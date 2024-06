Nem csak a fű lesz zöld a foci Európa-bajnokságon

A foci mellett a fenntarthatóság is prioritást élvez a 2024-es Európa-bajnokságon az EURO-n. A német kormány “a nagy sporteseményekre vonatkozó új szabványokról” beszél, az UEFA pedig még “minden idők legfenntarthatóbb Európa-bajnokságáról” is. A tíz stadionban és környezetükben valóban történt előrelépés a normál bajnoki működéshez képest, de ezekből csak néhány fogja túlélni az Európa-bajnokságot.

A Signal-Iduna-Parkban 81 365 néző fér el egy Borussia Dortmund Bundesliga-mérkőzésen. Közülük 24 454-en Európa legnagyobb állóhelyes lelátóján foglalnak helyet. A stadiont a hat Európa-bajnoki mérkőzésre átalakítják, ahol csak ülő nézők foglalhatnak helyet, és a maximális nézőszámot 62 ezerre csökkentik. A kerekesszékes férőhelyek száma azonban 72-ről mintegy 150-re megduplázódik- írja a legnagyobb német sportlap, a Kicker. A torna után ezt a részt lebontják. Oka, hogy az EURO ideje alatt a kerekesszékesek olyan helyeken fognak ülni, ahol hagyományosan a Dortmund ultráinak „sárga fala” szurkol a meccseken.

A stadionok akadálymentes megközelítése fontos pontja az UEFA ESG-stratégiájának. A három betű a environment (környezet), social 8társadalom) és governance (irányítás) kifejezések angol fordítását jelenti. Az UEFA ESG-stratégiája három pillérből áll tizenegy cselekvési területtel, amelyek viszont 28 témára, 48 célra és 83 kulcsfontosságú teljesítménymutatóra oszlanak.

A “sokszínűség és befogadás” gyűjtőfogalom alatt a helyszínek akadálymentesítéséről is szó van, amit az UEFA a teljes utazásra szeretne vonatkoztatni, ami nem mindenhol biztosított, különösen a helyi és távolsági tömegközlekedésben. A tömegközlekedésre való átállás azért olyan fontos a fenntarthatóság szempontjából, mert a 2,7 millió jegytulajdonos az egész Európa-bajnokság szén-dioxid-kibocsátásának akár 80 százalékát is előidézi az utazásaival.

E környezeti hatás csökkentése érdekében még az Európa-bajnokság mérkőzéseinek menetrendjét is a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével alakították ki. A tíz stadiont három klaszterre osztották, és minden nemzeti csapat az első három mérkőzését legfeljebb két ilyen zónában játssza. “Ezért lehetetlen, hogy egy csapat Hamburgban, Münchenben és Düsseldorfban játsszon az előselejtezőben” – magyarázza Celia Sasic, a Német Labdarúgószövetség, a DFB alelnöke, aki egyben az Európa-bajnokság nagykövete is. A német csapat például Herzogenaurachban székel, és Münchenben, Stuttgartban és Frankfurtban játssza a mérkőzéseit.

Ingyenes tömegközlekedés

Mint minden más helyszínen, a müncheni nézők az Európa-bajnokság ideje alatt is ingyenesen használhatják a tömegközlekedést a városban és a régióban a belépőjegyükkel. A jegytulajdonosok a meccsnapokon reggel 6 órától 36 órán át ingyenesen használhatják a buszokat. A legtöbb esetben a kombinált jegyek a bajnokságban csak az idő felére érvényesek. A helyszínek közötti utazáshoz a Deutsche Bahn az Európa-bajnoki jegyek tulajdonosai számára kedvezményes áron kínál távolsági jegyeket.

Keevesebb parkolóhely

Az autóval érkezők számának minimalizálása érdekében Berlin, Hamburg, Frankfurt és Lipcse nem kínál nyilvános parkolóhelyeket a stadionok közelében. A rendelkezésre álló helyeket az autóbuszok, a rendőrség, a tűzoltóság, az UEFA vendégei stb. számára használják majd. Münchenben, Dortmundban, Stuttgartban, Gelsenkirchenben, Düsseldorfban és Kölnben csökkentik a parkolóhelyek számát, és egy parkolóhely akár 24 euróba is kerülhet.

A tömegközlekedéssel való utazás nemcsak a környezetnek, hanem a pénztárcának is jót tesz. Hogy a koncepció működik-e, az már más kérdés. A szakértők attól tartanak, hogy a buszok és vonatok egyes helyeken túlterheltek lesznek. Ebben nyilván annak is szerepe lehet, hogy rendkívül sokan lesznek azok is, akik meccsjegy nélkül a szurkolói zónák hangulatáért érkeznek az EB alatt Németországba. Ahol a Deutschland Ticket-et kihasználva élvezik ki azt, hogy a 49 eurós havi bérlettel egy hónapig egész Németországban ingyen utazhatnak a sima személyvonatokon és a helyi közlekedési eszközökön.

Itt azért lesz sör és üdítő

Az UEFA ESG-stratégiája az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 17 fenntarthatósági céljára épül. Ezek közé tartozik az egészséges ételekhez és italokhoz való hozzáférés is. A szaudi VB-vel ellentétben a sör vagy üdítőitalok árusításáról nem mondanak le az Európa-bajnokság stadionjaiban, valószínűleg azért sem, hogy ne riasszák el az olyan nagy szponzorokat, mint a Bitburger vagy a Coca Cola. Ugyanakkor minden stadiont füstmentesnek nyilvánítottak.

És miközben a 2006-os németországi világbajnokság volt például az első olyan nagyszabású torna, amelyen mindenhol vakriportereket alkalmaztak, hogy élőben közvetítsék a látássérültek számára a pályán zajló eseményeket, ez a szolgáltatás mostanra számos bajnokságban is alapszolgáltatássá vált, és a 2024-es EURO 2024-en is magától értetődő lesz. A technológiai fejlődésnek köszönhetően már nincs is szükség speciális vevőkészülékekre, hiszen bárki követheti a vakoknak szóló tudósításokat az UEFA alkalmazáson keresztül az okostelefonján. Mi egy újabb lépés előre.

Stefan Schaltegger professzor, a Lüneburgi Leuphana Egyetem fenntarthatósági szakértője az EB kapcsán “jó és ambiciózus koncepciót” ismer el. Sikerült “izgalmas feleket összehozni” – mondja, utalva az érintett minisztériumokra és olyan sporthírességekre, mint Philipp Lahm versenyigazgató, a korábbi világbajnok labdarúgó. “Példaképek akarunk lenni” – hangsúlyozza – “és más országok későbbi nagy sporteseményei számára is mércét akarunk állítani”.

A szervezők már azzal is jelentős fenntarthatósági hatást értek el, hogy Németország megnyerte a pályázatot. Az Európa-bajnokságot olyan Bundesliga- és másodosztályú stadionokban játsszák majd, amelyek teljes bajnoki üzemben vannak, és néhány helyen amúgy is korszerűsítési intézkedésekre volt szükség. Ezzel elkerülték hogy olyan, erőforrás-felemésztő új épületeket építsenek, amelyek a torna végeztével üresen állhatnak, ahogyan az már sok világbajnokság után történt.

Érsek M. Zoltán