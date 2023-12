Magyar innováció forradalmasítja az őssejt-donációkat

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Gloster) globális csontvelő donor és őssejt nyilvántartó rendszert fejleszt a Német Vöröskeresztnek 250 ezer euróért (mintegy 95 millió forint) – közölte a cég hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A közlemény szerint a Gloster Infokommunikációs Nyrt. leányvállalatai a Gloster-Minero IT Kft. és az FF Next Technologies Kft. szakemberei a megállapodás keretében egy speciális, a szigorú német egészségügyi követelményeknek megfelelő szoftvert fejlesztenek. A projekt célja a Vöröskereszt igényeire szabott digitális platform megalkotása, amely a csontvelő donorok és az általuk adományozott őssejtek genetikai adatainak újszerű elektronikus nyilvántartását teszi lehetővé. A projekt elnyerésében nagy jelentősége volt annak, hogy a Gloster felkészült szakemberei végezték a német önkéntes véradói rendszer és a COVID nyilvántartó rendszerek fejlesztéseit is – tették hozzá.

A Gloster a magyar tőzsde befektetői szemléletű, nemzetközi IT specialistája. Széles spektrumú informatikai szolgáltatóként kiemelkedő szolgáltatási képességének, intenzív akvizíciós stratégiájának és erős tőzsdei jelenlétének köszönhetően vált a magyar és a nemzetközi piacon egyaránt magasan jegyzett szereplővé – áll a közleményben.

A cég 2022-ben 6,348 milliárd forint árbevételt és 414 millió forint adózott eredményt ért el, a 2021-es 5 milliárd forint árbevétel, és 421 millió forint adózott eredmény után. A Gloster részvényeivel a BÉT X-ten piacán kereskednek, pénteken árfolyama 946 forinton zárt, éves minimuma 850 forint, maximuma 1120 forint volt.