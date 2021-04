Menedzser kihívások. Horváth Csobán az Intersport ügyvezető igazgatója a nyitásról

Rovatunkban – akár a mindennapi közérzetünket, életünket befolyásoló – üzleti-, munkahelyi kihívások megoldásáról kérdezzük a vezető menedzsereket, akiktől rövid, néhány mondatos, őszinte választ remélünk, “távirati stílusban” a megoldásaikról és annak indíttatásairól.

Ezúttal Horváth Csobán az Intersport ügyvezető igazgatója válaszol.

– Mit csináltak a munkatársak az áruházak járvány miatti bezárása alatt?

– A munkatársak egy része ebben az időszakban vette ki a szabadságát. Voltak akik a munkaidőkeret terhére otthon maradtak úgy, hogy ezt az időt az év folyamán majd ledolgozzák, míg a többi munkatárs online oktatáson vett részt, vagy olyan online egyéni képzésen, amelynek keretében például a termékismereteiket gyarapíthatták. Emellett a kollégák egy része a szezonváltásra készülve az árukínálat átalakításában is részt vett, míg többek számára az online áruház kiszolgálását biztosító háttérmunka is feladatot jelentett.

– Milyen volt az online forgalmuk a bezárás ideje alatt?

– A webshopunk a tavalyi indulás óta folyamatos növekedést ért el, a lezárás időszakában pedig közel megduplázódott a forgalom. Visszaigazolva azt, hogy az emberek a bezártság időszakában méginkább sportolnak otthon, vagy a természetben, illetve a jó levegőt kiélvezve túrázni indulnak.

– Hogyan sikerült a gyors visszanyitást megszervezni?

– A csütörtöki nyitás már benne volt a levegőben. Az, hogy végülis egy váratlan bejelentés hatására már szerdán ki lehetett nyitni és ez nem okozott gondot, azt mutatja, hogy a kollégáim mindegyike felkészülten várta a nyitás pillanatát.

– Miként alakult a forgalmuk az elmúlt héten és mit várnak a közeljövőben? Miként alakult azóta az online forgalom.

– A tavalyi zárás után hirtelen nagyon megugrott az üzleteink forgalma. Az idén ez nem következett be, de azt is jóleső érzéssel regisztráltuk, hogy legalább visszaált a megszokott forgalom. Mindebben nyilván annak is szerepe van, hogy a vevőink egy része, aki megszerette az online vásárlást – különösen a járványidőszakban -, hoszabb távon is kitart a webshop mellett.

– Milyen módszerrel kezelik a vásárláshoz kapcsolódó négyzetméter alapú szabályozást?

– Egy olyan appot használunk, amivel a bejáratnál pontosan tudjuk a be, illetve kifelé tartó vevők számát. Mivel az Intersport áruházai nagy alapterületűek, azért nemigen volt még példa a várakozásra.