Trump a tömegintimitásra épített és a TikTok-kal győzött

TikTok nemcsak a fiatalok kedvence, hanem egyre nagyobb hatással van a politikára és az üzleti életre is. Kasza Tamás lezárási specialista szerint Donald Trump választási sikerét is nagyrészt a TikTokon elért tömeges eléréseknek köszönheti. A közösségi platformon kialakuló „tömegintimitás” révén az emberek könnyebben kötődnek a tartalomgyártókhoz, ez pedig vásárlásra ösztönzi őket. Ennek ellenére sokan még mindig ódzkodnak belevágni, és elrettenti őket a videós megjelenés gondolata, amihez az előítéleteik és technikai félelmeik is hozzájárulnak.

Noha a TikTokot leginkább a táncolós, vicces videók felületeként azonosítjuk, egyre több üzletember, cég, sőt politikus fedezi fel ezt a felületet megjelenési lehetőségként. Kasza Tamás lezárási specialista a platform megdöbbentő jelentőségére is felhívta a figyelmet: szerinte ugyanis az USA elnökválasztását is gyakorlatilag a TikTok döntötte el a Z generáció miatt.

„Donald Trump a TikTok révén ért el hatalmas sikert, rendkívüli elérést tudott generálni a választási kampány során. Mellette olyan üzleti influenszerek is szerepet kaptak, mint Elon Musk és Grant Cardone. Érdekes adat, hogy még Rihanna, Taylor Swift vagy Beyoncé sem tudta befolyásolni a választások kimenetelét. Ez is arra utal, hogy a »táncos videóknak« nincs valódi gazdasági vagy politikai befolyása. Mindhárman a demokrata elnökjelölt mellett kampányoltak, és több százmilliós követőtáborral rendelkeznek, mégis hiába értek el rengeteg embert, ez nem tükröződött a választások eredményeiben” – mondta Kasza Tamás.

2025-ben a tömegintimitás lesz a trend

Az értékesítési szakértő és tréner szerint a magyar vállalkozások számára is nagy tanulság lehet a TikTok térhódítása, nem mindegy azonban, hogyan kezdenek el tartalmakat gyártani erre a felületre.

„A nagy eléréshez nem kell feltétlenül influenszerekkel együttműködnie egy vállalkozásnak. Elég annyi, hogy elkezdenek olyan videókat gyártani, mintha egy ügyfelüknek magyaráznák a termékeik vagy a szolgáltatásaik lényegét. A lényeg, hogy kezdjenek el magukról beszélni. Az érzelmi kapcsolódás ugyanis fontosabb, mint az, hogy a cég hány éve van a piacon, a követőszám pedig az algoritmus működése miatt gyorsan növekedhet” – ecsetelte a szakértő.

Kasza Tamás egy új, 2025-ös trendre is rávilágított, amelyet tömegintimitásnak hívnak, a lényege pedig az, hogy a nehézségeinket és a problémáinkat is közhírré tehetjük.

„Ez egyébként Taylor Swift sikerének is a titka a zenében, hisz a saját életét énekli meg, míg a többi énekes csak dalokat ad elő. Az ő követői azonban végig tudják mondani az egész életét. A közösségi médiában úgy kell beszélni, mintha egy barátnak vallanánk meg a nehézségeinket. A közösségi médiában ez ugyanolyan fordulat, mint ami a szuperhősfilmekben is volt a hetvenes években, amikor a szuperhősök gyengeségeit helyezték előtérbe a filmekben, hisz addig tökéletesek voltak. De volt egy pont, ahol emberivé váltak” – magyaráza a szakértő.

Friss adat: A TikTok felé fordulnak a magyar kisvállalkozások

A szakértő szerint a magyar üzletemberek egyre inkább felismerik a TikTok lehetőségeit, amely nemcsak Trump sikere miatt lett vonzó, hanem azért is, mert a kisebb vállalkozások számára jelenleg ez az egyetlen megfizethető platform, ahol szélesebb körben láthatóvá válhatnak.

„Ma már a Facebookot és a Google-t csak havi 700-800 ezer forintnál nagyobb hirdetési költséggel érdemes használni. Ennél kevesebb összeg kidobott pénznek számít, mivel nem hoz megfelelő eredményt, ami a magyar kisvállalkozások többségét kirekeszti ebből a körből. Számukra most a TikTok a legelérhetőbb platform, amely egyelőre még nem hirdetési felület, mint a Facebook, de nem tudni, meddig marad ez így” – fogalmazott Kasza Tamás, aki felmérést is végzett a magyar mikro- és kisvállalkozások körében az idei üzleti problémákról.

A felmérésben a válaszadók 41%-a az ügyfélszerzést jelölte meg fő kihívásként, amely gyakran összefügg a nehéz gazdasági helyzettel és az élesedő piaci versennyel. Ezenkívül a válaszadók 32%-a az alacsony bevételt vagy a bevételnövelés szükségességét említette, ami szoros összefüggésben van az ügyfélszerzéssel, és rámutat a profitabilitás fenntartásának nehézségeire.

Bárki sztárrá válhat

A szakértő szerint nehéz előre megjósolni, hogy a TikTokon kik és milyen tartalommal futnak be.

„Sokan lettek sikeresek, akikről nem is gondolta volna senki, hogy a TikTokkal fog befutni. Ezen a platformon egy teljesen más közönség és nézőpont van jelen, mint az egyéb felületeken, előre pedig szinte lehetetlen megmondani, hogy valaki tízezer vagy 250 ezer főt fog-e elérni. A Megasztáros Pál Péter például a TikToknak köszönhetően került be Netflix-sorozatokba, a stúdiók ugyanis már nézik azt is, hogy olyan statisztákat szerepeltessenek, akiknek sok követője van, hogy minél többen nézzék meg a filmeket” – hívja fel a figyelmet Kasza Tamás.

Kasza példaként említette a Bitang Burger ügyvezetőjét, Radnóti Máriát is, a cég ugyanis elnyerte Magyarország legjobb hamburgere díjat, és egy kis hamburgerezővel akkora forgalmat bonyolítottak, hogy egy étterem is megirigyelné. Kasza Tamás rendezvényén, a Kasza napon nemcsak Radnóti Mária segít rávilágítani arra, hogyan kell láthatóvá válni a digitális térben, de számos influenszer és vállalkozó is segíti az érdeklődőket az előadásaival.