékosai” közé tartozik még többek között a Beiersdorf és az Avon is. Új, ragyogó csillag a szépségipar egén Dél-Korea. Hol van már a francia szépség-ágazat mindent elsöprő egyeduralma? A fiatalokat sokkal inkább a dél-koreai márkák szólítják meg, és már nem csak Ázsiában. A rendkívül innovatív dél-koreai kozmetika a világ harmadik legnagyobb exportőrévé nőtte ki magát az iparágban. A 2019-es bázishoz képest egy év alatt 16 százalékos növekedést ért el az ágazat, és ez az irányzat folytatódik. A teljes export 50 százaléka egyelőre a kínai piacra megy, de már nem titkolt cél, hogy sokkal szélesebb körben értékesítsék a cégek a termékeiket. Kína után az USA-ban vásárolják a legtöbb dél-koreai kozmetikumot, de a gyártók mind erőteljesebben vannak jelen a japán, a francia, a brit és a német piacon is. A K-beautynak nevezett koreai szépségápolás iránti kereslet része annak a tudatos és kiválóan felépített kulturális áttörésnek, amellyel Szöul és maga az ország észrevehetővé vált a világban.

A piac motorja a helyiek vonzódása a szépséghez és a szépségápoláshoz. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a koreai kozmetikai iparban egyedi és kifinomult trendek alakuljanak ki. Az ottani bőrápolási módszereket a világ összes szépészeti szakembere figyeli, követi. Egyre népszerűbbek az olyan K-beauty termékek, mint a maszkcsomag, a púder és a LED-maszk. A dél-koreai szépségipar emblematikus produktumai a folyékony alapozók és púderek, ezek hozták meg a világsikert. De, amiben igazán nagyhatalom Szöul, az az arcápoló maszkok szegmense. A pénzügyi elemzők évi 5,22 százalékos növekedést jósolnak az ágazatban a 2021–26-os időszakra., ami igencsak jónak számít. A járvány alatt bezárásra kényszerült kozmetikai szalonok helyét az otthoni barkácsolás, hajfestés, körömápolás vette át, új fogyasztókat megszólítva és megtalálva. De a szalonok már újra várják a vendégeket.

Új korszak kezdődött

Nem kétséges, hogy a világ szépségiparában új korszak kezdődött. A pandémia erőteljes szakaszaiban, a home office, valamint a korlátozott kijárási lehetőségek idején hatalmas mértékben megnövekedett a szépészeti termékek online kereskedelme. A statisztikák tanúsága szerint az illatszerek, krémek, körömlakkok, pakolások stb. vásárlásának 90 százaléka online történt, s a jelek szerint ez a kereskedelmi forma a jövőben is népszerű marad. Szakemberek véleménye szerint a következő öt esztendőben szinte forradalmi változások várhatóak a szépségbizniszben. Ezek közül érdemes néhányat kiemelni.

a környezettudatosság már a szépségipar óriásait is cselekvésre késztette. A világ vezető cégcsoportjai között egyre többen vannak, amelyek úgy döntöttek, valós lépéseket tesznek az ökolábnyomuk csökkentése érdekében. A csomagolóanyag lecserélése, a fenntartható pálmaolajra váltás és a gyártási körülményeket optimalizálása csak néhány a tervezett, illetve részben megvalósult célkitűzések, intézkedések közül. Megkezdődött tehát a nemzetközi brandek „zöldítése”.

személyre szabható arcápoló készülék, amely letapogatja, felismeri és javítja az arcbőr pigmentációját, felméri és eltünteti a bőrhibákat tintasugaras festékrendszer segítségével.

a fogyasztók részéről egyre inkább elvárás a személyre szabhatóság, a tudatosság, valamint a fogyasztói és a vásárlási élmény. Ezért olyan okoseszközöket és -technológiákat fejlesztenek ki az ágazat vezető cégei, amelyek segítenek különböző hajszínek vagy sminktermékek virtuális felpróbálására, vagy éppen a saját bőrtípus otthoni megállapítására, és az annak megfelelő arcápolási termékek kiválasztására.

a mesterséges intelligencia segítségével a fogyasztók számára otthonukból elérhető lesz a személyre szabott tanácsadás, legyen az bőrápolással, hajszínnel vagy sminkkel kapcsolatos. A mesterséges intelligencia képes összegyűjteni a világ minden tájáról az aktuális, közösségi médiában megjelenő trendeket, a kiterjesztett valóság pedig lehetővé teszi azok azonnali, virtuális kipróbálását. A fogyasztónak ezek után nincs más dolga, mint megrendelni az adott terméket vagy bejelentkezni a legközelebbi fodrászhoz.

