Csilléry Balázs Péter a sportos sportáruházlánc építő

Igazán sportos karriert mondhat magáénak Csilléry Balázs Péter az Intersport 13 magyarországi áruházát összefogó hálózat vezetője. A menedzser kifejtette: a sportszerkereskedelmi hálózat hazai jelenléte tovább erősödik azzal, hogy a legnagyobb ausztriai franchise partner, a már öt nyugat-magyarországi áruházzal is rendelkező Intersport Pilz az Intersport eddig Magyarországon működő 8 üzletét – a fejlesztés mellett elkötelezetten – megvásárolta.

– Ön abban a különleges helyzetben volt, hogy magyarként, nem sokkal a rendszerváltás után, már tizenévesen Ausztriában tanulhatott. Hogyan nyílt erre a lehetőség?

– Mivel a rendszerváltás után Ausztria is sokat tett azért, hogy Magyarországon megvalósuljon a piacgazdaság, 1995-ben, a tudása és a nyelvismerete alapján, egy felvételin kiválasztott 34 diákkal együtt számomra is lehetővé vált, hogy Ausztriában járjak kereskedelmi közgazdasági iskolába. Ahol a közgazdasági ismeretek mellett a nyugaton megszokott üzleti szemléletet és a céltudatosságot is magamévá tehettem. 2000-ben végeztem, majd rövid időre hazajöttem dolgozni, de szinte azonnal érezem, hogy az itthoni gazdaságban akkor érezhető általános, fásult szemlélet nem az én világom. Ezért mentem vissza Ausztriába, ahol egy tiroli sípálya melletti szállodában vállaltam munkát.

Kulcskérdés a problémakezelés

– Mi az, amit abból az időszakból szakmailag profitálni tudott?

– Egy 360 fős hotelben dolgoztam, ahol öt étterem volt. Felszolgálónak jelentkeztem, de mivel láttam, hogy nincs igazi étteremvezető, aki összefogja a 15 éttermi felszolgáló munkáját, elkezdtem saját magam készíteni azokat a beosztásokat, amiből mindenki tisztán láthatta, mikor, mi a dolga. Ezt látva kérdezte meg a főnököm, nem akarok-e étteremvezető lenni. Mire azt mondtam, nem tudom, mert sose csináltam. Azt válaszolta: ugyanazt kell tenned, amit most csinálsz. Így lettem hivatalosan is étteremvezető és öt szezont dolgoztam le úgy, hogy közben még diákmunkásokat is betanítottunk.

– Mindezt mesebeli környezetben…

– A látvány valóban mesebeli volt, de télen komoly nehézséget jelentett a világtól való elszigeteltség és az összezártság érzése. Az, hogy a kicsi, elszigetelt környezetben miként lehet folyamatosan magas szinten tartani a motivációt, mert télen nem ritkán 60-80 centis hó esett egyhuzamban és olyan hófal vette körül a szállodát ami nemritkán lehetetlenné tette a közlekedést. Ilyen körülmények között kellett gondoskodnom arról, hogy a munkatársaim mindig mosolyogva fogadják a vendégeket, és mindig jókedvűek legyenek.

– Miként lehetett ezt megtenni?

– Sok beszélgetéssel. Ami arról szólt, hogy mindenki elmondhassa mi nyomja a lelkét és azt követően senkiben ne maradjon tüske. A legfontosabb az volt, hogy a konfliktusokat mindig már az elején kezeljük, ne hagyjuk eszkalálódni. Amihez az is kellett, hogy őszinte légkör alakuljon ki közöttünk. Egy idő után azonban azt mondtam, nekem nem az a jövőm, hogy 500 kilométerre otthontól dolgozzak és egyébként sem ez az, amit szeretnék csinálni.

Amikor hazajöttem, ismét rengeteget edzettem, mert korábban válogatott úszó voltam, 14 évesen országos hatodik asztaliteniszben, aztán teniszeztem, diszkoszt vetettem. Vagyis sokféle sportot kipróbáltam és ez az életérzés megmaradt bennem. Ezért rendkívül szerencsés volt, amikor 2006 nyarán az egyik ismerősöm arról beszélt, hogy az Intersport idejön Magyarországra és üzletvezetőt keres az első áruházába Nagykanizsára. Annak ellenére, hogy szombathelyi vagyok, érdekelt a munka, de a felvételin azt mondták a tulajdonosok, hogy a német nyelvtudásom miatt először Ausztriába menjek dolgozni hozzájuk. Majd az Intersport Pilz leányvállalatként, az SPG Sportcikk Kft égisze alatt, 2006. október 26-án megnyitottuk Magyarország első Intersport áruházát Nagykanizsán. Oda jártam heti egy alkalommal az osztrák kollégámmal, aki gyakorlatilag coachingolta az áruházat. Utána 2007-ben megnyitottunk Zalaegerszegen és 2008-ban Szombathelyen is.

