Újra keresettek a klasszikus képzések – ezzel külföldön is vállalhatunk állást

Külföldön is elhelyezkedhetünk az itthoni tanfolyami végzettségekkel. Számos klasszikus tanfolyami képzés vált ismét népszerűvé és keresetté az elmúlt időszakban. A szakképesítések elvégzési ideje három hónaptól másfél évig változik, ennyi idő alatt azonban nemzetközileg is elismert végzettséget igazoló dokumentumot szerezhetünk.

Nem csak államilag, de akár nemzetközileg is elismert szakképesítéseket lehet szerezni számos területen. Általános tendencia, hogy az elmúlt egy-két évben ismét népszerűek lettek az immár klasszikusnak számító képzések, mint a dajka, élelmiszer eladó, vállalkozási mérlegképes könyvelő, szobafestő, személy- és vagyonőr, aranykalászos gazda, gipszkartonszerelő, kutyakozmetikus, raktáros, állatgondozó, állatorvosi asszisztens, ingatlanközvetítő és a méhész tanfolyam. Ezek a képzések három hónaptól 18 hónapig végezhetők el, és államilag elismert szakképesítéseknek, illetve részszakképesítéseknek – mint például a gipszkartonszerelő és az állatgondozó – felelnek meg. A felsorolt képzések ráadásul rendkívül keresettek a munkaerőpiacon.

„Nem véletlenül számítanak már-már klasszikusnak ezek a képzések, hiszen már a korábbi OKJ-s rendszerben is választhatók voltak, és az új képzési rendszerben is töretlen az érdeklődés irántuk.

Azoknak, akik a jövőbeli elhelyezkedési lehetőségek alapján szeretnének szakképesítést választani, mindenképpen hasznos tájékozódniuk a különböző álláskereső portálokon a kiszemelt szakképesítéssel betölthető pozíciókról és lehetőségekről. Emellett érdemes felkeresniük az átalakult szakképzési rendszert bemutató Ikk.hu oldalt. Itt minden képzéssel kapcsolatban találhatunk információt annak munkaerő-piaci relevanciájáról. Ugyanakkor általánosságban kijelenthető, hogy a klasszikus képzéseket elvégzett munkaerő iránt nagy a kereslet” – fejtette ki Szabó Andrea, a TanfolyamGURU.hu oktatási szakértője, aki azt is elárulta, hogy az eladó képzések és az építőipari tanfolyamok ezek közül is a legkeresettebbek, és a legnépszerűbbek is, hisz ezeken a területeken könnyű elhelyezkedni, és a kereset is jó.

A szakember azt is elárulta, hogy ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzésével külföldön is vállalhatunk állást az adott területen, hiszen az oklevél – amennyiben hitelesítik – ott is igazolja a végzettséget.

„A szakképzési közokirat külföldön történő felhasználásához – ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – a szakképzési közokiratot hitelesíteni kell és felülhitelesítéssel kell ellátni. A hitelesítést a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal végzi el és a külpolitikáért felelős miniszter hitelesíti felül” – tette hozzá az oktatási szakértő.

Nem igényel elővégzettséget

A képzések között ráadásul szép számmal akad olyan tanfolyam, ami semmiféle előképzettséget nem igényel.

„Képzésfüggő, hogy milyen előismeretet kíván meg egy adott tanfolyam, de a legtöbb esetben alapfokú végzettség vagy érettségi szükséges hozzá. A TanfolyamGURU.hu oldalon minden szükséges feltétel megtalálható, illetve az IKK.hu oldalon is lehet tájékozódni a képzésekről – fejtette ki Szabó Andrea.

Noha a felnőttképzésben induló tanfolyamok általában nem ingyenesek, a tanulás mindig jó befektetés, hiszen nagyon jó a megtérülése. Ma már rengeteg elérhető árú – azaz 70.000 és 400.000 forint közötti – képzés közül lehet válogatni, melyek a munkaerőpiacon is keresett szakmák. A tanfolyamok díja pedig jóval kevesebb, mint amennyit egy hónapban keresni lehet az adott területen. Emellett sok felnőttképző részletfizetési lehetőséget is biztosít, így könnyebben kigazdálkodható a képzési díj. A szakmai képzések közül ma már jó néhány online is elérhető, azaz az elméleti oktatás interneten is folyik, ami könnyebbséget jelenthet a kismamáknak vagy a vidéken élőknek is.