Menedzser kihívások – Kovács Róbert mit vár a ’21-es esztendőtől?

Rovatunkban – akár a mindennapi közérzetünket, életünket befolyásoló – üzleti-, munkahelyi kihívások megoldásáról kérdezünk vezető menedzsereket, akiktől rövid, néhány mondatos, őszinte választ remélünk, “távirati stílusban” a megoldásaikról és annak indíttatásairól.

Ezúttal Kovács Róbert a Jász-Plasztik Autócentrum Kft. ügyvezető igazgatója válaszol.

– Milyen évet zártak? Milyen tervekkel és reményekkel kezdték a 2021-es évet?

o 2020 rendkívül vegyes tendenciákat hozott. Január-február nagyon jól indult, majd a Covid felerősödése és a korlátozások március-áprilisban komoly visszaesést hoztak. Különösen a magánszemélyek által kedvelt márkáknál, a Suzukinál és a KIA-nál érzékeltünk jelentős forgalomcsökkenést. Az év hátralévő részében már jól alakult az értékesítés és így összességében árbevételünk annak ellenére meghaladta a 2019-est, hogy értékesítésünk a KIA esetében a korábbinál 20, a Suzukinál pedig 32 százalékkal csökkent. Mindezt úgy, hogy miközben továbbra is Suzukiból adtak el a legtöbbet Magyarországon, a márka 2019-hez képest – a hazai autóértékesítés nagyjából 20 százalékos visszaesése mellett -, 40 százalékos csökkenést szenvedett el. Ezért is éljük meg sikerként, hogy ennél a mi Suzuki darabszám-csökkenésünk szerényebb volt.

o A Mercedesnél különösen a haszongépjármű üzletágban sikerült jelentősen, közel 50 százalékkal növelni az értékesítésünket, miközben a személyautó üzletág is 5-10 százalékos növekedéssel kompenzálta a kieső bevételeket. Még úgy is, hogy a turizmus visszaesése miatt a kisbuszok, autókölcsönzők iránt jelentősen csökkent a kereslet. A tavalyi forgalmunk végül 38,3 milliárd volt. A 2021-es tervünk 10-15 százalékos növekedéssel számol.

– Mire lenne elsősorban szükség ahhoz, hogy a tervek megvalósuljanak?

o Elsősorban arra, hogy a megszokott ellátási lánc ismét helyreálljon. Tavaly elsősorban a beszállítási láncokban tapasztalható leállások nehezítették a folyamatos ellátottságot, ami olykor még 2021-ben is jelentős fennakadásokat okoz. Most éppen az elektronikai rendszerekhez szükséges chipek hiánya kényszeríti átmeneti leállásra a legnagyobb autógyárakat is, közöttük a Mercedest, emellett pedig bizonyos modellek, felszereltségek tekintetében más márkák, például a KIA-t is érintett.

o Az autóipar másik nagy kihívása, hogy 2021-től az Európai Unióban tovább szigorodnak a szén-dioxid károsanyag kibocsátási kvóták. Ahhoz, hogy a jelentős bírságot elkerüljék – márkáktól függően – már az új autók közel 30 százalékot plug-in, hibrid vagy elektromos autóként kell értékesíteni.

– A védőoltás kapcsán mivel számolnak? Meddig kell együtt élni a Covid járvány egészségügyi kockázataival?

o Minden a nagymértékű átoltottság elérésétől függ. Ha a korlátozásokat fel lehet oldani, az bizonyosan az autóvásárlási kedvet is fellendíti. Már csak azért is, mert azok, akiknek a járvány miatt jelentősen lecsökkent a bevételük, vagy megszűnt az állásuk, ismét megfelelő bevételhez juthatnak. Emellett azok is az új autó vásárlásban gondolkodhatnak, akik jelen helyzetben nem az autó cserét helyezték fókuszba.

– Melyek azok a tanulságok, megoldások, amelyek a Covid járvány hatásából erednek, és amelyeket 2021-ben alkalmaznak?

o A vezetői konferenciákat néhány kivételtől eltekintve, még most is online tartjuk, illetve van néhány irodai dolgozónk, akiknél fenntartjuk a home office-t. De kereskedelmi szolgáltatóként rendkívül fontos a jelenlét, hiszen az autókat csak úgy lehet bemutatni, szervízelni. Ugyanakkor rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítunk a higiénés feltételek megteremtésének, a szabályok betartásának. Ezek közé tartozik az is, hogy az általunk értékesített, vagy a hozzánk hozott gépkocsik fertőtlenítését elvégezzük, miközben a tulajdonosoknak is azt tanácsoljuk, hogy a megszokottnál jobban figyeljenek a légkondícionáló tisztítására, aminek elhanyagolása egyénként is potenciális egészségügyi kockázatot jelent.