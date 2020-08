Járvány. Többet önkiszolgáló raktároztak a magyarok, mint az amerikaiak

Miközben a koronavírus járvány a világon mindenütt visszavetette a kis alapterületű, önkiszolgáló raktározás, a self storage üzletágat, a legnagyobb hazai szereplő az Euro Mini Storage Hungária kft. ügyvezetője szerint idehaza, a kezdeti visszaesés után gyorsan helyreállt a kereslet, amiben a home office elterjedése is szerepet játszott.

Amerikában elsősorban a fogyasztói társadalom megerősödésének, a lakás méretét meghaladó mennyiségű tárgyak felhalmozásának következményeként, az 1960-as években futott fel az azóta világszerte népszerűvé vált önkiszolgáló raktárak a self storage-ok piaca. Magyarországon 2006-ban indult a kanadai tulajdonú, Romániában is érdekeltséggel rendelkező Euro Mini Storage Hungária Kft., amelynek ügyvezetője, Forgács Krisztián szerint a kezdeti edukációs folyamat után az itt élő külföldiek mellett honfitársaink is hamar megkedvelték ezt a raktározási formát, ami a magánszemélyek mellett a kisvállalkozások érdeklődését is felkeltette.

Az önkiszolgáló raktározási piac világszintű növekedését jól mutatja, hogy az USA-ban 2015 januárjától 2020 januárjáig az ágazat építési kiadásai 584%-al bővültek. A Cushman & Wakefield elemzése szerint azonban a koronavírus járvány a bérlők egy részének távozásával a bérleti díjak csökkenését eredményezve, az USA-ban is lerontotta a bérleti aktivitást a 39 milliárd dolláros önkiszolgáló raktározás piacán. Ahol normál esetben a lakosság számának erőteljes növekedése mellett a költözések számának növekedése is nagyban hozzájárul a piac bővüléséhez.

Forgács Krisztián szerint a koronavírus járvány kapcsán, a Magyarországon az USA-nál kedvezőbb helyzetet teremtett, hogy a magyar kormány nem rendelt el teljes karantént és a járványveszély is hamarabb konszolidálódott, mint az USA-ban, ahol több államban még mindig magas a fertőzés aránya.

„Az akár egy négyzetméter bérelhető raktárak magyarországi piacán a határok márciusi lezárása jelentette a mélypontot. Miközben külföldi bérlőink nem tudtak visszatérni, az is megnehezítette a helyzetet, hogy hazai partnereink között nagy számban vannak a turizmusban érdekelt cégek, akiket rugalmas megoldásokkal igyekeztünk segíteni a nehéz napokban.”

Márciusban, áprilisban így esett vissza a foglaltság a 90 százalék feletti telítettségről 80 százalék körülire, miközben a járvány által jobban sújtott USA-ban ennél nagyobb visszaeséseket is regisztráltak.

„Mivel az már a járvány elején is látszott, hogy törzsvevőink továbbra is igénylik ezt a szolgáltatást, a cash flow újra tervezésénél maximum néhány hónapos visszaesést és utána viszonylag gyors emelkedést prognosztizáltam a tulajdonosok felé, ami be is jött” – értékel az ügyvezető. Aki szerint az önkiszolgáló raktározás iparágát azért is tartják válságállónak, mert a változó élethelyzetekben mindig keletkeznek új raktározási igények is. Ilyen például az is, hogy a járvány hatására idehaza is egyre széleskörűbben elterjedt home office-nak köszönhetően, több cég csökkenti az iroda méretét, miközben a kisebb cégek között olyan is van, aki felszámolja azt és a bútorokat, berendezéseket bérelt miniraktárakban helyezik el.”

A cégvezető szerint így jutottunk el oda, hogy amíg korábban csak az amerikai filmekben láthattuk, amint a főhős saját miniraktárat tart fent, a 2008-as globális válság idején már a magyarok is felismerték, hogy a gazdasági életben kulcsfontosságú alkalmazkodásban a megfizethető alternatívát nyújtó miniraktárak is sokszor biztos átmeneti megoldást nyújtanak.