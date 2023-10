László Károlyi : la Chambre de commerce et d’industrie franco-hongroise joue un rôle de catalyseur.

Alors que le développement technologique, la transformation numérique et l’accent mis sur la durabilité donnent une nouvelle orientation au développement de l’économie, le rôle des relations humaines et professionnelles reste crucial dans les affaires et les relations bilatérales, déclare László Károlyi, le nouveau président de la Chambre de commerce et d’industrie franco-hongroise (CCI France Hongrie) Directeur général de Legrand Zrt.

“En tant qu’acteur respecté de la vie économique hongroise, la MFKI a été un catalyseur du développement des affaires franco-hongroises pendant plus de trois décennies. Cela s’est poursuivi au cours d’une période difficile, où des difficultés sans précédent dans la région de Covid, suivies de la guerre en Ukraine et de la flambée de l’inflation et des prix de l’énergie qui en a résulté, ont mis à l’épreuve la résilience des opérateurs économiques. Dans cette situation, la Chambre considère qu’il est primordial de partager les dernières informations et prévisions commerciales avec ses membres lors d’événements commerciaux qui facilitent les rencontres et les discussions en face à face, en plus des canaux traditionnels en ligne”, explique László Károlyi, qui a été réélu président en 2020 après sa première élection.

Ce sera l’objectif des événements d’affaires Hot Topics lancés en 2021, où, sur la base des suggestions des entreprises membres, ils se concentreront sur les questions les plus importantes de l’année, telles que le home office ou les prix de l’énergie, et les plus difficiles pour les entreprises. Le forum des entreprises, d’une durée de deux heures, présentera toujours les points de vue d’un gouvernement et d’un expert, tandis que les participants répondront aux questions de l’auditoire afin de les informer et de les inspirer. La réaction des membres a été absolument positive, Hot Topik devenant la série d’événements la plus fréquentée de la Chambre.

“L’événement a également donné un nouvel élan à la vie de la Chambre d’une autre manière. Sur la base des réactions que nous avons reçues, nous mettons en place des comités professionnels qui élaboreront des propositions et des conseils détaillés sur des questions qui touchent la majorité de nos entreprises membres, ce qui les aidera à naviguer dans les temps très incertains d’aujourd’hui, avec tant de nouveaux changements dans la loi. Et si nos membres le jugent nécessaire, ils élaboreront également des propositions au stade pré-législatif, que nous soumettrons ensuite aux législateurs dans le cadre d’un dialogue”.

En tant que président, László Károlyi a déclaré que son objectif est que lorsque la Chambre franco-hongroise est mentionnée, les hommes d’affaires sachent immédiatement qu’elle est un facilitateur clé des relations économiques et commerciales entre les deux pays. La Chambre a donc affiné ses objectifs stratégiques ces derniers temps, de sorte que tout en représentant et en soutenant naturellement les entreprises françaises opérant en Hongrie ou entrant sur le marché hongrois, elle cherche également à soutenir les entreprises hongroises souhaitant entrer et s’établir sur le marché français, tout en renforçant les relations bilatérales. L’organisation poursuivra également la coopération avec HIPA (Agence nationale de promotion des investissements) et HEPA (Agence hongroise de promotion des exportations), ainsi qu’avec la Chambre de commerce et d’industrie hongroise et les chambres de commerce mixtes opérant en Hongrie, qui a débuté sous la première présidence de László Károlyi.

En tant que président de l’organisation, László Károlyi a ajouté : “Le fait que la France soit l’une des principales économies européennes et le quatrième investisseur en Hongrie, et que les échanges commerciaux entre la France et la Hongrie aient dépassé 10 milliards d’euros en 2022, représente un potentiel important qui, selon lui, offre de nombreuses possibilités de développement pour les économies et les entreprises des deux pays.

M.Zoltán Érsek