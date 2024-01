Az ezerarcú beton: megoldások, amikre eddig nem is gondoltál

A betonról a legtöbb embernek egy nagy szürke tömeg, az ipari szerkezeti betonok jutnak eszébe, pedig rengeteg minden készülhet belőle: betonszövetből akár egyedi táskák és ruhák is. Már a rómaiak is előszeretettel alkalmazták ezt a speciális anyagot különböző építészeti és dizájn célokra, annak ellenére, hogy rossz hőszigeteléssel bír, ámbár időtálló és nagy a mechanikai szilárdsága. Mára pedig szuper otthoni stíluselemmé nőtte ki magát.

A beton az építőiparban is rengeteg módon felhasználható, már a természetes felületeket is valósághűen utánozza. Mészkő helyett egy műkő például az időtállósága miatt lehet remek választás. A téli szezonban érdemes a fűthető beton falpanelek lehetőségét is számba venni, de akár vékony UHPC fali panelban is gondolkozhatunk, ha építkezés előtt állunk. Sőt, már a kád, a kézmosó vagy akár a csiszolt padló is készülhet betonból!

Világelső a hazai technológia

Létezik egy hazai fejlesztésű, az egész világon egyedülálló eljárás, amellyel bármilyen színben létre lehet hozni betonból készült, időjárásálló felületeket.

„Világelsők vagyunk a hibrid technológiánkkal. Az ezzel az eljárással készült termékek felülete polimer-szilikát keverék, de maga a szerkezet zsugorkompenzált UHPC (ultra high performance concrete)betonból áll. A két részt nem utólag kombináljuk, hanem egyszerre, egy sablonban megkötve készülnek el. Ezzel a technikával bármilyen színben, kis túlzással szinte bármit meg tudunk valósítani, nemrég egy budapesti irodaház számára készítettünk színtartó kavicsot, de a Corvin-negyednél található Psota Irén emlékszoborhoz tartozó vízarchitektúrát fekete színben is mi készítettük, így víz alatt is színtartó marad a felület” – árulta el Krausz Péter, a KRAUSZ high-tech stone tulajdonosa.

Ez a technológia egészen új perspektívákat nyit a kültéri bútorok és szobrok esetében, ahol eddig az időtálló jelleg a dizájn rovására ment. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően a tervezők szabadon gondolkozhatnak a színek megválasztásában. A vállalatnak nem ez az első újítása a szektorban, speciális UHPC- nagyszilárdságú betonukat, hála saját technológiájuknak, akár 15 mm-es panelokban is képesek legyártani. Ilyen vastagságban csak Svájcban fellelhető hasonló termék.

Ökobeton? Nem lehetetlen!

A betonnak óriási a környezeti terhelése, a globális emisszió 8 százalékát a betonipar teszi ki. A jó hír az, hogy már Magyarországon is elérhető az a környezetbarát megoldás, amely jelentősen csökkenti a beton előállítása során keletkező szén-dioxid mennyiségét. Az építőipari cégeknek 2050-re kell elérniük a zéró emissziót a Globális Cement-, és Betonszövetség célkitűzése alapján.

„A speciálisan előállított ökotudatos dekorbetonunkat elsősorban kertépítészetben lehet remekül hasznosítani, burkolatokra, lépcsőkre, padokra is kiváló, a felületi minősége megegyezik a hagyományos cement alapú dekorbetonokéval. Francia gyártmányú római cementet használunk, amelynek a kötése ugyan gyengébb, de mi a saját fejlesztésünkkel el tudtunk érni a hagyományos cementekkel megegyező szilárdságot. A terveink között szerepel, hogy a betonokban használt kavicsok helyett újrahasznosított alapanyagokból készítjük el az ökobetont, ezzel tovább növeljük a környezettudatosság fontosságát. Nyugaton már nagyon népszerűek ezek a zöld termékek” – árulta el Krausz Péter.