Melyek a legjobb gluténmentes kenyerek és péksütemények?

Harmadik alkalommal rendezte meg a gluténmentes kenyerek és péksütemények versenyét a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Cöliákia Egyesület és az AMUREX GM Hungária Kft. A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a lisztérzékenységgel élők, speciális étrendet követők igényeire, továbbá elősegíteni a gluténmentes termékekkel kapcsolatos innovációt.

Az elsőként 2022-ben megrendezett megmérettetés idén már négy kategóriásra bővült: friss kenyér, tartós kenyér, töltött péksütemény, töltetlen péksütemény kategóriában nevezhettek a gyártók. A verseny remek lehetőség arra, hogy a gyártók bemutassák a termékeiket, a fogyasztók pedig – amellett, hogy jobban megismerhetik a gluténmentes termékek kínálatát – iránytűt is kapnak, hogy mely termékek a legfrissebbek, legpuhábbak, legízletesebbek.

A verseny díjátadó ünnepségét október 16-án, a Kenyér Világnapján tartották. Az eseményen Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke kiemelte, a mentes termékek teljes előállítási folyamata során figyelemmel kell lenni a különleges elvárásokra, a fajtaelőállítástól kezdve a termesztéstechnológián keresztül a gyártási folyamatokig. Hozzátette: a Magyarok Kenyere Program azért is karolta fel a kezdeményezést, hogy közösen megvizsgálják, mik azok az ötletek, megoldások, melyek a termékpálya, az ágazat fejlődését szolgálják – segítséget nyújtva ezzel a fogyasztóknak is. Ezzel együtt az ÁFA-csökkentést is indokoltnak tartjuk megfontolni.

Szécsényi Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeripari igazgatója emlékeztetett, hogy a NAK a korábbi években kiadványban foglalta össze a gluténmentes termékek gyártásával, forgalmazásával kapcsolatos információkat. Annak érdekében, hogy az ágazat még eredményesebben működjön, a kamarán belül megalakult a „mentes” munkacsoport, amelynek célja elősegíteni a különféle mentes termékekkel kapcsolatos innovációt, emellett megoldást keresni a felmerülő problémákra, kihívásokra.

Dr. Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkára a díjátadón elmondta: a kenyér alapélelmiszer, ki kell hangsúlyozni, hogy a megítélése az elmúlt időszakban szerencsére kezd helyreállni. A gluténmentes élelmiszerek terén is újfajta fejlesztések, termékek, innovációk jelentek meg, a kormányzati szabályozással és támogatással összhangban. Hozzátette: október 16-a az élelmezésbiztonság világnapja is, mely szervesen kapcsolódik az élelmiszerpazarláshoz, csökkentésében Magyarország jó úton jár, azonban folytatni kell a munkát, új eszközöket kell felkutatni a pazarlás csökkentésére. Sajnos hazánkban is egyre többeket érint a cöliákia, illetve lisztérzékenység, minden száz emberből egy speciális diétára kényszerül a betegség miatt. Esetükben a gondot a kalászos gabonákban − például a búzában − található glutén egyik fehérjecsoportja okozza.

Koltai Tünde, a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke kiemelte, hogy a verseny vakzsűrizéssel zajlott, valamint minden résztvevő termék laborvizsgálati eredményét is kötelező volt leadni. A laboradatok is jól mutatják, hogy ezek a termékek maximálisan biztonságosak. Hozzátette, ma már a magyar gyártók is felveszik a versenyt a nemzetközi piaci szereplőkkel, ráadásul fontos fejlődési irány, hogy már a

közétkeztetésben is lehet alapozni rájuk.

Dr. Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke zsűritagként is megerősítette az elhangzottakat. Egyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a diétás étrend során fontos a jó ízérzet, de legalább annyira fontos, hogy egy élethosszig tartó diéta esetében megfelelő, rostban gazdag, változatos étrendet is

alkalmazzunk – és a gluténmentes termékek előállítása során e téren is jelentős fejlődés tapasztalható.

Szabolcs Péter, a kezdeményezés elindítója, az AMUREX GM Hungária Kft. ügyvezetője, a NAK mentes munkacsoportjának vezetője köszönetet mondott a szervezőknek, a támogatóknak és a versenyben részt vevő cégeknek. Egyben ösztönözte őket, hogy a folytassák a megkezdett közös szakmai munkát, és jövőre se feledkezzenek meg a versenyről, melyet még nagyobb lelkesedéssel visz a csapat tovább.

A 2024. évi gluténmentes kenyér és péksütemény verseny díjazottjai:

Friss kenyér kategória:

1. helyezett: Magvas barna kenyér – P.Geri Kft. (DietABC)

2. helyezett: Chia magos vegán bagett – Free! Gluténmentes Pékség – Greenpass Kft.

3. helyezett: Pityu buci – Gluténmentes Tündér Manna Kft.

Tartós kenyér kategória:

1. helyezett: Finoman gyorsfagyasztott gluténmentes magvas formakenyér – Tamarix Kft.

2. helyezett: Toasti gluténmentes toast kenyér – Első Pesti Malom és Sütőipari Kft.

3. helyezett: Többmagvas szeletelt kenyér– Szafi Products Kft.

Töltött péksütemény kategória:

1. helyezett: Leveles túrós párnácska – Frigo-Hasso Kft.

2. helyezett: Lekváros szélkerék – Zsofree Gluténmentes Pékség és Cukrászda (Budapharma

Kft.)

3. helyezett: Csokis málnás pára – Gluténmentes Tündér Manna Kft.

Töltetlen péksütemény kategória:

1. helyezett: Csirke András ev. – Juhtúrós sós rúd

2. helyezett: Pirított hagymás magvas kocka – P.Geri Kft. (DietABC)

3. helyezett: Svéd bullár – Becker és M Kft.

NAK különdíj: Lavina Kft. – No-No Gluténmentes termékcsalád

MAGOSZ innovációs különdíj: Becker és M Kft. – töltött csigák (pekándiós-fahéjas és almás-vaníliás csiga)