Oroszország az atomenergetikai piacon is nyomul

Egyre kudarcosabbá válnak az Egyesült Államok azon erőfeszítései, amelyek a Kreml globális atomenergia-piacok feletti befolyásának gyengítésére irányulnak. Ennek ékes példája az is, hogy a Roszatom kulcsszerepet vállalhat a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség októberi csúcstalálkozóján. Néhány európai diplomata most azért lobbizik, hogy az eseményen szóba kerüljön Oroszország ukrajnai offenzívája is.

Február óta, amikor Moszkva inváziót indított Ukrajna ellen, az orosz Roszatom megkezdte a munkát Egyiptom első atomreaktorán, előrehaladott projekteket indított Magyarországon és Törökországban, továbbá több milliárd dollár értékben kötött új üzleteket Mianmartól Ugandáig.

Nem utolsósorban pedig a Roszatom tisztviselői lesznek az ülések vezetői, amikor az energiaügyi miniszterek és az atomipari vállalatok vezetői októberben Washingtonban összegyűlnek négyévente megrendezésre kerülő találkozójukra.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által rendezett csúcstalálkozón a nukleáris energia növelését fogják szorgalmazni, mivel a világszerte emelkedő hőmérséklet fokozza a vitát az éghajlatváltozás megelőzését célzó technológiákról.

Az orosz jelenlét azonban arra is rávilágít majd, hogy a Roszatomra – amelynek felügyelőbizottságában két szankcionált tisztviselő is helyet kapott – vonatkozó korlátozások szigorítására irányuló erőfeszítések még a kongresszus azon követelései közepette is elakadtak, hogy a Biden-kormányzat csökkentse az USA orosz nukleáris üzemanyagtól való függőségét.

Az október 26-28-i esemény diplomáciai rémálomnak ígérkezik két amerikai tisztviselő szerint, akik névtelenségüket megőrizve nyilatkoztak a Bloombergnek.

Az Egyesült Államokat a vendéglátó országgal kötött megállapodás kötelezi arra, hogy a bécsi székhelyű NAÜ valamennyi tagját meghívja, és a Roszatom kizárása hatással lehet Washington kapcsolatára az orosz nukleáris technológiát kereső országokkal

– mondták.

A Roszatom befolyása a nemzetközi nukleáris üzemanyagciklusban – az uránbányászattól a reaktorkészletek tervezéséig – megnehezíti Washington számára, hogy kizárja Oroszországot az atomenergiáról szóló tárgyalásokból. Ráadásul Mihail Csudakov orosz mérnök a NAÜ vezető atomenergetikai tisztviselője.

“A globális nukleáris üzemanyagpiac nagyon törékeny” – mondta Paul Dabbar, az Energiaügyi Minisztérium korábbi helyettes államtitkára, aki az amerikai nukleáris üzemanyaggyártó kapacitás felélesztésén dolgozott. “Oroszország bármikor felére csökkentheti a rendelkezésre álló globális nukleáris üzemanyag-kínálatot, és a világ legveszélyeztetettebb piaca az Egyesült Államok.”

A Columbia Egyetem Dabbar társszerzőségével jegyzett tanulmánya szerint Oroszország tavaly 93 amerikai reaktor üzemanyagának közel negyedét biztosította, és a Roszatom várhatóan az évtized végére is megtartja 15 százalékos részesedését. A helyzet hasonlóan bizonytalan Európában, ahol a Roszatom 100 millió ember számára termel villamos energiát, főként a volt szovjet szatellitállamokban.

A NAÜ nem kívánt nyilatkozni arról, hogy az amerikai szankciók milyen hatással lehetnek az orosz részvételre a washingtoni eseményen. Moszkva küldöttségében az ügynökség legutóbbi miniszteri találkozóján 35 orosz vezető vett részt, sokan a Roszatomtól.

Az amerikai külügyminisztérium konzuli ügyekért felelős irodája, amely a NAÜ-találkozóra szóló vízumokért felelős, közölte, hogy “nyilvántartása az amerikai törvények értelmében bizalmas“.

A Roszatomot nem kímélték teljesen a háborús szankciók. Felügyelőbizottságának elnökét, Szergej Kirijenkót - aki egyben a Kreml első kabinetfőnök-helyettese is - az USA szankciókkal sújtotta, akárcsak az igazgatótanács tagját, Jurij Trutnyev miniszterelnök-helyettest.

A cég első főigazgató-helyettese, Kirill Komarov azonban a tervek szerint a NAÜ konferenciáján a nukleáris növekedést lehetővé tevő környezetről fog beszélni; míg az orosz technológiai szabványok felügyeletét ellátó orosz hatóság helyettes vezetője, Alekszej Ferapontov a Bloomberg által szemlézett hivatalos ügynökségi dokumentumok szerint az atomenergiával kapcsolatos bizalom növeléséről fog beszélni.

A Roszatom nem válaszolt a delegáció létszámára vonatkozó kérdésekre. A vállalat azonban közölte, hogy egyike annak a néhány gyártónak, amely jelenleg az idei NAÜ-találkozón bemutatásra kerülő új kismoduláris reaktorokat (SMR) építi.

A Roszatom készen áll arra, hogy “nagyobb piaci részesedést szerezzen“, mint más nemzetek a technológia bevezetésében – áll a kérdésekre adott válaszban. A kisméretű reaktorok olcsóbb és gyorsabb utat ígérnek a nukleáris energiatermelés bővítéséhez.

A kongresszus kísérletei Oroszország nukleáris kilengéseinek megfékezésére problémákba ütköztek. Republikánus szenátorok egy csoportja márciusban törvényjavaslatot terjesztett elő az orosz befolyás megfékezésére a nukleáris üzemanyagpiacokon, de egy hónappal később a Fehér Ház felmentette a szankciók alól az amerikai kikötőkbe atomüzemanyagot szállító orosz hajókat.

Néhány európai diplomata most azért lobbizik, hogy a NAÜ-csúcstalálkozón szóba kerüljön Oroszország ukrajnai offenzívája, és az a kár, amelyet szerintük a háború okoz az atomenergiai kilátásoknak.