Az autóipar is karanténba vonult – Bajban a Tesla is

Az európai autógyártók kivétel nélkül leállították a termelést. A japán és az amerikai cégek sorairól is jóval kevesebb autó gördül le. A fő okok: a kereslet drámai visszaesése és az alkatrészellátás akadozása. Elemzők elkerülhetetlennek tartják az állami szubvenciót.

Az államban és Kínában a reménykednek

A német gyártók közül elsőként a VW jelentette be a termelés teljes leállítását. Csütörtöktől a világ legnagyobb autógyártójának üzemeiben legalább 2 hétig szünetel a munka. Kivételt csak a kínai gyárak képeznek. A döntést a kereslet drámai visszaesése és az alkatrészellátás akadozása mellett a szakszervezetek kényszerítették ki. „A munkatársak a gyártósorokon karnyújtásnyira dolgoznak egymástól” – nyilatkozta az üzemi tanács kollégái egészségét féltő elnöke, Bernd Osterloh.

A döntés a VW-konszernhez tartozó Audi győri gyárát is érinti. Sorra jelentik a Magyarországon működő üzemek is a gyártási stopot. Az igazgatótanács elnöke, Herbert Diess ’drámai válságról’ beszélt. Ennek ellenére a VW nincs csődveszélyben. 20 milliárd eurós tőkével rendelkezik. „Ennek jó részét idén fel fogja élni” – prognosztizálja a német Metzler bankház autóipari elemzője, Jürgen Pieper.

A Daimler és a többiek

A VW példáját követte a Daimler is. A stuttgarti székhelyű cégnél a dolgozók egészségének védelme mellett az alkatrész ellátási nehézségeire hivatkoztak. A termelés a kecskeméti Mercedes gyárban is szünetelni fog. Szintén 2 hetes leállást jelentett be a francia Peugeot-Citroën (PSA). Ez a konszernhez tartozó Opel szentgotthárdi gyárát is érinti. A Renault egyelőre csak a spanyolországi gyáraiban szünetelteti a termelést. A Fordnál pedig csak a műszakok egy része fog kiesni. A Fiat-Chrysler páros viszont a teljes leállás mellett döntött. Utolsóként a BMW jelentette be a termelési stopot. A németországi munkások viszont továbbra is meg fogják kapni alapbérük 93 százalékát.

Jürgen Pieper szerint 2-3 hónapot meghaladó leállítást esetén fog kritikussá válni a helyzet. „Az első félévet biztos, hogy minden gyártó veszteséggel fogja zárni. Abban reménykedhetnek, hogy a harmadik negyedévben javul, a negyedikben pedig normalizálódik a piac.” Pieper szinte biztos benne, hogy az európai gyártók 2-3 hónapon belül állami segítséget fognak kérni. „Ez érthető és jogos tekintettel a kereslet drámai visszaesésére.”

„A beszállítók sokkal rosszabb helyzetben vannak a gyártóknál” – véli a Német Világgazdasági Kutatóintézet (DIW) elnöke, Marcel Fratzscher. Nagyrészüknek jóval kisebb a likviditása, mint a tőkeerős gyártóknak. „Elsősorban nekik kellene segíteni.”

Az egyetlen remény Kína. A vírus kiindulópontján normalizálódni látszik a helyzet. A 33 külföldi autógyár közül 31-ben újraindult a termelés és a vevők is kezdenek visszatérni. A vírus tetőzésekor, februárban a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező VW eladásai 74 százalékkal, a tavalyi 324 ezerről 60 ezerre estek vissza. „Az autóipar elsősorban abban bízhat, hogy a világ legnépesebb országában a vevők hellyel közel pótolni fogják a máshol kieső vásárlókat.”

Bajban a Tesla is

Az elektroautó gyártás éllovasa is üzembezárásra kényszerült. A Tesla kaliforniai gyárában, Fremontban áll le a termelés. A döntés nem önszántából hozta a cégvezetés. Rákényszerült, miután a kaliforniai hatóságok a körzetben 3 hetes kijárási tilalmat rendeltek el. Így otthon kell maradnia az üzem 10 ezer dolgozójának. A gyártás vélhetőleg a hatósági intézkedéstől függetlenül is abbamaradt volna néhány napon belül. Ugyanis komoly fennakadások vannak az alkatrész- és alapanyag szállításban.

Nagy csapás az Elon Musk nevével fémjelzett cégnek. Fremontban folyik ugyanis a világ első, szériában készülő SUV-jának, az Y-Modellnek a gyártása. Az új modelltől a bevételek felpörgését és hosszú évek után a tartós nyereségességet remélték Muskék.

Korábban a sanghaji üzemet is be kellett zárniuk. Ott azonban 10 nap után újraindulhatott a termelés.