Edukálva eladni

Ezzel párhuzamosan, 2006 nyarán indult el Magyarországon az Intersport Austria leányvállalata az IS Sport Bt., amely azóta több áruházat is megnyitott országszerte. A tavaly októberi fúzió után pedig -, azt követően, hogy az akkor üzemelő nyolc magyarországi Intersport áruház az SPG Sportcikk Kft-hez került – , az IS Sport Bt. az áruházlánc működéséhez szükséges háttérszolgáltatásokat nyújtó cégként működik tovább.

– A történet fontos momentuma, hogy az ausztriai Intersport alapítói közé tartozó Wolfgang Pilz által 1964-ben létrehozott Intersport Pilz, Délkelet-Ausztria vezető sportáruházláncaként vetette meg a SPG Sportcikk Kft révén, Magyarországon is a lábát. Tavaly nyáron pedig, amikor az öt legnagyobb osztrák franchise partner az Intersport Germany-tól visszavásárolta az ausztriai háttérszolgáltató cégként működő Intersport Austriát, az öt partner közül az Intersport Pilz volt az, amely az akkori teljes magyarországi Intersport hálózatot is felvásárolta. De menjünk még vissza az időben.

– A nyugat-magyarországi Intersport áruházak indulásánál, 2006-ban meghatározó szerepe volt annak, hogy az alapító fia, Bernhard Pilz és a testvére által vezetett Intersport Pilz már olyan szakmai hagyományokkal és tapasztalattal rendelkezett, ami egy egészen más gazdasági környezetben és vásárlói kultúra mellett is kellő versenyképességet biztosított. Már önmagában az is komoly értéket képviselt, hogy a munkatársaink betanítása Ausztriában zajlott, ahol a termékismeret mellett azt a kereskedelmi szemléletet is

elsajátíthatták, ami különösen az indulás éveiben Magyarországon még nemigen volt jellemző.

– Gondolom az se könnyítette a munkájukat, hogy a magyar – igaz már látni némi pozitív jelet -, azért még ma is inkább a televízió előtt sportos nemzet. Régebben pedig még a pamutpólóra esküdött, ha mozogni indult.

– Valóban, eleinte komoly edukációra volt szükség, hogy az emberek megértsék, hogy az általuk nejlonnak tartott műszálas technikai, vagy funkcionális öltözetek sokkal kényelmesebbek és egészségesebbek a sportoláshoz, mint az

izzadságtól átvizesedő pamut ruhák. De nem adtuk fel és a választékot folyamatosan bővítve sikerült elérnünk azt, hogy ma már fel sem merül, hogy a futáshoz, a túrázáshoz, a kerékpározáshoz, vagy éppen a síeléshez valaki ne a

funkcionális ruhák közül válasszon.

– Nyilván ez is szerepet játszott abban, hogy tovább bővítették az Intersport Pilz magyarországi érdekeltségeit?

– Negyedik egységként, a 2008-ban indult globális gazdasági válság közepette, 2010-ben nyitottuk meg a keszthelyi áruházat. Ami azért jelentett nagy kihívást, mert még 2009-ben az Intersport Ausztria akkori igazgatónője kijelentette: az összes elemzés eredménye az, hogy Keszthelyen nem tud megélni egy Intersport. Bernhard Pilz viszont a korábbi eredmények alapján bízott bennem, és azt mondta: ha én úgy gondolom, hogy ez tud működni, akkor csináljuk meg, és gyakorlatilag másfél év alatt gazdaságos lett a bolt. Ami azért is komoly eredmény, mert ebben az üzletágban általában 5-7 év átlagos megtérülési idővel számolnak. 2020-ban egy újabb komoly fába vágtuk a fejszét, amikor a Vögele ruházati lánc kivonulása után, a sokak szerint idényjellegű kereslettel rendelkező siófoki Park Centerben megüresedett helyen nyitottuk meg az akkor az ország legszebb Intersport áruházának számító boltunkat.

Online nyitás a bezárkózás idején

– Majd elérkezett a covid járvány időszaka, ami a sportszer-kereskedelemben is új időszámítást hozott.

