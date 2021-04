Ingatlanpiaci jóslatok és a valóság próbája

A jövőt megjósolni gyakran nem egyszerű, főleg akkor, ha sok bizonytalan tényező övezi. Jelenleg a koronavírussal kapcsolatban van megannyi kérdőjel, melynek természetesen hatása van az ingatlanok áraira és keresletére is. Vajon a piac szakértőinek sikerült ebben a helyzetben jó prognózisokkal előállniuk? Lássuk mi is volt a jóslat és mennyire jött be ezidáig.

A fordulat még várat magára

Az Ingatlannet.hu korábbi elemzésében arról számolt be, hogy az elmúlt egy évben hogyan alakultak hazánkban az ingatlanpiaci árak. Mindemellett az ingatlanportál ügyvezetője, Csapó Gergely, a jövőre is kitért. Véleménye szerint, ha csak nem jön egy koronavírushoz hasonló váratlan fordulat, akkor még egy jó darabig a jelenlegi trendek fogják uralni az ingatlanpiacot.

Az év elején még jó néhány szakértő volt hasonló véleményen, hiszen az látszódott, hogy a járványhelyzet alatt a lakóingatlanok átlagárai hónapról-hónapra ugyanazon szint körül mozognak. Úgy gondolták, hogy a jövőben – amennyiben változatlan lesz a helyzet – továbbra sem indokolja semmi a drasztikus változást sem a felfelé, sem pedig a lefelé vezető irányban. Vagy mégis?

Ez történt valójában eddig

2021 első negyedéve már a hátunk mögött van. Az első három hónap számadataiból pedig már ki is derült, hogy miben volt igazuk és miben nem azoknak, akik megpróbálták előre vetíteni a jövőt.

Ami a budapesti lakóingatlanok eddigi évben mutatott árváltozását illeti, bejöttek a szakértők számításai. A fővárosi piacon 2021 januárjában, februárjában és márciusában ugyanis nem sokat mozgolódtak az átlagos négyzetméter árak. A családi házak esetében mindössze 10 ezer Ft/m2-es volt a havi áremelkedés. Ha a panellakások átlagárát nézzük, akkor márciusban ugyanazt látjuk, mint januárban. A téglalakásoknál pedig szintén nem ment végbe látványos változás, a januári átlagáruk 10 ezer Ft/m2-rel lett drágább februárra, mely márciusban is megmaradt.

Budapesttel megegyezően több másik nagyobb városunkban is csak óvatosan lépteket vettek a lakóingatlanok átlagárai. A szekszárdi, valamint a nyíregyházi házak és lakások átlagos kínálati árai, még ha egyik hónapról a másikra változtak is, akkor annak a mértéke csak 10 ezer forint volt négyzetméterenként. Kecskeméten pedig a vásárlók pont ugyanazokkal az árakkal találkozhattak az ingatlanpiac kínálatában az elmúlt három hónapban.

A fővárosban, Nyíregyházán, Kecskeméten, valamint Szekszárdon tehát beigazolódtak a jóslatok, nem úgy mint Siófokon. A népszerű üdülőhelyen ugyanis továbbra is a dráguló tendencia van érvényben. Januárról februárra 50 ezer Ft/m2-rel kerültek többe az eladásra kínált lakóingatlanok, márciusban pedig még további 80 ezer Ft/m2-rel lett magasabb az átlagáruk.

Összességében azt mondhatjuk, hogy az Ingatlannet.hu 2021 első negyedévére vonatkozó statisztikai adatai alátámasztják a szakértők várakozásait. Persze kivételek mindig vannak. Siófokon valószínűleg továbbra sem fognak ereszkedni az ingatlanárak. A magyar turisták egyik, hanem a legkedveltebb nyaralóhelye a korlátozások ideje alatt csak még népszerűbbé vált az ingatlanvásárlók körében. A pandémia ugyanis ráébresztette az embereket arra, hogy milyen nagy értékkel bírnak a nyaralók, vagy akár már csak egy kertes családi ház is a lakásokkal szemben.