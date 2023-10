A hatékony multikulti titka. Hogyan lehet érték a különbözőség!

A globalizáció, az informatikai, a távközlési forradalom, valamint a multinacionális szervezetek térnyerése gyökeres változást hozott a vállalati projektcsapatok összetételében, valamint a projektek irányításában, menedzselésében. A cégeknél egyre több külföldi dolgozik, a munkaerőhiány miatt a HR-esek külföldről is toboroznak, a pandémia óta egyre több a határokon átívelő virtuális projekt, szóval mindennapossá vált a közepes és nagy cégeknél a multikulti. Ez az új gyakorlat jelentős változásokat követel meg a projektcsapatok összetételében, nem kevésbé azok vezetésében is. Új ismeretekre, képességekre és készségekre van szükség.

A vezetéstudományban és a vállalati gyakorlatban a projektmunka és a -vezetés mintegy százéves múltra tekint vissza, de előtérbe csak a nyolcvanas évek végén került. Addig a cégekre döntően az úgynevezett magas szervezeti struktúra volt jellemző, vagyis sok részleg sok vezetővel és sok helyettessel. Ennek megfelelően kevés volt a több részleget átfogó vagy éppen nemzetközi projekt.

Napjaink és az elmúlt mintegy harminc esztendő korszerű cégstruktúrája az úgynevezett lapos szervezet, amelyben kevés a részleg és a vezető, viszont sok a specializálódott szakember. Az ebben a szervezeti felépítésben tevékenykedő vállalatok projektekre szervezik önmagukat, a szakemberek pedig (számos külsőssel együtt) mindig más, hosszabb-rövidebb ideig tartó csapatmunkában teljesítik a megrendeléseket.

A csapatmunka előnyei

A projekt-virtualitás azt jelenti, hogy egy-egy csapatban egymástól eltérő földrajzi helyen lakók, tartózkodók vesznek részt, akiket egy közös projektnyelv – döntően az angol – is összeköt a munka során. Az ilyen csapatmunka számos előnnyel jár: a munkafolyamatok költséghatékonyak, megszerezhetők a legspeciálisabb tudású szakemberek és utazással sem kell feltétlenül számolni. Ezen felül megismerhetőkké válnak a helyi piacok, ami lépéselőnyt jelenthet egy új termék vagy szolgáltatás bevezetésekor. Nem utolsó sorban pedig működik a „kövesd a napot” munkavégzés, vagyis a projektcsapat tagjai 0-24-ben elérhetők az időzónáknak megfelelően.

A teammunka számos előnyt kínál az egyéni munkavégzéssel szemben (amelyek a szervezet versenyképességét is biztosítják), mint például a megosztott munkaterhelés, a gyorsabb válaszkészség az üzleti környezetben történő változásokra, az eltérő vélemények, munkamódszerek ütköztetése. A csapatban dolgozás egyúttal a team tagjainak elégedettségét is növeli azáltal, hogy többek között kihívásokkal teli munkát biztosít, valamint lehetőséget egymás támogatására a feladat megoldásában, kivitelezésében.

Nos, a munkaerő tömeges nemzetközi áramlása is a kilencvenes évek elején kezdődött, s ez természetesen nem hagyta érintetlenül a projektmunkát, de elsősorban a projektvezetési tevékenységet sem. Mit is jelent a sokszínűség, a különbözőség, különösen a kulturális különbözőség a vállalati, az üzleti életben?

A sokszínűség üzleti előny

Érdemes azonnal leszögezni, hogy az üzleti életben a különbözőség egyértelműen értéket jelent! A sokszínűség egyben üzleti előny is. A különbözőség (diverzitás) meglehetősen sokféle, például: nemi, vallási, kulturális, nemzetiségi, nyelvi, életkori, döntéshozatali, munkatempóbeli, érzelmi, kommunikációs és a sort hosszan lehet folytatni.

Multikulturális projektcsapatok azok, amelyek tagjai különböző nemzetiségük, de eltérő anyanyelvük és kulturális hátterük ellenére egy közös cél érdekében működnek együtt. Ezek a csapatok alakulhatnak egy vállalat dolgozóiból, de lehetnek alkalmi, egy-egy feladatra összeálló, sok cégből érkező szakember-teamek is. Nem kétséges, hogy a multikulturális projektcsapatok vezetése igen fontos a team hatékonysága szempontjából. S a hatékony működés egyik alappillére a csapat által felhalmozott tudás jó minőségű menedzselése.

Ha valaki sikeres projektmenedzser, nem biztos, hogy jól tudja irányítani a multikulturális projektcsapatot is. Ugyanis a „multis” projektvezetőnek számos olyan tulajdonsággal, készséggel, képességgel és tudással kell rendelkeznie, amelyek kevésbé szükségesek a „homogén” projektekben.

A multikulti csapatok előnyei és hátrányai

Egy hazai széles körű felmérés szerint a megkérdezettek 75 százaléka számára nem jelent nehézséget multikulturális projektben dolgozni, 37 százalék viszont nem gondolja, hogy a multikulturalitás jobb eredményt hoz. Szintén 37 százalék azok aránya, akik számára az ilyen típusú projekt stressznövekedéssel jár. A Boston Consulting vezetési tanácsadó cég felméréseken alapuló tanulmánya azt hangsúlyozza, hogy a multikulturalitás 35 százalékkal növeli meg a projektteamek teljesítményét a „homogén” csapatokéhoz képest.

