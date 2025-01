PREGA: üzembejárás az Univer Product Zrt. hetényegyházi telephelyén

A precíziós gazdálkodás különösen fontos a hatékonyság növeléséhez – hangzott el a PREGA Konferencia és Kiállításhoz kapcsolódó üzembejáráson, az Univer Product Zrt. hetényegyházi telephelyén. A jubileumi, X. PREGÁ-t, a mezőgazdasági digitalizáció meghatározó rendezvényét február 4-5-én, Kecskeméten rendezik meg.

Az Agroinform.hu, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Univer által szervezett hetényegyházi eseményen üzemi környezetben, gyakorlatban alkalmazott precíziós gazdálkodási megoldásokat is bemutattak.

Nagy Endre, a sajtótájékoztatónak helyet adó Univer stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese kiemelte: Az Univer rendre nagy figyelmet fordít a termék- és technológiai fejlesztésekre, az innovációra. A hetényegyházi, megduplázott kapacitású üzem termelési rendszerei, gyártóvonalai műszaki, informatikai és környezeti szempontból is megfelelnek az Ipar 4.0 elvárásoknak. Továbbá csak olyan nyersanyagot dolgoznak fel a telephelyen, amit környékbeli gazdák termelnek. A vállalat számos olyan fejlesztést is megvalósított az elmúlt években, amelyekhez állami támogatást is igénybe vett. Így például biomassza energia felhasználását, a paradicsomüzem rekonstrukcióját, a mintagazdaság gépparkjának fejlesztését, illetve a kapcsolódó kertészetek modernizációját, precíziós termesztés kialakítását a referenciagazdaságban.

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára elmondta: A PREGA konferencia és kiállítás évek óta a leghasznosabb agrárdigitalizációs szakmai fóruma az agrárium világának. Mezőgazdasági ágazattól, gazdaságmérettől és életkortól függetlenül ad lehetőséget a technológiai megoldások és előnyök megismerésére, ennél a tudásnál pedig nincs értékesebb. Az Agrárminisztérium által tavaly kiírt, illetve idei évben meghirdetésre kerülő agrár- és vidékfejlesztési pályázati felhívások egyik legfontosabb célja a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban a digitális átállás, az automatizáció és robotizáció ösztönzése.

A 80%-os nemzeti társfinanszírozással párosuló KAP Stratégiai Terv a hazai termelők, agrár- és élelmiszeripari vállalkozások számára komoly lehetőséget kínál tevékenységük hatékonyabbá, fenntarthatóbbá, korszerűbbé tételére – hangsúlyozta Papp Zsolt, a NAK elnöke.

Fontos a tájékozottság mind a pályázatok, mind a precíziós gazdálkodási eszközök, módok, lehetőségek vonatkozásában. A kamara e téren is folyamatosan tájékoztatást ad tagjai számára. A szakmai információk átadásában, a gyakorlati megoldások megismertetésében a PREGA konferencia évről évre hathatós segítséget nyújt, a NAK ezért is kiemelt partnere a kezdetektől a rendezvénynek – tette hozzá.

A gazdálkodók széles köre az elmúlt évtizedben a PREGA révén ismerhette meg a precíziós gazdálkodás fogalmát. Az ebben az időszakban szerzett tapasztalatok felhasználásával megszervezett idei konferencia minden olyan gazdálkodó számára ideális lehetőséget kínál majd, aki aktívan keresi a fejlődés, a továbblépés számára optimális irányait – mondta Bolyki Bence, a konferenciát szervező Agroinform.hu ügyvezetője.



HÁTTÉRINFORMÁCIÓ A X. PREGÁRÓL:

Február 4-5-én immár tizedik alkalommal kerül sor a precíziós mezőgazdasági technológiákat bemutató PREGA Konferencia és Kiállításra. A főszervező Agroinform az első PREGA helyszínére, Kecskemétre szervezte jubileumi rendezvényét, amelyen a digitális innovációk mellett a hatékony és környezetkímélő termesztéstechnológiákat, valamint a termelést optimalizáló megoldásokat is bemutatnak.

A Nagy István agrárminiszter fővédnökségével megvalósuló konferencián több mint 100 előadó mintegy 120 előadása várja azokat a termelőket – a nagy gazdaságokat és a kisebb gazdálkodókat egyaránt –, akik mélyebben szeretnék megismerni a Magyarországon és a világ többi részén zajló technológiai fejlesztéseket

Hazánk egyik legnagyobb agrárkonferenciájának, a precíziós gazdálkodás és agrárinformatika újdonságait bemutató PREGA Konferencia és Kiállításnak kiemelt szakmai partnere a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A rendezvény a legmodernebb technológiák legátfogóbb hazai keresztmetszetét nyújtja a résztvevőknek. A szervezők arra a kérdésre igyekeznek választ adni, hogy a magyar termelők hogyan tudnak hosszú távon is versenyképesek maradni, miközben egy sor kihívás – klímaváltozás, a piaci igények és a támogatási rendszerek változásai, szerkivonások, talajdegradáció stb. – új megoldásokat, új szemléletet kíván. A technológiai újdonságok mellett a konferencián az új precíziós gazdálkodási pályázattal kapcsolatos friss információkról is első kézből tájékozódhatnak az érdeklődők.

A bemutatott újdonságok a talajtól a növényekre és állategyedekre szabott megoldásokon át az élelmiszeripari technológiákig terjednek, ezek ismertetésén túl az előadók és a kiállítók konkrét alkalmazási tanácsokkal is ellátják az érdeklődőket. A konferencia kiemelt előadója idén Dr. Tomas Norton, a Leuveni Katolikus Egyetem állat- és humánegészségügyi mérnöki karának docense. A szakember a precíziós állattartás komplexitását mutatja be, áttekintést nyújtva a legmodernebb megoldásokról, illetve azok minél szélesebb körű bevezetésének lehetőségeiről.