Halottak – hűtőkamionokban. A Covid tesztelés nem segített Szlovákián

Északi szomszédunk mára a negatív hírek bezzeg országai közé csúszott a mintaállamok sorából. A Covid elleni csatában Szlovákia korábban azért lett sokat emlegetett követendő példa, mert Európában elsőként döntött a teljes lakosság Covid-tesztelése mellett. A járvány elleni küzdelem állása most szomorú képet mutat. Az elhalálozások kiemelkedően magas száma, valamint a tesztelés összefüggéséről is kérdezte AzÜzlet.hu a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház belgyógyász főorvosát, Fraenkel Emilt.

A legfrissebb fejlemény, hogy Igor Matovič miniszterelnöknek valószínűleg sikerült elérnie, hogy Szlovákia is vásároljon az orosz Szputnik V vakcinából.

Ezt a csütörtöki kormányülésen még Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes, az Emberekért párt elnöke a koalíciós válság előidézésétől sem félve megvétózta, mondván, ragaszkodik, hogy ne oltsanak olyan vakcinával, amely nem kapta meg az Európai gyógyszerhatóság, az EMA (European Medicines Agency) jóváhagyását.

A szlovák miniszterelnök bírálta az orosz vakcina elutasítását, rámutatva, hogy a Szputnyik V alkalmazását a szomszédos Magyarország mellett további 29 ország engedélyezte már. Azt mondta: az Európai Unió országai vesztésre állnak a járvánnyal szemben, az uniós beszerzésű oltóanyagok késedelmes szállítása miatt – írta az MTI.

De ahogy az várható volt, a történet ezzel nem ért véget, mert a járványhoz kötődő törvénykezési helyzetben Marek Krajčí egészségügyi miniszter saját hatáskörében is dönthetett a Szuptnyik V alkalmazásáról. Így Szlovákia megkezdheti a tárgyalást a vakcina vásárlásáról – lemez Fraenkel Emil főorvos.

Szlovákiában egyébként a legtöbb úniós országhoz hasonlóan eddig december 29-étől a Pfizer vakcina került a legnagyobb mértékben alkalmazásra. Jelenleg online regisztráció alapján a 70 év felettieket oltják. A Moderna vakcinát a szociális intézményekben és a nyugdíjas otthonokban adják, illetve körülbelül tíz napja az AstraZeneca vakcinát is elkezdték alkalmazni a kizárólag a 60 év alatti tanárok, pedagógusok körében, ahol mindig a hét végén zajlik az oltás.

Minden jelentkezés online történik: jómagam 79 éves édesanyámmal kapcsolatban tudok beszámolni a tapasztalataimról. Amikor január 30-án bejelentkeztünk, mert a 75 éven felüliek kerültek sorra – mivel először a nyolcvan éven felüliek jelentkezhettek -, akkor néhány óra alatt megrohanták az online felületet a megfelelő korú emberek, és gyakorlatilag Kassán hiába volt négy oltópont, két hétre előre minden hely elkelt.

Így egy másik járási székhelyen sikerült csak regisztrálnunk. A kezdeti gondokra jellemző, hogy az első egy-két hétben, hiába voltak tíz perces intervallumokra regisztrálva az emberek, 30-40 fős sorok álltak a zárt épületekben működő oltópontok előtt a szabadban, a hidegben. Mára normalizálódott a helyzet, és tíz percnél senkinek sem kell többet várnia.

Dél- Szlovákiában még a múlt héten is találtunk olyan oltópontokat, ahol már két hétre le voltak foglalva a szabad helyek. Hogy ez miért nincs így északon, arra a Minisztérium a ma7.sk hírportál megkeresésére nem tudott megfelelő választ adni.

Új fejlemény viszont, hogy a temetkezési vállalatok szövetségének országos elnöke kivételt kért, hogy a temetkezési vállalatok dolgozóit – hogy egy esetleges fertőzés kapcsán ne kelljen karanténba vonulniuk -, soron kívül oltsák be. De mivel a kormány nem akart precedenst teremteni, ezt nem hagyták jóvá.

A súlyos orvos- és nővérhiánnyal küzdő szomszédos államnak Ausztria, Lengyelország és Magyarország is felajánlotta a segítségét – jelentette az MTI.

– Az elhalálozásokkal kapcsolatban friss hír, hogy a médiában jól ismert patológusnak, Michal Palkovičnak a napokban megjelent egy nagy interjúja. Ebben összefoglalta, hogy amíg december 10-én a vírusfertőzés miatt kórházban fekvő betegeknek körülbelül a 18-20%-a halt meg, a ez a szám jelenleg megközelíti a 32 százalékot és összességében Szlovákia, a lakosság számarányához viszonyítva már világelső az elhalálozásokat tekintve.

– A saját ismeretségi körömben – folytatta Fraenkel Emil -, illetve a betegeim körében jómagam az elmúlt három hét alatt négy ilyen esetről tudok. Sajnos a négy ember közül három már nincs közöttünk. Mindez annak ellenére megtörténhetett, hogy az úgynevezett non-covid osztályokon a betegeket felvételkor a kórházi protokoll alapján antigén tesztnek vetik alá, majd másnap a PCR teszt is kötelező, és a bentfekvés alatt minden hetedik napon újabb antigén teszt következik.Palkovics arról is beszélt, hogy a harmadik hullám Szlovákiában gyakorlatilag már december végén elkezdődött azzal, hogy az Angliából nagy számban hazaérkezők behurcolhatták a brit mutánst. Jómagam jelenleg a kassai járványtani intézet kutatásaira tudok támaszkodni, ahol azt nyilatkozták, hogy amíg a brit mutáns aránya az össz vírusterhelésben a PCR vizsgálatok során január elején még csak 10-15% volt, január utolsó napjaiban ez már meghaladta a 70 százalékot. Emellett országosan is nagyon magas az aránya annak, amikor valaki egy banális betegség miatt kerül kórházba és ott kapja el a fertőzést.