– A siófoki indulás igazi hullámvasútat jelentett azzal, hogy miután 2020 március 6-án megnyitottunk, a járvány miatt 31.-én már egy hónapra már be is kellett zárni a boltot. Akkor még nem volt hivatalos lockdown, de a távolságtartásra vonatkozó szabályok miatt annyira alacsony volt a forgalom, hogy nem volt értelme nyitva tartani. Viszont akkor vettük azt észre – és ez jelentősen megváltoztatta a fejlődés lehetőségeit -, hogy mennyire fontos a webshop és a kiszállítás. 2020 áprilisában gyakorlatilag egy hét alatt vezettük be az akkori öt boltunk webshopját, rákapcsolódva a magyarországi Intersport online áruházára. Gyakorlatilag ez volt az a lélegeztetőgép, ami azt biztosította, hogy az általános trendekkel szembemenve, meg tudjuk tartani a munkatársainkat. Ez számunkra a munkavállalóink iránti elkötelezettség mellett azért is fontos volt, mert azt a tudást, amivel nálunk egy szaktanácsadó eladó rendelkezik átlagosan hat-nyolc hónap között lehet megszerezni alapszinten. Az online értékesítés felfutásának fontos hozadéka, hogy a vevőink ma már sokkal tudatosabban vásárolnak, mint korábban: már otthon kinézik mit szeretnének és felkészülten érkezve a korábbinál sokkal kevesebb időt töltenek a boltban. De még ennél is meghatározóbb az, hogy a járvány időszakában, amikor nem lehetett utazni, sőt akadtak időszakok, amikor még a szabadtéren is csak az egy háztartásban élők lehettek együtt, rendkívüli módon megnőtt a szabadidős sportok a futás, a kerékpározás és a túrázás jelentősége, ami az ehhez kapcsolódó termékek forgalmának felfutását is magával hozta. Szerencsére ez számunkra nem okozott gondot, mert még időben tudtunk megfelelő mennyiségű kerékpárt, futó és túrafelszerelést rendelni, ami a máig tartó igénynövekedést is megalapozta.

– Az Ön karrierjében jelentős változás, hogy cégvezetőként a tavaly októberi fúzió óta már nemcsak 5 vidéki áruházért és 60 munkatársért, hanem az Intersport 13 egységből álló magyarországi hálózatáért felel.

– Természetesen Pilz úr tulajdonosi döntése volt az, hogy miután a többi osztrák franchise partnerrel együtt visszavásárolták az Intersport Austriát, a magyarországi terjeszkedésben is fantáziát látott. Amikor a franchise partnerek feltették a kérdést, hogy melyikük, melyik regionális piacra szeretne fókuszálni magát adta a válasz, hogy az Intersport Pilz természetes közege Magyarország is, ahol már megfelelő piaci jó hírnévvel és tapasztalattal rendelkezik. Az is egyértelmű volt, hogy a munkatársak megőrzése mellett a hálózat fejlesztése a cél. Amit az is igazol, hogy az új tulajdonos, az Intersport Pilz, több mint

egymilliárd forintos beruházással folytatja a magyarországi Intersport hálózatának korszerűsítését, bővítését.

Megmutatni a minőséget

A győri áruház felújítása után márciusban ennek jegyében, több, mint másfél millió eurós bővítés eredményeként – a Galya kilátó kicsinyített másával és egy gyerekcsúszdával is gazdagodva – így nyitott újjá az Intersport magyarországi

zászlóshajója, a 3000 négyzetméteres budaörsi áruház. Ami már a megjelenésében is megmutatja, hogy kik vagyunk, és milyen minőséget képviselünk. A közeli terveink szerint ezután a ferihegyi, majd a kaposvári áruházak is megszépülnek majd, miközben azt is megvizsgáljuk, hol vannak még olyan helyek, ahol érdemes újabb Intersport áruházakat nyitni Magyarországon. Ehhez már magyar franchise partner is társult aki elsőként a MOM Parkban nyitott Intesport üzletet.

– Milyen kihívásként éli meg azt, hogy a korábbi két és fél milliárd forgalmú 60 fős cégből mára 216 fős, 7,5-8 milliárd forgalmú céget irányít?

– A legnehezebb feladat most a munkatársi csapat egységes szemléletének, a közös vállalati kultúrának a kialakítása. Amit megkönnyít, hogy a most átvett áruházakban is kiváló, jól képzett szakemberek dolgoznak, akiket meg kell ismertetni azzal, hogy miért érdemes továbbra is az Intersport családhoz tartozni. Ez már csak azért is kulcskérdés, mert ha az alkalmazottak jól érzik magukat, ha ezt az érzést vásárlók felé is közvetítik, akkor az az egész Intersport eredményességében is tükröződik majd.

Érsek M. Zoltán