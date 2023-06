Váltott gondoskodás az újfajta családmodell

A váltott gondoskodás sokáig ismeretlen fogalom volt hazánkban, annak ellenére, hogy a szülők különválása következtében számos gyermeket érint az a kérdés, hogy ebben a helyzetben mi a legjobb megoldás. Nemzetközi szinten az 1970-es évek óta egyre több országban van jelen ez a fajta családmodell, 2022. január óta pedig hazánkban is jogszabály teszi már lehetővé a váltott gondoskodást bírói döntés esetén is. Mivel ettől függetlenül még kevéssé ismert nálunk ez a gyermeknevelési modell, a napokban kifejezetten a témában rendezett Figyeljetek Rám! elnevezésű konferencián számos hazai szakember beszélt a modellről és az eddigi hazai tapasztalatokról.

A váltott gondoskodás olyan nevelési forma, amelyben az érintett gyermekeket felváltva nevelik a szülők, külön háztartásban. A váltott gondoskodás jelen van nemzetközi szinten, és azóta számos országban alkalmazzák, mint például az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Svédországban, Szlovákiában az Egyesült Királyságban és 2022 óta hazánkban is. Néhány országban az az elfogadott – bíróságon megdönthető – vélelem, hogy a gyermekek elsőleges érdeke, hogy közel egyenlő időben neveljék a szüleik őket azután is, ha már különváltak útjai.

A váltott gondoskodás lényege, hogy a gyermekek közel egyenlő időt töltenek mindkét szülőnél, így mindkét félnek lehetősége van aktívan részt venni a gyereknevelésben és az érintett gyermekek továbbra is élvezik mindkét szülőjük gondoskodását. Ez a megoldás a gyerekek számára is kedvezőbb és kiegyensúlyozottabb életet biztosít a megszokott, egyszülős „elhelyezéshez” képest.

Mi a helyzet itthon?

Nemzetközi szinten már több ország is törvényalkotói szinten kezeli a váltott gondoskodás témáját. Hazánkban pedig a jogszabály 2022 januárjától lépett életbe, azonban máig sem kap kellő figyelmet a téma. A váltott gondoskodás lehetősége egy fontos jogi eszköz a gyermek érdekeit szolgáló döntések meghozatalánál. A bíróság ma már ítélettel írhatja elő az érintettek számára ezt, a gyermekek részére legkedvezőbb megoldást akkor is, ha szülők nem ismerik fel ennek az előnyeit.

A jelenség ismertetése és bemutatása céljából az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület május 18-án szervezte meg konferenciáját a váltott gondoskodás témájában, társadalomkutató, jogi és pszichológus szakemberek bevonásával. A rendezvény kiemelt érdeklődést kapott. „A váltott gondoskodás az Egyesület megalapításakor az elérni kívánt céljaink között szerepelt, több indítványunk volt a jogalkotó felé ebben a tárgyban. Amióta az egyesület az Igazságügyi Minisztérium által létrehozott Családjogi Civil Munkacsoportba meghívást kapott, úgy érezzük, hogy az indítványaink révbe értek. A váltott gondoskodás kérdésében is több szülői megkeresést kaptunk, a szülők részéről egyre nagyobb igény van erre és ennek köszönhetően érzékeljük a téma fontosságát, hiszen a szülők különválása a gyermekeknek akár egy életre szóló sérülést is okozhat amennyiben a válási folyamat és annak eredménye nincs megfelelő érzékenységgel kezelve. Azzal, hogy a váltott gondoskodás megítélését a jogalkotó lehetővé, az Egyesületünk ezt a célját mint civil szervezet, elérte. A konferenciával azt szeretnénk megmutatni, hogy minél több család és családdal foglalkozó szakember lehetőséget lásson – akár prioritást – a váltott gondoskodás előnyére és elősegítésére” – mondja Szaniszló Csaba, az egyesület elnöke.

A váltott gondoskodás csökkenti a gyermekek válás okozta mentális problémáit?

