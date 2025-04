Trump vámol, a kongresszusi republikánusok közül egyre többen féltik a nyugdíjasokat

A kongresszusi republikánusok már csak azért is aggódnak a vámok negatív hatásai miatt a félidős választások előtt, mert az idősebb szavazók kulcsfontosságúak a republikánus győzelemhez.

A kongresszusi republikánusok aggódnak amiatt, hogy a Donald Trump vámjai által kiváltott piaci hullámvölgy súlyos áldozatokat szed a nyugdíjasok és a nyugdíjkorhatárhoz közeledő emberek – pártjuk számára kritikus választói csoport – körében.

A részvények zuhantak a héten, mióta Trump kereskedelmi háborút indított az Egyesült Államok fő kereskedelmi partnereivel, miközben az amerikai kincstárjegyekre is újabb eladási nyomás nehezedett, ami a magán számlákra és más befektetésekre nehezedik, amelyekre az amerikaiak a nyugdíjas éveik finanszírozásában támaszkodnak- írja a Reuters.

Néhány republikánus törvényhozó a héten aggodalmát fejezte ki az amerikaiak befektetéseit érő csapás miatt a jövő évi félidős választások előtt, amikor a Kongresszus mindkét kamarájának irányítása a tét.

„Az emberek meg fogják nézni a kimutatásukat. Trump elnökre szavaztak, és rám szavaztak. … Csak azt próbálom kitalálni, hogy jól fogják-e érezni magukat emiatt” – mondta az észak-karolinai Thom Tillis , egyike annak a hét szenátusi republikánusnak, akik aláírták azt a Kétpárti törvényjavaslatot, amely felhatalmazná a Kongresszust az új vámtarifák felülvizsgálatára és felülbírálására.

John Kennedy louisianai republikánus szenátor hasonló aggodalmának adott hangot. “Ez nem szórakoztató. Nem tetszik. Szeretem, amikor a piac felfelé megy” – mondta Kennedy újságíróknak. Elmondta, hogy esélyt akar adni Trump akciójának, de az elnöknek jobban kellene tájékoztatnia a közvéleményt rövid távú céljairól. „Nem tudjuk, mennyi időbe telik (a pozitív eredmények megjelenése), nem tudjuk, milyen rövid távú következményei lesznek” – mondta Kennedy. „Nem tudjuk, hogy a gyógyszer rosszabb lesz-e, mint a betegség.”

A nyugdíjasok és a nyugdíjkorhatárhoz közeledők a republikánus szavazók jelentős részét teszik ki. Trump novemberi győzelmét az 50 éves és idősebb szavazóknak köszönheti, míg demokrata riválisa, Kamala Harris, a 18-49 éves szavazókat nyerte meg, mutatják az exit pollok. Az idősebb amerikaiak ráadásul lényegesen nagyobb valószínűséggel mennek el szavazni, mint a fiatalabbak, különösen az olyan nem elnökválasztási években, mint a közelgő 2026-os félidős választások.

„A minap Kentuckyban beszéltem egy nyugdíjas úriemberrel, aki azt mondta, hogy egész nap a piacot figyelte” – mondta Rand Paul szenátor, a vámok szókimondó kritikusa.

„Gondoljatok bele. Ha már nyugdíjas vagy, és egy nap alatt elveszíted a nyugdíjas jövedelmed 20%-át, az óriási csapás” – mondta a kentucky-i törvényhozó.

Scott Bessent pénzügyminiszter vasárnap azzal érvelt, hogy a nyugdíjasok „hosszú távon” tekintenek a részvénypiacra és a nyugdíjszámlájukra.

„Azok az amerikaiak, akik most akarnak nyugdíjba vonulni, azok az amerikaiak, akik évek óta félretesznek a megtakarítási számláikra, szerintem nem nézik a napi ingadozásokat” – mondta Bessent az NBC »Meet the Press« című műsorában.

Tillis, aki a jövő évben a három republikánusok által megtartott szenátusi hely egyikét védi majd, szkeptikusan nyilatkozott erről az elképzelésről.

„Nem tudom, hány éves Bessent miniszter úr, de fogadok, hogy az a 11 400 ember, aki ma lett 65 éves, valószínűleg nemrég ellenőrizte” – mondta Tillis az interjúban.

„Az amerikaiak ma az egyenlegüket nézik, és azon tűnődnek, hogy mekkora életmódváltásra kényszerülnek, vagy hogy képesek lesznek-e nyugdíjba vonulni, amikor tervezik, mert a Trump-kormányzat meggondolatlanul és véletlenszerűen vetette ki a vámokat” – mondta Maggie Hassan szenátor, New Hampshire-i, demokrata képviselő Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselőnek a szenátusban tartott meghallgatásán.

Tekintettel arra, hogy Trump nagy befolyást gyakorol pártja felett, sok kongresszusi republikánus azt mondta, hogy hajlandóak időt hagyni arra, hogy lássák Trump politikájának hatásait.

Közéjük tartozik John Thune szenátusi többségi vezető, aki jelezte, hogy nem tervezi a Maria Cantwell washingtoni demokrata szenátor és Chuck Grassley iowai republikánus szenátor által vezetett, a vámok feletti nagyobb kongresszusi ellenőrzés gyakorlását célzó törvényjavaslatot.

„Mindenki aggódik a piac miatt, az biztos” – mondta Thune hétfőn újságíróknak. „Nyilvánvaló, hogy sok amerikainak van nyugdíjalapja, befektetési alapja, 401(k) nyugdíj megtakarítási egyenlege.”

A dél-dakotai szenátor azt mondta, hogy hajlandó megvárni, hogy a vámtarifa lépések hogyan „játszódnak le”.

Trump a vámokat „gyógyszerhez” hasonlította, mondván, hogy a rövid távú fájdalmat ellensúlyozni fogja a hosszú távú növekedés, és azt jósolta, hogy a vámok növelni fogják a feldolgozóipari foglalkoztatást.

A Reuters/Ipsos közvélemény-kutatásai szerint az idősebb amerikaiak fogékonyak erre az érvre. Az 55 éves és idősebb amerikaiak mintegy 55 százaléka értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy „bármilyen rövid távú gazdasági fájdalom megéri, hogy az Egyesült Államok hosszú távon erősebbé váljon” a vasárnap zárult felmérésben. A 34 éves és fiatalabb amerikaiaknak mindössze 40%-a értett egyet.

„Mindenki tudni akarja, hogy ez hosszú távon hogyan működik” – mondta Lindsey Graham dél-karolinai repuplikánus szenátor, »azt hiszem, sokan lesznek türelmesek, ha látjuk, hogy a kereskedelmi világ előnyösebbé válik«.

Arra a kérdésre, hogy mit hallanak választóiktól a nyugdíjszámláikkal kapcsolatban, Ron Johnson wisconsini republikánus szenátor azt mondta, hogy „jelenleg nem sok mindent”, Roger Wicker mississipi republikánus szenátor pedig azt, hogy „nagyon keveset”.

Roger Williams republikánus képviselő, akinek autókereskedése van a saját államában, Texasban, lekicsinyelte a vámok miatt érzett aggodalmakat, amelyek a 401(k) nyugdíj megtakarítási egyenlegeket csökkentik.

„Nem félek tőlük, tisztában vagyok velük” – mondta Williams a vámokról.

„Elmondhatom, hogy a Main Street-i, vállalkozásokat, amilyen én is vagyok, nem érdekli ez a sok dolog a vámokról” – fejtette ki Williams. „Ők az adócsökkentést akarják.”

é.m.z.

Illusztráció:Freepik