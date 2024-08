Great Taste Awards díjat kapott az esztergomi kávépörkölő üzem

Gasztronómiai Oscar-díjjal felérő elismerést hozott haza augusztus 1-én az Egyesült Királyságból a 2011-ben alapított Pacificaffé. A kávépörkölő manufaktúra a „De Tommaso” és a „Jingle Blend” névre keresztelt tételeivel nyerte el az 500 (!) fős zsűri tetszését a világ egyik legrangosabb élelmiszeripari versenyén.

A magyar kávé sikerének értékét növeli, hogy a mogyorós, diós ízjegyeket tartalmazó „De Tomasso” két csillagot kapott a nemzetközi ítészektől, ami a Michelin-csillagos minősítéshez hasonlóan még nagyobb rangot jelent.

Világsiker lett a magyar kávé cuvee – Afrikai és dél-amerikai kávébabok „házasodtak” Esztergomban

Két csillagot kapott az aromájára Londonban a „De Tomasso” fantázianévre keresztelt blend, azaz keverék kávé, ami borászati hasonlattal, a házasítás során készített cuvee-nek felel meg. A Pacificaffé pörkölőmestere hónapokon keresztül kísérletezett a speciális holland pörkölőgépen azért, hogy az afrikai és a dél-amerikai kávébabok a legnagyobb harmóniába kerüljenek. Fáradozása nem volt hiábavaló a zsűri értékelését látva. „

A bogyós gyümölcsök aromáját hozza, a dzsemes édesség nélkül. Nagyon könnyen iható, kiemelkedő tulajdonságokkal bír. Just beautiful!” – a többi között így lelkendezett a magyar pályaműről a séfekből, ételkritikusokból és gasztro-bloggerekből álló szakértői csapat. Körmendy Sándor szerint megható volt olvasni a pozitív kritikákat.

„Az egyik jellemzés nagyon szép szójátékkal arról szólt, hogy ha ebbe a kávéba beleiszol, könnybe lábad a szád!” – érzékelteti a hype-ot Sándor, akinek a díjnyertes kávéját 250 és 1000 grammos kiszerelésben bárki megkóstolhatja, hiszen kereskedelmi forgalomban is kapható.

„Jingle Blend” – a karácsonyi kávé húsvétkor is kiváló választás

A Pacificaffé esztergomi bemutatótermének falán egyre kevesebb a szabad hely. A rangos Great Taste Awards-ról 2021-óta minden évben elhoztak egy elismerést kávéjukkal. 2024-ben mindjárt kettőt is, hiszen az adventi időszakban készült „Jingle Blend” kávékeverék ugyancsak csillagot érdemelt Londonban. „Lágy gyümölcsös ízek, mogyoró jegyekkel” – írta a termékről a zsűri, amit a karácsonyi elnevezés ellenére nem csak a szeretet ünnepére készülve vásárolnak a koffein kedvelők az évente 100 tonna kávét pörkölő Pacificaffé webshop-jából.

Gasztro-forradalom a kávézásban – már itthon is népszerűek a specialty kávézók

A kávé a kőolaj után a második legtöbbet értékesített termék a világon, világszerte 2 milliárd fogyasztóval. „Közülük azok is megérdemlik a jó kávét, akiknek a szülőföldjén nincsenek ültetvények, de a minőségre törekvő pörkölők igen” – vallja a félszáz hazai kávézóba szállító cég vezetője. Szerinte a minőségi kávék iránti igény érezhetően nőtt az elmúlt 10 évben. Erre utal az is, hogy csak a fővárosban egy tucatnál is több úgynevezett „Specialty kávézó” nyílt meg. A Specialty leegyszerűsítve azt jeleni, hogy a zöld kávé magas minőségi kritériumoknak felel meg. Vagyis egy Specialty kávéval szembeni fő elvárás, hogy a kávébabok kiváló minőségűek legyenek, limitált mennyiségben azonos termőterületről származzanak, a pörkölésük pedig az ízprofiluknak leginkább megfelelő legyen. Szintén követelmény a professzionális eszközök használata, ami az ilyen kávé elkészítéséhez elengedhetetlen. Ugyancsak szempont, hogy egy csésze kávé minél több komponensének a minősége mérhető és pontosan meghatározható legyen. Ezért nagyon fontos, hogy a kávét minden esetben tapasztalt szakember, azaz barista készítse el.

Világszínvonalú kávék profi baristáktól Esztergomban is

Körmendy Sándor szerint, fontos hangsúlyozni, hogy a kiváló minőség nem jelent feltétlenül luxuskiadást. Egy csésze eszpresszó a Specialty kávézókban is elérhető megfizethető áron. Még a Great Taste Awards díjjal kitüntetett is, erről nemsokára a Duna parti városban járók személyesen meggyőződhetnek. „Régóta dédelgetett álmunk válik valóra ez év októberében, amikor megnyitjuk Esztergom első Specialty kávézóját a Vörösmarty utcában, ahova egyenesen az üzemből érkeznek majd a legfrissebb tételek” – jelentette be a két Great Taste Awards díjat begyűjtő magyar kávépörkölő mester.