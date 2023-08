A Michael Kors bekebelezése giga divatházat szül

A Coach amerikai luxus dizájner táska divatház tulajdonosa felvásárolja a Michael Kors márkát, hogy az így születő amerikai divatipari óriás felvegye a harcot az európai luxusgigászokkal szemben.

A Coach anyavállalata, a Tapestry (TPR.N) egy 8,5 milliárd dollár értékű üzlet keretében megvásárolja a Michael Kors tulajdonosát, a Capri Holdings (CPRI.N) céget, amivel egy olyan amerikai divatipari óriáscéget hoz létre, ami kihívja a nagyobb európai riválisokat a globális luxuspiac nagyobb részesedésének megszerzéséért.

A Reuters tudósítása szerint, mivel az amerikai luxuscégek mérete folyamatosan elmarad az európai társakétól, ez korlátozza a versenyben való pozíciók javítását.

Jellemző, hogy a párizsi tőzsdén jegyzett LVMH például 75 luxusmárkát birtokol, köztük az amerikai Tiffany ékszergyártót és a Louis Vuitton és Dior divatmárkákat is. A most született megállapodással egy fedél alá kerülnek a Tapestry megfizethetőbb luxusmárkái, a Kate Spade, a Stuart Weitzman és a Capri Jimmy Choo és Versace márkái is. Ennek kapcsán Jelena Sokolova, a Morningstar elemzője kifejtette: “Úgy tűnik, hogy a méret egyre fontosabb a luxusiparban, tekintve, hogy a nagy konglomerátumok milyen erőforrásokat tudnak a kisebb márkáik növelésére fordítani”.

A most megszülető egyesített vállalat az előző pénzügyi évben több mint 12 milliárd dolláros globális éves forgalmat bonyolított le az LVMH tavalyi mintegy 87 milliárd dollárjával és egy másik európai rivális, a Kering – amely olyan márkákat tudhat magáénak, mint a Gucci, Saint Laurent, Balenciaga,Brioni – nagyjából 23 milliárd dollárjával összevetve.

Arról nem beszélve, hogy a múlt hónapban a Gucci-tulajdonos Kering azt közölte, hogy 30%-os részesedést vásárol az olasz Valentino divatmárkában, míg az LVMH 2021 elején zárta le a Tiffany 15,8 milliárd dolláros felvásárlását.

A Tapestry a Capri részvényeseinek részvényenként 57 dollárt fizet készpénzben, ami közel 65%-os prémiumot jelent. Az üzlet saját tőkeértéke 6,69 milliárd dollár a Reuters számításai szerint. A Capri részvényei a kereskedés során több mint féléves csúcsot értek el 54,52 dolláron, és 56%-os emelkedéssel, 53,90 dolláron zártak, míg a Tapestry 16%-os csökkenéssel, 34,67 dolláron zárt, mivel a befektetők megütköztek a vállalat által az ügylethez felvett 8 milliárd dolláros áthidaló hitelen.

A nemzetközi piacokat is megcélzó akvizíció egyben védőbástya is a luxuscikkek iránti kereslet fenyegető amerikai lassulása ellen, mivel a tartós infláció arra kényszeríti a vásárlókat, hogy visszafogják az ilyen jellegű kiadásaikat. Elemzők szerint az ügylet abban is segíthet a Capri-nak, hogy a Tapestry “jobb vezetése” alatt újjáéleszthesse Michael Kors márkáját az elmúlt negyedévek gyenge eladásai után.

Kocsis Erika