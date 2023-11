A nemzetközi piacokon is jók vagyunk

Ne feledjük, hogy magvetés nélkül nincs aratás, ahogyan erős vidék nélkül nincs erős és versenyképes Magyarország sem – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az őszi mezőgazdasági munkálatok végeztével rendezett ünnepi Hálaadó napon, vasárnap Egerben az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint.

A tárcavezető beszédében kiemelte, Magyarország a nemzetközi piacokon is eredményes, magas hozzáadott értéket termelő mezőgazdasággal és élelmiszeriparral rendelkezik.

A magyar agrárium képes arra, hogy biztonságos, jó minőségű élelmiszerrel lássa el a magyar családokat. Békeidőben is stratégiai szerepe van, most pedig hatványozott a felelőssége – fűzte hozzá Nagy István, majd hangsúlyozta: gondoljon mindenki hálás szívvel a magyar gazdákra és az agráriumban dolgozókra, akik szorgalmának köszönhetően friss és biztonságos élelmiszer kerülhet a magyar családok asztalaira.

A magyar mezőgazdaság az ország védőbástyája, évezredek óta védelmezi és táplálja a Kárpát-medencében élőket, dolgozókat és termelőket. A hazai agrárium és vidékfejlesztés nemcsak a vidéken élő emberek ügye, hanem mindannyiunk közös felelőssége és jövője – emlékeztetett az agrárminiszter. (Agrárminisztérium)