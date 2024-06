Több mint útikönyv egy távoli világba

Kalandozásunk Ausztráliában és Új-Zélandon címmel jelent meg Fekete Tibor& Erzsi könyve, ami messze többet ad az olvasónak, a hagyományos útikönyvekben megszokott helyi látnivalók leírásánál.

A Kalandozásunk Ausztráliában és Új-Zélandon nem egy tipikus útleírás. A szerzőházaspár arra törekedett, hogy a messzi Ausztráliában és Új-Zélandon járva ne csak a bakancslistás látnivalókat keresse fel, hanem megismerje az adott helyszínen élő embereket, szokásaikat is, felidézze az ottani történeteket és az akár a régmúlt ködébe vesző legendákat is.

A baráti beszélgetések hangulatát idéző könyvben a szerzők olyan különleges helyekre is elkalauzolják az olvasókat, mint amilyen az Antarktisz múzeum, az esőerő, bemutatva azt is, hogy miként éltek az őslakosok Ausztráliában, illetve Új-Zélandon. Ráadásként az olvasó, többek között megismerheti a Sydney Operaház megszületésének különleges történetét éppúgy, ahogy azt is megtudhatja, miért került az első ausztrál 10 dollárosra egy sikkasztásért halálraítélt brit ember arcképe.

