Magyarország a tudásalapú mezőgazdaság fejlesztését ösztönzi

A magyar uniós elnökség a tudásalapú mezőgazdaságra, a fenntartható, válságálló, gazdabarát agrárium létrehozására összpontosít – mondta az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

A BIOEAST and Beyond kutatási és innovációs tanácskozáson Feldman Zsolt a SCAR jelentőségét méltatva kiemelte, hogy a testület fontos szerepet tölt be az európai szintű kutatási tevékenységek és együttműködések működtetésében, a fenntartható mezőgazdaság kialakításában. Elismerően szólt a BIOEAST-kezdeményezésről is, amely Közép- és Kelet-Európa államait regionális kutatási együttműködésekben egyesíti, és amelynek résztvevői – tette hozzá – elkötelezettek a tudásmegosztás mellett. Az államtitkár közölte, hogy a kezdeményezéshez a nemrég társult Szerbia után hamarosan újabb balkáni országok csatlakozhatnak-tudtuk meg az MTI közleményből.

Feldman Zsolt szerint Közép- és Kelet Európa, valamint a Nyugat-Balkán természeti erőforrásai kiemelten fontosak Európa számára, de a térségnek a fenntarthatóság érdekében szüksége van támogatásokra. Ahhoz, hogy a régió ki tudja használni a lehetőségeit, szorosabb kapcsolatokra, hatékonyabb együttműködésekre, innovációs kezdeményezésekre van szükség. Véleménye szerint Európa-szerte rugalmas és hatékonyan működő biogazdaságokat kell kialakítani az ipari és energetikai szereplők közreműködésével, növekvő kutatási beruházásokkal.

Az államtitkár szerint, hogy a mostani időszakot a geopolitikai bizonytalanságok mellett aszályok, hőhullámok teszik nehézzé, ezért a mezőgazdaság átalakításakor el kell kerülni, hogy az innovatív megoldások és a tudásáramlás ösztönzése közben a gazdákra újabb adminisztrációs kötelezettségek, a tagállamokra pedig további költségvetési terhek nehezedjenek. Ezeket a szempontokat mind figyelembe kell venni akkor, ha 2025-ben, a lengyel és a dán EU-elnökség alatt elkezdődhet a 2028-tól 2034-ig tartó ciklus programjának a kidolgozása – tette hozzá.

A lengyel agrár- és vidékfejlesztési tárca államtitkára úgy látja, hogy az élelmiszerellátás átalakulását kísérő kihívásokra globális, regionális és helyi szinten is meg kell találni a válaszokat, és ebben a kutatásnak, az innovációnak fontos szerepet kell játszania – ezek nélkül ugyanis nincs élelmiszerbiztonság.

Adam Nowak a fenntartható élelmiszerellátás érdekében sürgette a technológiai fejlesztéseket, az újítások mielőbbi alkalmazását, bízva abban, hogy a budapesti rendezvény jelentős előrelépést hoz a kutatási és innovációs együttműködések erősítésében, a kihívások azonosításában, a tapasztalatok megosztásában. Hozzátette egyúttal, hogy a Magyarország után következő lengyel EU-elnökség alatt is kiemelt terület lesz a kutatások és fejlesztések ösztönzése a mezőgazdaságban és az élelmiszerbiztonságban.(MTI)