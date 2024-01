Taroltak a magyar sajtkülönlegességek a világversenyen

Nemzetközi elismerésben részesültek a hazai sajtkülönlegességek. A múlt évben Norvégiában megrendezett World Cheese Awards-on összesen 11 hazai sajt ért el dobogós helyezést. A sajtkészítők sokat tanultak a Magyar Sajtkészítők Egyesülete és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett hazai és külföldi képzéseken és tanulmányutakon, és az ott megszerzett tudást mindennapi tevékenységük során kiválóan alkalmazzák.

Magyar sikerrel zárult a múlt év őszén a norvégiai Trondheim-ben megrendezett World Cheese Awards 2023. A versenyre 5 földrész 43 országából 4502 sajtot neveztek, amelyek közül 264 bíráló választotta ki a legjobbakat. A megmérettetésre nevezett magyar sajtok közül 2 arany, 5 ezüst 4 sajt pedig bronzérmet nyert. A díjnyertes sajtok készítői közül néhányan részt vettek az elmúlt évek során a kamarai szervezésű franciaországi tanulmányutakon vagy a mosonmagyaróvári tanüzemi képzéseken, többen pedig a Magyar Sajtkészítők Egyesületének szervezésében lebonyolított képzéseken és szakmai látogatásokon bővítették ismereteiket.

A hazai sajtkészítők egyre bátrabban nevezik termékeiket kiemelkedő megmérettetésnek számító versenyekre. Már 2019 októberében, az olaszországi Bergamóban megrendezett World Cheese Awards 2019 alkalmával felfigyelhettünk egy magyar sajtkészítő nagyszerű szereplésére. A mostani 2023-as Trondheim-ben megrendezett világversenyen azonban összesen 11 termék ért el dobogós helyezést.

A kamarai szervezésű külföldi képzésekre Franciaországban került sor, ahol nagyon jól működik a francia mezőgazdasági és élelmiszerügyi minisztérium, valamint a szakmai szervezetek és szövetkezetek által működtetett tanintézmények hálózata. A három egymást követő évben lebonyolított egy-egy hetes képzési programok helyszíneit is szakmai szempontok alapján választották ki. Az első évben a félkemény tehén sajtok, a másodikban a kiskérődzők tejéből készített sajtok, a 2019. őszén lebonyolított program középpontjában pedig a kékpenészes sajtok, illetve a hozzájuk tartozó szakmai ismeretek kerültek. Bár a COVID járvány megtörte ezt a lendületet, a kamara céljai közt szerepel a programsorozat folytatása, amelynek létjogosultságát a világversenyeken elért sikerek is igazolják.

A Magyar Sajtkészítők Egyesülete 2021-ben kapcsolódott be aktívan az Európai Kisüzemi és Kézműves Sajtkészítők Európai Hálózatába (Farmhouse and Artisan Cheesemakers European Network). A hálózatban több munkacsoportban is részt vesznek az egyesület tagjai, ezzel elősegítve a hálózatosodást és a tudásmegosztást. A sajtkészítők számára termékeik hazai versenyeken való megmérettetése is kiváló lehetőség arra, hogy fogyasztói szempontú visszajelzéseket kapjanak. A Magyar Sajtkészítők Egyesülete 11. alkalommal szervezte meg idén a Magyar Sajtmustrát, emellett már több regionális sajtversenyt is rendeznek az országban a magyar sajtbírák részvételével.

Az egyesület tudatosan fejleszti a sajtbírák szakmai közösségét is. Támogatják a sajtbírák nemzetközi sajtversenyeken való részvételét, havi tematikus sajtbíró-tréninget szerveznek, emellett folyamatosan finomítják az elektronikus bírálat rendszerét és a bírálati szempontrendszert.

A Magyar Sajtkészítők Egyesülete és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös célja a magyar sajtkultúra fejlesztése a sajtkészítők képzésén keresztül, a sajtbírálat fejlesztésével és a fogyasztói szemléletformálással.

Ez utóbbinak különösen nagy jelentősége van, hiszen hiába van meg a tudás a hazai sajtkészítőknél, ha a termékeikre – belföldön legalábbis – szerény fogyasztói igény mutatkozik. Az ipari trappista sajthoz szokott hazai vásárlók többsége még óvatos a különlegességekkel, ráadásul a boltok polcain is ritkán találkozhatnak magyar sajtműhelyből származó áruval. A következő időszakban meg kell ismertetni a hazai fogyasztókkal a magyar sajtkülönlegességeket, láthatóvá és elérhetővé kell tenni ezeket a kiváló magyar sajtokat.