Üzleti turizmus wellness köntösben

Mindegy, hogy mekkora létszámú rendezvényhez keresünk helyszínt, ha valami különlegeset szeretnénk, akkor nem elég a technikai paramétereket szem előtt tartani. Hévízen, a Hotel Carbona Thermal Spa olyan kiegészítő lehetőségeket kínál, ami valóban felejthetetlenné teszi a vállalti csapatépítő programot éppúgy, mint a több napos partnertalálkozót vagy a dolgozói juttatásként adott pihentető bónuszt.

Egy arborétumszerű parkban, a Hévízi-tótól sétatávolságra, csodálatos környezetben várja vendégeit a többszörösen díjnyertes Hotel Carbona Thermal Spa. Jó megközelíthetőségének köszönhetően a szálloda alkalmas akár rövidebb vagy hosszabb szakmai szemináriumok megtartására is. Hévíz egyik legnagyobb gyógy- és wellness központja kiváló helyszíne lehet a szakmai konferenciák, csapatépítő tréningek programjainak 10, vagy akár 300 fő részére. A spa és wellness szolgáltatások, a kényeztető programok valódi felfrissülést jelentenek egy-egy szakmailag tartalmas nap után. A hotel munkatársainak vendégszeretete és a személyre szóló odafigyelés pedig garantáltan felteszik a koronát az ott töltött napokra.

Ezen a mesés helyen – ahol reneszánszát éli a fürdőkultúra – az élmények a jó közérzetről, a lelki egyensúlyról, az egészségről szólnak. Gazdasági és HR szempontból is óriási a jelentősége, hogy milyen a munkatársak vitalitása. A jó egészségi állapot, a kiegyensúlyozottság nagymértékben fokozza a teljesítőképességet. A Carbonában egy helyen megtalálható mindaz a kényeztetés, gyógymód- és életmód-terápia, amelyért más körbe utazza a világot. A fürdővilág 1000 m2 vízfelülettel, 3 fürdővel, 6 medencével gondoskodik a feltöltődésről. Ebben a hotelben még a szaunázás is alkalmas lehet a közösség építésre: a Carbona megújult szauna oázisában 50 férőhelyes a feketeöves szaunázókat is lenyűgöző, profi finn szauna! Persze mellette van visszafogottan meleg aroma-szauna és gőzfürdő, és teljes nyugalmat biztosító tepidárium is. Külön jópont jár azért, hogy azok számára, akik idegenkednek a ruha nélküli, lepedős szaunázástól, jól elkülönítetten kialakítottak egy fürdőruhában is használható úgynevezett textiles szaunát.

A rugalmasan alakítható termek és a kiegészítő technikai valamint gasztronómiai szolgáltatások ideális körülményeket kínálnak. Legyen az kis létszámú műhelymunka, ahol munkatársak, szakmai partnerek vesznek részt egy elmélyült foglalkozáson, vagy egy csoportmunkát igénylő, kreatív energiákat felszabadító workshop. A különleges környezet a szakmai programok mellett lehetőséget nyújt az ellazulásra, a kikapcsolódásra is. A színvonalas szállás, a számtalan igénybe vehető wellness szolgáltatás, a közös sportfoglalkozások egyaránt hozzájárulnak az elégedettséghez, és biztosan jó emléket hagynak a munkatársakban, partnerekben.