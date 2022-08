Jövőre is velünk lesz az élelmiszerválság

Tovább bővül a Magyar Termék védjegyekkel ellátott készítmények száma a Tesco kínálatában: a hazai eredet és az ellenőrzött minőség hangsúlyozása érdekében az üzletlánc mostantól a saját márkás árucikkein is használni fogja a Magyar Termék Nonprofit Kft. tanúsító védjegyeit – ez is része annak a stratégiai megállapodásnak, amelyet sajtótájékoztató keretében írt alá Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője és Kámán Tamás, a Tesco-Global Zrt. beszerzési igazgatója. Az eseményen az Agrárminisztérium képviseletében Dr. Felkai Beáta Olga főosztályvezető is részt vett.