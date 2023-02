MKIK GVI: jelentősen javultak az üzleti kilátások

Manapság, ha meglátogatunk egy vendéglátóhelyet, lehet kártyával fizetni, sőt nyugtát is kap a vendég a rendelés mellé. Egyre több helyen már a menü is egy QR kód befotózását követően – digitális formában - érhető el. A haladó szellemű vendéglátóhelyek még ennél is hajlandók tovább menni a digitalizáció világában, akár mobiltelefonon is fogadnak rendeléseket.