Szakemberek szerint ezt leginkább az okozza, hogy a brit mutáns sokkal fertőzőképesebb, és a határok sajnos egészen a közelmúltig nem voltak teljesen lezárva. Erre csak a múlt hét szerdájától került sor, amikortól mindenkit, aki Szlovákiába érkezik, karanténba küldenek. Korábban csak szúrópróba szerű ellenőrzésre került sor, nem voltak rendszeres ellenőrzések úgy, ahogy arra például Magyarországon sor került.

Sajnos ebből következik az elhalálozások magas száma, miközben olyan horror híreket is hallani, hogy a temetkezési vállalatok teljes hűtőházi kapacitása megtelt. Amikor december végén Nyitrán elszabadult a járvány, nagy megrökönyödést keltve egy kamiont kellett beállítani a temetőbe. Ez már nem számít egyedi esetnek, azóta a boncolások feltorlódása miatt már Nagyszombatban és néhány nappal ezelőtt Kassán is hasonló megoldás mellett döntöttek. Ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy Szlovákiában a covid betegség esetén kötelező a boncolás. Ráadásul az a sajátos gyakorlat, hogy a boncolást az úgynevezett egészségügyi felügyelet végzi. Ezt a szakminisztérium alá tartozó, a kórházaktól, és a patológiai osztályoktól egyaránt független állami intézmény folytatja, és országosan csak hét helyen, ahol így maximálisan megteltek a hűtőkamrák.

Ami a statisztikát illeti, a jónevű matematikus, Richard Kollár, a pozsonyi egyetem matematika karának tanára, a napokban egy elég lehangoló elemzésben ismertette, hogy igazából nagyon keveset tudunk a járvány valódi terjedéséről, mert a statisztikák torzítanak. Az első és legfontosabb torzító tényező az, hogy a PCR tesztek regisztrációját az állandó lakcímhez kötik. Vagyis ha valaki pozitívvá válik, akkor azt az illető hivatalos lakhelye alapján tartják nyilván.

Az antigén teszt regisztrációját viszont a tesztelés helyéhez kötik: vagyis nem az illető lakhelyéhez vonatkoztatják. Ennek pedig az a következménye, hogy az egyes régiók járványügyi besorolása az úgynevezett Covid-automatában nem pontos, és azt sem tudni pontosan, hogy valójában hányan fertőződtek meg a kórházakban, vagy, hogy kit és milyen okból teszteltek le és milyen a covid fertőzöttek valódi korosztályi összetétele. Ez a lokális helyzet súlyosságán alapuló regionális besorolás hetente változik, és ez képezi annak az alapját, hogy hol milyen fokú a karantén alkalmazása.

Szlovákiában hetente egyszer, kötelező a tesztelés. Ha megállít a rendőr és nincs nálam a hivatalos negatív teszteredmény, akkor megbüntetnek. A baj csak az, hogy ha a tesztek arányát tekintve, nem tudni, hogy hol, milyen arányban teszteltek betegnek és milyen arányban egészségesnek vélt embereket. Vagyis a tesztelési arányszám is erős torzító tényező és nyilván ebből is következik sok egyéb olyan statisztikai bizonytalansági tényező, ami nem teszi lehetővé a pontos kimutatást. Richard Kollár emellett arról beszélt: hiába, hogy december 20-án bezártak az áruházak és Karácsony táján már karantén volt, az emberek mégis szabadon közlekedhettek és például a templomok is – igaz kisebb befogadóképességgel – megtartották az istentiszteleteket.

A legkomolyabb, ma is érvényes intézkedéseket azonban csak Szilveszter napján jelentette be a kormány. Eszerint az éttermek, szállodák, templomok, síközpontok bezárnak és az élelmiszerboltok, valamint a patikák kivételével minden üzlet zárva marad. Kollár a Karácsony előtti, kevésbé szigorú intézkedéseknek tudja be azt a másfél-két hónapos késést, aminek eredményeként Szlovákiában most – akár volt súlyos alapbetegsége, akár nem -, naponta száznál több ember hal meg a covid következtében, miközben a fertőzés reprodukciós rátája is igen magas.

Fraenkel Emil szerint, miközben Európában sokan irigykedve nézték Szlovákiát, mondván, hogy a teljeskörű teszteléssel hamar úrrá lesznek a járványon, a baj az volt, hogy egyrészt nem zárták le azonnal a határokat, másrészt a negatív tesztek fals biztonságérzetet adtak az embereknek. Úgy érezték, ha megvan a negatív a teszt, nem muszáj betartani a kötelező higiéniés szabályokat.

A főorvos, aki maga is átesett a covid fertőzésen, ma már jól érzi magát és ismét dolgozik.

Nálam csak lázzal és hidegrázással járt a betegség, pont Karácsonykor ért el. Mivel egy magyarországi szakember írásából azt olvastam, hogy a vírus a lázas periódus alatt terjed a szervezetben a legintenzívebb, ezért nem szabad engedni, hogy az ember láza felemelkedjen, kínosan ügyeltem arra, hogy amíg beteg voltam, négy óránként, éjjel-nappal szedjem a nem szteroid gyulladás csökkentőt. A lázas periódus négy napig tartott, majd kb. a hetedik napon jelentkezett a hasmenés, ahogy az a nagy könyvben meg van írva, mert a vírus egyebek mellett a bél immunrendszerét is megtámadhatja. Összességében, nekem talán az volt a szerencsém, hogy a szabályok szigorú betartása miatt kis vírusszámot kaphattam, ami egyes tudományos közlemények szerint csökkenti a fertőzéssel járó tüneteket.