Néhány évvel ezelőtt, az MDPI által publikált tanulmány különböző életkörülmények között élő iskolások mentális egészségét vizsgálta a szülők elszakadása után. A felmérés a Dán Nemzeti Születési Kohorsz 31.519 gyermekét foglalta magába, akiket 11 éves koruktól követtek nyomon 2010 és 2014 között. A gyermekek mentális egészségét a Strength and Difficulties Questionnaire (Képességek és Nehézségek Kérdőív – SDQ) jelentésével mérték. A kutatásból kiderült, hogy azok a gyerekek, akiket váltott gondoskodásban neveltek kevesebb mentális problémáról számoltak be, mint azok, akik főleg az egyik szülővel éltek azok különválása után.

Egy, közel 150 ezer gyerekről vett mintán alapuló, svéd tanulmányból kiderült, hogy a normál (teljes) család után a váltott gondoskodás esetén van a legkevesebb pszichoszomatikus problémája a gyerekeknek. A kutatási eredmények szerint a szülő-gyermek kapcsolattal való elégedettség összefüggésben van a gyermekek pszichoszomatikus állapotával.

Érdekes összefüggés látszik a családon belüli erőszak és a váltott gondoskodás kapcsán az IZA – Institute of Labor Economics tanulmánya alapján. Spanyolországban az új szabály hatályba lépése következtében a családon belüli és párkapcsolati erőszak nagymértékű és jelentős csökkenése következett be azoknál a pároknál, ahol az anya nagyobb valószínűséggel kapta meg a kizárólagos felügyeleti jogot a szabály változtatás előtt. Bizonyítékot találtak arra is, hogy a szabály életbelépése előtt az anyák több rendőrségi feljelentést tettek állítólagos párkapcsolati erőszak miatt és ezek az ügyek szignifikánsan nagyobb arányban végződnek felmentéssel a bíróságokon. A tanulmány szerint azok az anyák akik kizárólagos felügyeleti jogot szerettek volna elérni, azt a stratégiai magatartást választották, hogy valótan erőszakkal vádolják a másik felet a céljaik elérése érdekében.

A témában a napokban hazai konferencia zajlott

Az Egyesület az idei konferencián több szakembert is felkért a váltott gondoskodás bemutatása céljából. A konferenciát Jaczó András, az Apák az Igazságért Egyesület titkára nyitotta meg köszöntőjében, majd Prof. Dr. Wopera Zsuzsa jogász tartott előadást a közös szülői felügyelet és a váltott gondoskodás szabályozásának jogalkotói hátteréről.

Dr. Boros Zsuzsa jogász a szülői felügyeleti jog tartalma és a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatásáról, Dr. Lápossy Attila jogász a szülő-státusz alkotmányos vetületéről, Léder László Pro Familiis díjas „apa és férfi pszichológus”, író a „váltott gondoskodás enyhítő szerepéről a szülői elidegenítéssel szemben” témáról tartott előadást.

Szántó Eszter kapcsolati, családjogi és gyermekvédelmi mediátor a mediáció és családsegítés a váltott gondoskodásért témájában, Komóczi Mihály igazságügyi pszichológus szakértő pedig a váltott gondoskodásról és a szülői viselkedésmintákról tartott előadást.

Dr. Kovács Eszter családjogi szakjogász a „váltott gondoskodás konfliktus-enyhítő szerepe a válási folyamatban” témáról beszélt, végezetül pedig Deliága Éva gyermekpszichológus, integratív gyermekterapeuta beszélt a váltott gondoskodásról. A konferenciát egy kerekasztal-beszélgetés zárta le, melynek során a közönség interaktív módon bekapcsolódhatott és kérdéseket tehetett fel az előadók részére. Végezetül Szaniszló Csaba, az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület elnöke köszönte meg mind az előadók, mind pedig a vendégek jelenlétét, téma iránti érdeklődését. A konferencián közel 150 szakmabeli vett részt, többek között ügyvédek, jogászok és védőnők is.