Dunavox. Borhűtésben nagy a magyar minimulti

Szinte példátlan módon folytatódik egy startupból lett magyar minimulti sikertörténete: a borhűtők kereskedelmével foglalkozó Dunavox Kft.-t nem a külföldi konkurencia vette meg, hanem egy magyar pénzügyi befektetőcsapat, szakmai befektetőként viselkedve gondoskodik a 35 ország piacán jelen lévő cég továbbfejlesztéséről.

Ahhoz, hogy a Dunavox eddigi sikertörténetét megértsük, előbb muszáj egy pillantást vetnünk a borhűtőpiac nem is oly régi történetére. A borbarátok életét komfortossá tévő praktikus berendezés ugyanis nagyjából 25 esztendeje indult világhódító útjára. Az iparágban terjedő legenda szerint egy Strasbourg környéki francia családi hűtőszekrénygyártó cég hölgy tagja találta ki, hogy a visszaeső eladások kompenzálására kezdjenek el borhűtőket gyártani. Egy biztos: a borbarátok által jegyzett vendéglátóhelyen ma már alapkövetelmény a borhűtő, amiből az igazán ínyencek már otthon is tartanak egyet maguknak. Az igényesebbek nem is az egy, hanem a két szekciósat, ami a különféle fenséges nedűket a fogyasztáshoz tökéletes állapotban tartja hűtve: az egyik szekció a vörösborokat tárolja 14-18, a másik a fehéret 8-12 Celsius fokon. (Ritkaságszámba menően akad még három szekciós is a rosékra is gondolva.)

Tehát az ezredforduló környékén esett meg, hogy, amint azt szaknyelven mondják a pincét felhozták a konyhába, vagyis a pince stabil hideg hőmérsékletét biztosító borhűtők megjelentek a lakásokban. Ezt az újonnan támadt piaci lehetőséget ismerte fel jóidőben a Dunavox alapítója és korábbi tulajdonosa, aki ugyan a versenytársakhoz hasonlóan Kínából importálta a berendezéseket, de amit még a nyugati riválisok többsége sem tett meg, rendkívül tudatosan kezdett a piac és márkaépítésbe.

Így sikerült elérnie azt, hogy a 2004-ban startupként induló vállalkozás 2018-as úgynevezett exitre, vagyis a kivásárlás időszakára már egy olyan 15 fős, másfél milliárd forint forgalmú céggé nőtte ki magát, amely 35 ország piacára exportálta elsősorban a konyhastúdiók és a HORECA (hotel, étterem, catering) részére szánt beépíthető, illetve különálló borhűtőit. Mindezt úgy, hogy a hazai piacvezető szerep mellett több más piacon is vagy vezető lett, vagy meghatározó szerepet sikerült elérnie.

A Dunavox történetében azonban nemcsak a cégépítés, hanem a tulajdonosváltás lebonyolítása is példaértékű. A korábbi tulajdonos ugyanis felismerte, hogy az egyszemélyes irányításával nagyra nőtt cége ebben a formában és méretben már elérte azt a korlátot, aminek átugrásához mindenképpen professzionális szervezet felépítésére van szükség. Az általa felépített vállalkozást máig szívügyének tekintő alapító azonban nem egy nyugati befektetőnek értékesítette a céget, hanem ismét, szinte egyedülálló módon egy olyan – háromszemélyes – fiatal, magyar szakemberekből álló befektetői csapatnak, amelynek egyik tagja a szervezetépítés, a fejlesztés, a másik a kereskedelem és a márkaépítés, a harmadik pedig a cégfelvásárlások és a pénzügyek területén rendelkezik komoly tapasztalatokkal.

Ők kerestek olyan ügyvezetőt a vállalat élére, aki a piac és a márkaépítés, valamint a szervezetépítés terén is új fejezetet nyit a Dunavox történetében. Így lett a cég operatív vezetője – kisebbségi tulajdonrészhez is jutva – Keszei Tamás.

– Azt a feladatot vállaltam, hogy egy jól szervezett, a piaci folyamatokra rugalmasan reagáló, stabilan növekvő kis magyar multivá váljon a Dunavox – mondja.

Ehhez a korábbi, egyszemélyes irányításon alapuló vállalatirányítási modell helyett egy egészen új vállalti kultúrát és szervezeti modellt kellett felépíteni. Amihez, a dedikált felelősségi körökkel együtt, átlátható és tisztán értelmezhető folyamatrendszert kellett felállítani.

