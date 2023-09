Rekord a JYSK forgalma a 2022/23-as pénzügyi évben

A JYSK forgalma az augusztus végén zárult 2022/23-as pénzügyi évben 6,3 százalékkal nőtt, és elérte a 38,5 milliárd dán koronát (5,2 milliárd euró), ami új rekord a globális lakberendezési vállalat számára, ez idő alatt a vásárlók száma a 48 országban található több mint 3300 áruházban 1,2 millióval nőtt – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

A közleményben kiemelték: jól teljesített a magyar JYSK is, árbevétele meghaladta a 97 milliárd forintot, ez a 2021/2022-es pénzügyi évhez képest 44 százalékos növekedés, de ebben már benne van a 2022 novemberében megnyílt ecseri logisztikai bázis eredménye is.



A JYSK Magyarországon a 2022/2023-as üzleti évben három új áruházat nyitott, így már 94 üzletben fogadják a hazai vásárlókat – írják a közleményben.



Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős országigazgatója a közleményben kiemelte, a kihívások ellenére ebben a pénzügyi évben egy több mint 900 négyzetméteres egységet nyitottak Nagyatádon, augusztus végén pedig a budapesti agglomerációban, Solymáron, illetve Móron nyílt meg a JYSK két újabb áruháza. Az új áruházak nyitása mellett a meglévő üzleteket is folyamatosan átépítik.



A JYSK tavaly átadott régiós ecseri elosztó központjából szolgálják ki a magyar, horvát, szlovák és szlovén üzleteket, és a négy ország online rendeléseit is. A 200 millió eurós beruházásból létrejött központ az ország legnagyobb ilyen létesítménye, ahol két, több mint 40 méteres, teljesen automatizált magasraktár is működik. A tornyokban 100 ezer raklapnyi áru kapott helyet, a központba pedig hetente 180 kamion gördül be. Az online rendelések kiszolgálásával újabb 35 munkahelyet hoztak létre, így jelenleg több mint 300 ember dolgozik az elosztó központban.



A JYSK közleményében kitért arra, hogy globálisan is folytatta a terjeszkedést, 2023 májusában nyitotta meg első két áruházát Törökországban, de ebben a pénzügyi évben összesen 135 üzletet nyitott meg. Az üzletnyitások mellett 619 már meglévő JYSK-áruház alakult át, ezeket vagy bővítették, vagy átalakították, vagy új helyre költöztették.



A JYSK skandináv gyökerű nemzetközi kiskereskedelmi lakberendezési áruházlánc, több mint 3300 áruháza és webshopja van 48 országban. Az alapító Lars Larsen első boltját 1979-ben nyitotta meg Dániában, a cégcsoport 30 ezer munkatársat foglalkoztat.



Magyarországon a JYSK-nek több mint 1000 munkavállalója van, 94 üzlettel rendelkezik. A csoport teljes éves jelentését november 30-án hozzák majd nyilvánosságra, ebben a nyereségek alakulása is meg fog jelenni – közölte JYSK.