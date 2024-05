A legversenyképesebb ágazatok között a baromfiágazat

Közvetlen és nemzeti támogatásokkal, állatjóléti támogatásokkal, átmeneti támogatásokkal, valamint a vidékfejlesztési programokból származó támogatásokkal segítjük a baromfiágazatot – mondta Nagy István agrárminiszter csütörtökön, Budapesten a Baromfi Világnap alkalmából megtartott konferencián.

A tárcavezető emlékeztetett, mindezek mellett az importkorlátozó intézkedés bevezetésével is felléptünk a hazai piacon zavarokat okozó ukrán baromfitermékekkel szemben. Hozzátette, a felsorolt támogatások mellett a hazai baromfiágazat az utóbbi években egyéb módokon is kapott támogatást. Ilyen volt az orosz-ukrán háború kapcsán kialakított kivételes alkalmazkodási támogatás, a madárinfluenza miatti kártalanítás, a tenyésztésszervezési feladatok támogatása, valamint az állatbetegségekkel szembeni védelem. Mindezeken túl az Agrár Széchenyi Kártya programmal, számos kamatkedvezménnyel, és krízisbiztosítási rendszerrel is segítettünk – részletezte a miniszter.

Nagy István a támogatási formák közül kiemelte a Vidékfejlesztési Program telephelyfejlesztési támogatását, amelyben a baromfiágazatból érkezett pályázatokra idáig összesen 600 kérelem kapcsán több mint 170 milliárd forintnyi támogatás már biztosított.

A tárcavezető azt mondta, közös érdekünk az állattartók versenyképességének növelése, az új, innovatív és környezetbarát tartási technológiák alkalmazásának ösztönzése, valamint a fejlesztések előmozdítása. Ezt a kiemelt figyelmet jelzi, hogy az új támogatási időszakban az első beruházási pályázati felhívások között jelennek meg az állattartó telepek komplex, nagyobb léptékű fejlesztéseinek, valamit a kisebb mértékű megújításainak támogatását célzó pályázati felhívások. Az alapvető cél pedig az állattartó gazdaságok versenyképességének fokozása építési tevékenységekkel és az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák bevezetése mellett a járványos állatbetegségek megjelenési kockázatának csökkentése és az állattartó építmények energetikai korszerűsítése – fejtette ki Nagy István, hozzátéve, a baromfi állatjóléti támogatások közül az étkezési tojást termelő tyúk, illetve a tenyészbaromfi már átkerült a KAP Stratégiai Terv alatti új támogatási rendszerbe.(AM)