– Megváltoztattuk az értékesítési stratégiát is, aminek hangsúlyos elemét képezi az az integrációs projekt, amit azért vezetünk be, hogy minél erősebb kontroll alá tudjuk venni a piacainkat. Ennek keretében, a szervezet részévé tesszük, megvásároljuk, vagy vegyesvállalti formában üzemeltetjük tovább a kulcspiacainkon működő disztribútorainkat. Ezért beszélhetünk ma már a Dunavox Deutschland Gmbh-ról, a Dunavox GB LTD-ről Liverpool környékén, a Dunavox Italy-ról a velencei régióban és – miközben ez a folyamat nem áll meg -, így jön létre hamarosan a Dunavox hollandiai leányvállalata is Amszterdamban. De az orosz és a francia piacon is erősíteni kívánjuk a jelenlétünket – tette hozzá Keszei Tamás..

A cégvezető szerint a korábban független disztribútorok Dunavox-ba integrálása elsősorban azért segíti a további terjeszkedést, mert előtte minimális visszajelzést kaptak a partnerektől, akiknek így nem ismerhették meg ügyfélkörét és annak valós igényeit. Az sem mellékes, hogy amíg egy disztribútor hosszútávú elkötelezettsége korántsem garantált, a saját leányvállalat tevékenysége hosszú távra szól és mindig jól kontrollálható.

„A növekedési tartalékok között annak is fontos szerepe van, hogy a legfontosabb piacainkról kapott visszajelzések alapján már a saját termékfejlesztéshez is hozzákezdtünk, ami az egyes piaci szegmensek hatékonyabb megcélzását is elősegíti. Mindezt úgy, hogy közben a cég masszívan profitábilis, ezért a külföldi cégfelvásárlásokhoz nem is kellett külső forrásokat bevonni” – elemez a szakember.

A stabilitás ugyanakkor nemcsak tőkeoldalról biztosított: legalább ennyire fontos, hogy a társaság sikereiért dolgozó csapat, a tulajdonosváltás után is egyben maradt, miközben néhány újabb szakember is csatlakozott a céghez.

„Igaz egy új vezető számára mindig kihívás, hogy a kollégákkal elfogadtassa magát, de számomra ez a tavaly májusi csatlakozásom után nem okozott gondot, mert úgy érzem hamar megkaptam a bizalmat. Amihez az is hozzájárult, hogy miután megismertem a céget, minden lényeges döntésbe bevontam a munkatársaimat. Ennek szellemében közösen alkottuk meg azt a stratégiát, amit éppen ezért magukénak is éreznek a kollégák. Idén is tervezünk ilyen nagyobb szabású közös gondolkodást, de a járvány időszaka miatti home office mellett erre még várni kell. Újdonságnak számít az is, hogy bevezettük a rendszeres megbeszéléseket, miközben ha kell, ad-hoc meetingeket tartva is átbeszéljük az aktuális kérdéseket” – érvel az ügyvezető igazgató.

A gyors reagálóképességre azért is szükség van, mert amíg a tulajdonosváltás előtt Európában nagyjából 20 márka versengett, mára már 40-hez közelít a versenytársak száma. Akik mellett nemcsak megőrizni, növelni is akarják a Dunavox piaci részesedését.

„Emellett a magyar piacnak is, amely mindössze 5 százalékkal részesedik a forgalmunkból, hangsúlyosabb szerepet szánunk a jövőben. Már csak azért is, mert korábban itt, a nyugaton megszerzett pozíciókhoz képest egészen ellentétes piacépítés zajlott. Külföldön ugyanis a lakásberendezés kellékeit nyújtó konyhastúdiókban építettünk ki erős a jelenlétet, itthon viszont a HORECA szektor volt eddig a fókuszban. Ez a szegmens, viszont a turizmus visszaesése miatt éppen a legnagyobb bajban van. Nem véletlen, hogy amíg a forgalmunk 95 százalékát adó külföldi piacokon a járvány hatására felerősödött otthon szépítési trendhez illeszkedve rekordszintre nőtt a forgalmunk, Magyarországon visszaesett az eladásunk.”

A nemzetközi piacokon sikeres minimultivá vált Dunavox így a piacépítés területén is különleges utat jár be. A világpiac meghódítása után ugyanis a hazai pályán is erősíteni akar azért, hogy miként a világpiacon, úgy idehaza is az igazi terepén, a konyhastudiók szegmensében domináljon úgy, ahogyan az a világ többi táján már több, mint egy évtizede megszokott.

Érsek M. Zoltán