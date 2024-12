MÁV: megújítják az IC-flottát

A vasúttársaság megújítja az IC-flottát – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója kedden, Facebook-bejegyzésében.

Kiemelte, egyre többen egyre többet utaznak társaságukkal, ezért bővíteni és korszerűsíteni kell a járműállományukat. Ehhez három megoldás áll rendelkezésre, és mindegyikkel egyszerre élnek.

Először is felújítják azokat a járműveket, amelyek erre alkalmasak. Másodszor használt járműveket bérelnek, hogy enyhítsék a járműhiányt, és üzembiztosabbá tegyék a hazai vasúti közlekedést. Harmadik megoldásként pedig vadonatúj járműveket szereznek be. Ez utóbbi esetében kedden hivatalosan is elindult 285 darab IC-kocsi beszerzési folyamata.

Előzetes piaci konzultációt hirdettek, amelynek keretében felmérik, melyik gyártó, milyen gyorsan, milyen feltételekkel tud a magyar vasúttársaságnak szállítani 2. osztályú termes kocsikat, 1. osztályú étkezőszakaszos, vezérlő- és termes kocsikat, továbbá alacsonypadlós, nagykapacitású kerékpárszállító és “poggyászkocsikat“. Ez az összesen 285 kocsi adja majd a gerincét a magyar vasút néhány éven belül teljesen megújuló IC-flottájának – írta Hegyi Zsolt bejegyzésében.