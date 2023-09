Robotkutya hozta meg a sikert: három díjat vehetett át a Bastion Group

A multiknál a Lidl és a Sole-Mizo, a kis- és középvállalkozók között a Bastion Group az egyik legtöbb díjat elhozó cég az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat ünnepélyes díjátadóján szeptember 7-én a Parlamentben.

Bastion Group – egy modern, innovatív megoldásokat kínáló Társaság, amely a hagyományos vagyonvédelmi szolgáltatásokat új robot- és drón- technológiával kiegészítve kínálja partnereinek.

Az a megtiszteltetés érte a Hajós István vezette Bastion Security Kft-t, hogy 3 díjjal is kitüntetették az Érték és Minőség Nagydíjon, melyek a következők: Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy; Kiírói Tanács Digitalizációért Nívódíj; Károlyi László úr által felajánlott különdíj.

Vagyonvédelmi cégként is innovatívak



“A digitalizációs nívódíj nagyon különleges nekem, mert az azt jelenti számomra, hogy vagyonvédelmi cégként sikerült a kkv szektorban az egyik leginnovatívabb vállalkozássá válnunk. Hiszen tudjuk, hogy a hagyományos biztonsági iparág és szolgáltatások nem a legjobban fejlődő ágazat. Ez a kitűntetés egyfajta visszaigazolása annak, hogy talán jó úton járunk, követjük a kijelölt ösvényt, továbbra is a digitalizáció és robotizáció, valamint a mesterséges intelligencia tesztelésével és tanulásával töltjük ki a következő időszakot is” – mondta Hajós István, a Bastion Group ügyvezetője.

Hajós István úgy gondolja: „Alapvetően a robotkutya-élőkutya bemutatónk vette le a lábukról a zsűri tagokat. A verseny folyamán a zsűri előtti bemutatkozásnál a robotkutyát választottuk a robot flottából, ahol is egy élő kutyával közösen mutatták be a gyakorlatokat, es úgy érzem, hogy a zsűrinek ez nagyon tetszett.”

Üzenet a jövő generációjának: tanuljanak a robotokról és a mesterséges intelligenciáról!



Saját tapasztalatai alapján Hajós István a következő tanácsot adja a fiataloknak: „Amikor én tizenéves voltam, azt mondták, hogy tanuljuk meg használni a számítógépeket, mert ez lesz a jövő, és valóban így is lett. Most azt mondom a mai fiataloknak, hogy kezdjék el tanulni a robotizációt és a mesterséges intelligenciát, mert ez már a jelen. Aki most lemarad, az behozhatatlan hátrányra tesz szert mind a munkaerőpiacon, mind a vállalkozói szférában.”

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy története 1998 tavaszára nyúlik vissza, akkoriban indult útjára az elődje, a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy. A gazdasági változásokra reagálva 2018-ban létrehozták a korszerű, nemzetközileg is elismert Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet. Ennek célja mindig is az volt, hogy támogassa a vállalkozásokat a piacképességük növelésében és a versenyképességük javításában.

Ezen védjegy olyan vállalkozásokat ismer el, amelyek kiemelkedő minőség mellett különös figyelmet szentelnek a környezetvédelemnek és a globális kihívásokra modern eszközökkel válaszolnak.

Az idei évben a szigorú ötfordulós értékelés eredményeként 40 pályázó 47 pályázata érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát, ami jelentős, 18%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Így tehát szeptember 7-én 40 pályázó vehette át az Érték és Minőség Nagydíjat, köztük egy határon túli vállalkozás is.