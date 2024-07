Reptéri feketeleves ellen napi egy kávé árából kijön az utasbiztosítás

Egy külföldi nyaralás biztosítása fejenként napi ezer forint alatt is megúszható, arra azonban érdemes figyelni, hogy az utazásunk jellemzői alapján válasszunk az ajánlatok közül – derül ki a Bank360.hu összehasonlításából. Így kaphatjuk ugyanis a legnagyobb anyagi és ügyintézési segítséget a biztosítónktól, például akkor, ha már fél napja nem indul a repülőnk.

A repülő járatok mindennapossá váló sok órás késései, az ebből következő kiadások és további bajok láttán olyanok is elgondolkoznak a külföldi utazásuk biztosításán, akik eddig ezzel nem foglalkoztak. Márpedig hosszabb késés vagy járattörlés esetén egy jól választott biztosítás is kártérítést ad, és más segítséget is kaphatunk a biztosítónktól. A biztosítás a velünk utazó poggyászra is kiterjed, így ha a csomagjainkkal történik valami útközben, akkor is számíthatunk kártérítésre. Szerződni pedig ma már nagyon gyors és egyszerű: percek alatt összehasonlíthatjuk az ajánlatokat és megköthetjük a nekünk legjobban megfelelő biztosítást akár a mobilunkról is.

Fejenként napi ezer forintból bőben kijöhet

Egy külföldi utazás teljes költségéhez képest az erre kötött biztosítás összege szinte aprópénz, de az ajánlatok között árban és szolgáltatásban is nagy különbségek vannak. Választhatunk drágább, több káreseményre kiterjedő és magasabb térítési összeget kínáló biztosítást is, de ennek az ára sem fogja nagyon megdobni a nyaralás teljes költségét.

A Bank360.hu utasbiztosítás kalkulátorával elvégzett számítás azt mutatja, hogy amennyiben ketten utaznak Olaszországba repülővel egy négynapos városnéző túrára, akkor a biztosítást egy kiadós reggeli árából is ki lehet hozni. A Mapfre Superior ajánlata 5472 forintba kerül. Ebben 20 százalékos önrésszel még útlemondás biztosítás is van, ami egyébként az alapcsomagokba ritkán kerül be. A Groupama Prémium csomagját 6264 forintért köthetjük meg, és alig valamivel kerül többe a Colonnade 6388 forintos ajánlata. Az orvosi ellátás térítésének a felső határa egymilliárd forint, míg az előző kettőnél 150 millió forint.

Az Union, az Allianz és az Alfa biztosításait két utazóra valamivel 7000 forint felett lehet megkötni, de ha ezt összeget leosztjuk egy főre és egy napra, még mindig nem éri el a díj az ezer forintot, vagyis naponta egy kávé árába kerül a biztonság. A legdrágább biztosítás a kalkulátorban erre az útra 12 400 forintba kerül, amiért magasabb térítési összegekre számíthatunk a csomagok eltűnése vagy rongálódása, illetve az egészségügyi ellátás esetén.

Az utazáshoz illeszkedő biztosítást válasszunk

Szakértők szerint érdemes olyan biztosítási csomagot választani, amelyik illeszkedik az utazásunk jellemzőihez. Ha repülővel utazunk, akkor mindenképp a repülő biztosítások közül válasszunk, az összehasonlításnál ezt egy gombnyomással beállíthatjuk. Az autós utazás esetében már eleve megmutatja a kalkulátor az assistance szolgáltatásokat is nyújtó ajánlatokat, amelyek jól jöhetnek lerobbanásnál vagy balesetnél.

Az is fontos szempont lehet, hogy mit akarunk csinálni a nyaralás alatt, hiszen például más feltételekkel vehetünk igénybe egy szokványos tengerparti nyaralásra szóló és egy búvárkodásos vagy extrém sportos utasbiztosítást. Érdemes tehát több részletet is megnézni, mielőtt választunk, mert minél inkább magunkra és az utazásunkra szabjuk a biztosításunkat, annál jobban véd bennünket és nyújt segítséget egy káreseménynél – tanácsolják a Bank360.hu szakértői.

A kifejezetten repülős biztosítások 4-6 órás késés után fizetnek, ez biztosítónként változik, akárcsak a térített összeg. Ha a gép több mint 12 órás késéssel indul, akkor magasabb összegre számíthat a biztosított (50-100 ezer forint között), fontos azonban, hogy mielőbb értesítse a nap 24 órájában hívható asszisztenciát.

Egy egyszerű késésnél nagyobb probléma, ha csatlakozással utaznánk valahová, de az első járat késése miatt lekéssük a következőt. Ilyenkor a biztosító is nagyobb összeget fizet, mint egy egyszerű késésre, hiszen önhibánkon kívül maradtunk le az átszállásról. Ebben az esetben jelentős különbségek lehetnek a biztosítási összegek között, 100 ezres és 250 ezer forintos kompenzációt is kínálnak a szolgáltatók.