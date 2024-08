Nagy sikere volt a „Szakmakóstoló” pályaorientációs programheteknek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kiemelt feladatának tartja az agrárszakmák népszerűsítését, a pályaválasztó fiatalok és szüleik tájékoztatását, az agrárszakképző intézményekbe történő beiskolázás elősegítését. Ennek részeként 2024 nyarán a „Szakmakóstoló” pályaorientációs programhetek keretében 19 agrárszakképző intézményben 380 általános iskolás kapott interaktív betekintési lehetőséget az agrárszakmák rejtelmeibe, munkafolyamataiba, az iskolák életébe.

A tapasztalatok szerint az élményalapú, játékos ismeretszerzés szólítja meg leginkább az agrárszakmákat megismerni vágyó általános iskolai 6., 7. és 8. osztályos diákjait. Így történt a NAK támogatásával immár hetedik éve megszervezett „Szakmakóstoló” pályaorientációs programheteken is, ahol a szakképző intézmények színvonalas bemutatókkal és programokkal várták a gyermekeket, akik 20 fős csoportokban „kóstolgatták” az adott iskola által kínált agrárszakmákat. A NAK a programba minden évben elsősorban olyan pályaválasztás előtt álló tanulókat von be, akik szeretik a természetet, az állatokat, növényeket, és érdeklődnek az agrárszakmák iránt, így biztosítva számukra a tudatos pályaválasztás és az agrárszakképzésben való továbbtanulás lehetőségét.

A tematikus programhetekre idén június 24. és augusztus 16. között, az egész országra kiterjedően került sor, bejárós jelleggel. A programok gyakorlati környezetben valósultak meg, összesen 19 agrárszakképző intézményben, 65, az agráriumban dolgozó sikeres vállalkozó, vállalkozás bevonásával. Az általános iskolai diákok 20 fős csoportokban irányítottan, az egyes munkafolyamatokba tevékenyen bekapcsolódva ismerkedhettek meg egy-egy adott agrárszakmával/szakmairánnyal.

Továbbá megismerhették a programhétnek otthont adó szakképző intézményt és tangazdaságát, tanműhelyét is, amelyben az adott szakmát, szakmairányt is oktatják. A tanulók megismerhették a növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez kapcsolódó munkafolyamatokat, mint például az állatok takarmányának összeállítását, a ház körül élő állatokat, melyeket génmegőrző program keretében is tenyésztenek. Ismerkedtek a különböző gabonamagvak felismerésével és az ezermagtömeg-méréssel, az állattartó telepre való belépés szabályaival, a szőlő fejlődésmenetével, az egyes szőlőfajták sajátosságaival és a metszés módjaival, valamint drónos gépbemutató is láttak. Betekintést nyerhettek az élelmiszerkészítés fortélyaiba (kelt tészta készítése, termékek formázása, töltése és sütés utáni díszítése, a nyomózsákok, kések és kiszúrók használata, csokoládé temperálás, különböző kakaóbabok vizsgálata, húsfeldolgozás, kolbászkészítés stb.).

Megismerkedhettek az agrárgépészet rejtelmeivel, kipróbálhatták a tárcsázást, megismerték az oktató traktor felépítését, vezetési lépéseit, illetve annak működését, a vezetés örömét. Emellett erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási ismeretekre tehettek szert: tanulmányozhatták a síkvidéki erdőgazdálkodást és a vadgazdálkodást, az örökerdő gazdálkodást, a klímaváltozás csökkentésének lehetőségeit, illetve az időjárás-változás őshonos növényekre gyakorolt hatásait, és azt, hogy mekkora erőfeszítés kell ahhoz, hogy a rosszabb minőségű termőhelyeken is erdőkkel találkozhassanak.

Kertészeti tudásra is szert tettek, megismerték a konyhakerti növényeket, palántáztak, megnézhették a cserepező automatát és a növényszaporítás különböző módjait, valamint kerttervező szoftverrel 3D-s látványtervekkel készíthették el saját kertterveiket. Kipróbálhatták a szintező műszert, illetve térkővel, téglával gyakorolhatták a kertépítés egyes lépéseit, illetve a talajmintavételt és az egyszerűbb talajvizsgálati módszereket.

A játékos szakmai ismeretek és gyakorlati bemutatók mellett a diákok vetélkedőkön, szintetizáló kvízjátékokon mérhették össze a nap folyamán szerzett tudásukat. A programhét zárására a szülők is meghívást kaptak, akiknek a NAK vármegyei szakképzési referensei bemutatták az agrárium továbbtanulási lehetőségeit, valamint a szakképzésben elérhető tanulói juttatásokat és duális képzési lehetőségeket.

Idén a programheteken bemutatott szakmák ezek voltak : Mezőgazdasági technikus/ Állattenyésztő és Növénytermesztő szakmairányok; Kertésztechnikus/ Dísznövénytermesztő, virágkötő, Gyógynövénytermesztő, Gyümölcstermesztő, Zöldség-termesztő, Parképítő és- fenntartó szakmairányok; Gazda/Állattenyésztő, Növénytermesztő, Lovász szakmairányok; Erdésztechnikus/Erdőgazdálkodás és Vadgazdálkodás szakmairányok; Mezőgazdasági gépésztechnikus; Mezőgazdasági gépész; Hentes és húskészítmény-készítő; Pék; Pék-cukrász; Édességkészítő, sütő- és cukrászipari technikus kitekintéssel; Kistermelői élelmiszer-előállító.

A „Szakmakóstoló” programheteket minden év őszén egy országos pályázattal zárja a NAK a részt vevő tanulók körében, melynek témája, hogy miért jó agrárpályát választani továbbtanuláskor. Az első helyezett tanuló „pályaorientációs diáknagykövetként” az egész osztályát elviheti egy-egy agrár szakmai napra, melynek keretében azok a diákok is betekintést nyerhetnek az agrárszakmák világába, akik a pályaorientációs programokon nem vesznek részt. A visszajelzések alapján a tanulók 95%-a szívesen vett részt a programhéten, ami segíti őket a későbbi pályaválasztásban. Átlagosan a gyerekek 70%-a mondta azt, hogy a „Szakmakóstoló” héten megismert szakma szerepelni fog a továbbtanulási tervei között.