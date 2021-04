Menedzser kihívások. Dauner Katalin a Dream Shopping tulajdonosa az újranyitásról

Rovatunkban – akár a mindennapi közérzetünket, életünket befolyásoló – üzleti-, munkahelyi kihívások megoldásáról kérdezzük a vezető menedzsereket, akiktől rövid, néhány mondatos, őszinte választ remélünk, “távirati stílusban” a megoldásaikról és annak indíttatásairól.

Ezúttal Dauner Katalin a Dream Shopping Kft. tulajdonosa válaszol.

– Mit csináltak a munkatársak a bezárás alatt?

Az első két hétben fizetett szabadságon voltak, amibe beleesett egy fizetett ünnep is, a március 15-e. Utána megérkezett a tavaszi kollekciónk, amelynek a feldolgozását általában külsős, alkalmi munkerő segítséggel oldjuk meg, ez esetben ezt a munkát a kolleganőim végezték. E mellett rendezték, takarították az üzletet, elpakolták az előző kollekcióból maradt árukat és felrakták a feldolgozott, beárazott, új kollekciót a falakra. Tulajdonképpen egész idő alatt készültünk az újranyitásra.

– Milyen volt az online forgalom a bezárás idején?

– Volt online forgalmunk, de tavaly a bezárás időszakában nagyobb volt. Valószínűleg az is közrejátszott ebben, hogy a tavaszi kollekciónk később érkezett idén, tulajdonképpen a bezárás ideje alatt és addig nem tudtuk hirdetni a termékeket, amíg nem érkeztek meg.

Ezután indítottunk egy kampányt, amelynek egészen jó volt a konverziója. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy mi alapvetően az üzletben való értékesítésre álltunk rá, ezért az online forgalmunk töredéke az üzletekben megvalósítható forgalomnak, ebből nem tudnánk fenntartani a céget.

– Hogyan sikerült a gyors visszanyitást megszervezni?

– Mivel egyébként is dolgoztak az üzletben a kolleganők, ezért ahogy megtudtuk kedd este, hogy másnap nyithatunk, teljesen készen álltunk a nyitásra. Az más kérdés, hogy a vásárlók még nemigen jöttek, úgy tűnt, még nem számítottak arra, hogy nyitva lesznek a boltok.

– Miként alakult a forgalom az elmúlt héten és mit vár a közeljövőben. Miként alakult a nyitás óta az online forgalom?

– Az első héten várakozáson aluli volt a forgalmunk. A második hét elején viszont , ahhoz képest, hogy hét eleje volt, kicsit erősebb, amelynek oka lehet, hogy célba értek a nyitás utáni, a tavaszi kollekciónkat promotáló kommunikációk, valamint a fizetések is megérkeztek az emberekhez és természetesen az időjárás is kedvezőbb volt.

Nagy öröm számomra, hogy korábbi tárgyalások eredményeként lett egy viszonteladónk, a tatai Heaven Boutique tulajdonosa, Kovács Virág személyében, aki a csodás üzletében ezentúl Bonatti Fehérneműt is értékesít.

További célunk, hogy ebben az évben újabb viszonteladókkal szerződjünk, hogy a Bonatti Fehérnemű Márka országos szinten elérhető legyen azon vásárlók számára, akik elsősorban a személyes vásárlást preferálják. Az online forgalmunkat is szeretnénk növelni a közeljövőben, amihez nélkülözhetetlen a márka megismertetése, ezért ebben az évben több kampányt is tervezünk megvalósítani

– Milyen módszerrel kezelik a vásárláshoz kapcsolódó négyzetméter alapú szabályozást?

– A mi esetünkben nem jelent igazán korlátot a négyzetméter alapú vásárlás, hiszen az üzleteink nagy méretűek, egyszerre 5-6 ember is benn tartózkodhatna a szabályozás szerint. Mivel egyszerre úgyis csak ketten próbálhatnak, mert két próbafülkénk van, ezért ezt nem érezzük korlátnak, nem jelent problémát. Mi így is biztosítani tudjuk a kényelmes és biztonságos vásárlást a vevőink számára. Természetesen ettől függetlenül kitettük az üzletben egyszerre tartózkodható létszámot, valamint gondoskodunk a rendszeres fertőtlenítésről is.