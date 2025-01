A fenntarthatóság európai nagykövetei közé választották Kovács Balázst

A European Climate Pact (Európai Éghajlati Paktum) nagykövetei önkéntes alapon végzik tevékenységüket és elkötelezettek amellett, hogy tájékoztassák, inspirálják és támogassák az EU fenntarthatósági és éghajlatvédelmi céljait közösségeikben és hálózataikban.

Az ECP-nagykövetek feladata továbbá a tudományos eredmények mindennapi gyakorlatba való átültetése, illetve a mintaértékű eljárások felismerése és azok népszerűsítése a klímatudatosság előmozdítása érdekében.

Az Európai Bizottság közleménye szerint a nagykövetek kulcsszerepet játszanak abban, hogy egyéni és közösségi szinten hozzájáruljanak a fenntarthatóság előmozdításához, legyen szó lokális projektekről vagy EU-szintű kezdeményezésekről.

A klímavédelmi és fenntarthatósági nagyköveteket pályázat útján választotta ki az Európai Bizottság illetékes főigazgatósága. A pályázatra olyan személyek jelentkezhettek, akik vezető szerepet töltenek be szervezetekben, közösségekben, informális csoportokban vagy mozgalmakban, illetve közfeladatot ellátó tisztségviselők, kulturális, oktatási vagy kutatási intézmények képviselői, valamint véleményvezérek.

A jelentkezőknek legalább három konkrét fenntarthatósági témájú akciót kell megvalósítaniuk az idei év során, amely lehet eseményszervezés, cikkírás vagy közösségi projektek elindítása.

Kovács Balázs, a GD Consulting tanácsadójaként már korábban is aktívan részt vett a globális fenntarthatósági törekvésekben. Tagja a Future of Tourism koalíciónak, aláírta az ENSZ Turisztikai Világszervezete által elindított Glasgow Deklarációt, valamint a Fenntartható Turisztikai Világtanács (GSTC) ausztriai és magyarországi tagjaként is elkötelezett a fenntarthatósági megoldások és a turisztikai jó gyakorlatok kidolgozásában és terjesztésében.

Társszerkesztője és műsorvezetője a jövő turizmusával, az újturizmus világával és a fenntarthatóság gyakorlati kérdéseivel foglalkozó szakmai podcast-sorozatnak: a Dunakavicsok című turisztikai műsornak. ECP-nagykövetként Kovács Balázs célja, hogy az osztrák és magyar turisztikai szakmát erőteljesebben támogassa egy fenntartható, minőségi turisztikai ökoszisztéma kialakításában – áll a GD Consulting közleményében.