a fodrászok munkáját könnyíti meg a 3D mesterséges intelligencián alapuló, virtuális hajszínfelpróbáló technológia. A Style My Hair Pro by L’Oréal Profession ugyanis több száz hajszín kockázat nélküli, azonnali kipróbálását biztosítja. A Virtual MakeUp TryOn pedig sminktermékek virtuális kipróbálását teszi lehetővé.

jelentősen megnőtt az otthoni szépségápolás szerepe, így az otthoni hajfestékek, arcmaszkok, szérumok, körömlakkok stb. iránti kereslet is.

az arcápolás különösen felértékelődött manapság, amikor otthon, a saját kozmetikusként kell helytállni.

Uralkodó irányzatok

Egy vezető szépészeti iparági szakértő szerint jelenleg öt fő trendről beszélhetünk, amelyek uralják a szépségipart.” Az első az úgynevezett „Natural Looks”, azaz a „természetes megjelenés”, amely az egyén saját, természetes megjelenését helyezi előtérbe, Ennek erősítését szolgálják a legtöbbször naturális, növényi vagy ásványi anyagokat tartalmazó, viszonylag egyszerű összetételű termékek. A második az „Egyediség”, amely vonal követői az egyén perszonális sajátságait hangsúlyozzák, még akkor is, ha azok valamelyest eltérnek a megszokott mai szépségnormáktól. (Gondoljunk itt például egy szokatlan, egyedi hajszínre.) Beszélhetünk ezek mellett továbbá testreszabott kozmetikai termékekről, ahol a fogyasztó a saját szépségápolási céljaihoz, személyre szabva állítja össze a neki szükséges termékek skáláját: akár egyedi megrendelésként, számára gyártva, akár egy rendelkezésre álló termékpalettából összeállítva azt. Az úgynevezett Techno elnevezésű trend fókuszában a hatékonyság és a gyorsan látható, kézzel­fogható eredmény található, amely eléréséhez gyakran nyúlnak az esztétikai gyógyászat módszereihez. Végül pedig a Deluxe trend, amelyet pedig a kifejezetten magas ár és exkluzivitás jellemez. Itt az alapanyagok tekintetében már ritka és drága komponensekről beszélhetünk – legyenek azok természetesek vagy a modern technológiának köszönhetőek.”

Férfi és uniszex termékek

Egyelőre még a női szépségápolási termékek vezetik a piacot, ám ez fokozatosan változni fog. A mostani helyzet nem trend, hanem inkább csak a marketingszektor lemaradásának köszönhető állapot. Várhatóan a szépészeti piac is az uniszex termékek felé fog nyitni, csakúgy, mint azt már láthatjuk a divatvilágban. Régóta megfigyelhető jelenség, hogy sok márka egyesíti női és férfi termékcsaládját. A férfi fogyasztók által vásárolt kozmetikai termékek értékaránya növekedni fog az elkövetkezendő években, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a termékek férfi termékként, vagy brandként lesznek meghatározva. Ezt az irányt támasztja alá például az is, hogy csökkenőben van a legnagyobb, egyértelműen „férfi márkaként” ismert kozmetikai vállalat, a Gillette értéke. A világcég számára nem könnyű az ilyen irányú váltás, hiszen nehezen tudják hitelesen kommunikálni magukról, hogy uniszex termékeket gyártanak. Jelenleg a szépészeti piac mintegy 10 százalékát teszik ki az úgynevezett férfi termékek.

Kedvező iparági jövő, idehaza is

Tavaly az Egyesült Államokban a szépségipar cégeinek vesztesége mintegy 170 milliárd dollár volt. Az ágazat szakemberei az egész világon abban bíznak, hogy mind kevesebbet kell viselnünk maszkot, így „kifelé” is újra mutathatjuk jól ápoltságunkat. Az e-kereskedelem, a személyre-szabás, a mesterséges intelligencia, az iparág gyors digitalizációja az emberek egyre nagyobb igénye a folyamatos jól ápoltságra és még számos tényező kedvező jövőt ígér az ágazatnak. A hazainak is, amelynek forgalma megközelíti az évi 200 milliárd forintot.

Dr. Gonda György, CMC

vezetési tanácsadó

Certified Management Consultant