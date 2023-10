Des liens économiques forts entre la Hongrie et la France

Depuis l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne en 2004, le commerce bilatéral avec les pays de l’UE est devenu encore plus important qu’auparavant. Cinquième investisseur en Hongrie, la France joue traditionnellement un rôle majeur dans l’économie hongroise.

Le commerce extérieur de la Hongrie est principalement dominé par les échanges avec les pays d’Europe, lesquels se sont intensifiés depuis l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne en 2004. En 2022, la France était le onzième partenaire commercial de la Hongrie pour une part de 3,5% dans les échanges extérieurs hongrois.

La France occupe la 12e place dans les importations hongroises avec une part de 2,8 % et la 7e dans les exportations avec une part de 4,2 %. En 2022, les exportations hongroises vers la France ont augmenté de 20,5% pour atteindre 6 011,8 millions d’euros, tandis que les importations en provenance de France ont augmenté de 15,1% pour atteindre 4 257,4 millions d’euros. En 2022, l’excédent commercial hongrois s’est élevé à 1 754,4 millions d’euros, soit 36,0% de plus que celui enregistré en 2021 (1 290,1 millions d’euros).

Les principaux postes d’exportations restent les équipements mécaniques, les produits agro-alimentaire, le matériel de transport, les produits pharmaceutiques et chimiques, ou encore le matériel électronique et informatique.

Selon l’Ambassade de Hongrie à Paris, La France constitue l’un des investisseurs étrangers les plus importants en Hongrie, et se situe actuellement au cinquième rang (calculé selon la nationalité de l’investisseur d’origine). Le stock d’investissements directs étrangers (IDE) d’origine française s’élevait à 4,8 milliards d’euros en 2020 (5,8% de l’ensemble du stock des IDE). Pour l’essentiel, il s’est constitué par l’établissement de grands groupes multinationaux dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie, de l’électronique, des industries pharmaceutique, automobile, chimique, de la construction et de la finance (tels que Auchan, Groupama, Valeo, Stellantis, Michelin, Sanofi, Servier, etc.).

Au cours de ces dernières années, de plus en plus de PME et d’ETI françaises ont également misé sur la Hongrie dans le cadre de leur stratégie d’internationalisation. La Hongrie compte environ 480 entreprises françaises, qui emploient au total plus de 41.000 personnes. 7 parmi les 93 partenaires stratégiques du gouvernement hongrois sont des sociétés françaises : Veolia, SANOFI-AVENTIS, EGIS, Schneider Electric, Servier Hungaria, Ceva-Phylaxia, Alstom.