A jobb teljesítmény mellett más előnyei is vannak a multikulturális projektcsapatnak, ezek közül néhány:

ösztönzi a kreativitást és az innovációt

gyorsabb, alaposabb problémamegoldás

rugalmasabb szervezeti működés

vonzza és megtartja a tehetséges dolgozókat

erősíti és több oldalúvá teszi a marketing tevékenységet

Persze ahol előnyök vannak, ott megjelennek a hátrányok is, amelyek közül érdemes kiemelni a következőket:

kommunikációs problémák

ellenállás a változásokkal szemben

lazább összetartozás

személyközi gondok

lassúbb döntéshozatali folyamat

A számos felmérésből kiderült, a projektmenedzserek többsége a legnagyobb nehézségnek a kommunikációs különbségeket tartja. Ezek nem elsősorban a nyelvből, sokkal inkább a kulturális szokások, gondolkodási módok és megfogalmazások különbségéből adódnak. További hátrány-tényezőként merült fel a kultúránként eltérő döntési módok, az időkezelés és a feladatmegosztás is. A multikulturális csapatokban a bizalomépítés az egyik legfontosabb tényező, amely azonban a gyakran változó csapatösszetétel és a virtuális projektekben a távolság miatt is akadályokba ütközhet. Fontos, hogy a kulturális sajátosságok meghatározzák a munkastílust és a -morált is.

Szociális érzékenység, érzelmi intelligencia

A Google az Arisztotelesz kutatási programban három éven keresztül 180 projektcsapatot figyelt meg és elemzett sok szempontot figyelembe véve. Az összefoglaló tanulmány megállapította, hogy a hatékony csapatmunkának két kiemelt, igen fontos összetevője volt. Az egyik az, hogy a munka során a teamtagok nagyjából azonos arányban beszéltek, szólaltak meg. A másik pedig a magas fokú szociális érzékenység, ami elsősorban az érzelmi intelligenciában mutatkozott meg. Vagyis a projektcsapatok tagjai nagy figyelmet fordítottak a többiek magatartására, saját magatartásukat pedig a mindenkori helyzethez igazították.

A multikulti projektvezető néhány kompetenciája és tulajdonsága

Már volt szó arról, hogy a multikulturális projektteamek vezetése a klasszikus projektmenedzseri ismeretek, képességek mellett számos egyéb kompetenciát igényel. Ezek a plusz képességek és készségek teszik lehetővé, hogy a projektmenedzser eredményesen tudjon vezetni egy multikulti csapatot, amely ennek nyomán jól is működik. A projekt közös nyelvének ismerete mellett elengedhetetlen az érzelmi intelligencia, valamint a csapat minden tagjára vonatkozó személyiség-diagnosztika. Ez utóbbira azért van szükség, mert az egyes projekt-dolgozók személyiségi jegyeinek ismerete jó alapot nyújt a döntések, az utasítások stb. várható fogadtatásának „kiszámításához”, valamint az egyes csapatszerepek kiosztásához is.

A diagnosztika során a teamvezető részletes képet kap a csapattagok kulturális hátteréről, döntési sebességéről és szokásairól, nyitottságáról vagy zárkózottságáról, tárgyalási készségeiről, munkával való terhelhetőségéről, az esetleges negatív változásokhoz és a munkaközösséghez való viszonyáról, a kommunikációs képességeiről és még szinte számtalan tulajdonságáról. A munka során a projektvezetőt nem csak a csapat egyes tagjainak a kulturális háttere befolyásolja, hanem a saját magáé is.

A multikulturális hátterű projektek vezetésének nincsenek kőbevésett, univerzális szabályai. Azonban érdemes felsorolni néhány olyan tulajdonságot, tényezőt, amelyekkel a projektvezetőnek rendelkeznie kell:

alapos, általános multikulturális ismeretek és projektvezetői gyakorlat

csapatösszeállítási és -fejlesztési, valamint teamintegrálási készség

problémamegoldási és döntési képesség

technikai ismeretek

jó tárgyalási képesség

vezetési képesség a folyamatosan változó környezetben

nyitottság és bizalom a teamtagok felé

érzelmi intelligencia

a vezetői hatalom felelős „használata” és megosztása

etikus magatartás

magas fokú kommunikációs képesség

rugalmasság

nyitottság az eltérő kultúrák irányt

kockázatvállalási képesség stb.

Finomra hangolt irányítás

Érdemes röviden áttekinteni, hogyan is kell irányítani egy multikulturális projektcsapatot, és mire kell összpontosítaniuk a csapattagoknak is. Mindenekelőtt fel kell számolni a kulturális és a nyelvi akadályokat. Ennek a nem kis feladatnak számos technikája van, például informális összejövetelek (csapatépítés), feladatok és döntési jogkörök delegálása. Itt fontos szem előtt tartani, hogy minden kultúrának megvannak a maga ünnepei, szabadságolási időszakai és munkavégzési szokásai.

Figyelmet kell fordítani az egyes kultúrák eltérő kommunikációs szokásaira, szabályaira. Vannak kultúrák és országok, ahol a szóbeli és írásbeli kommunikáció lazább, lezserebb, máshol kötöttebb, inkább tekintélyelvű és fegyelmezettebb.

Ha a projekt virtuális, akkor a projekttervet és -munkát az eltérő időzónákhoz kell igazítani. Nem hagyható figyelmen kívül a projektvezető részéről, hogy éppen az eltérő kulturális háttér miatt elegendő felkészülési időt kell biztosítani a teamtagoknak az egyes feladatokra való felkészülésre.

Előtérben az interkulturális tréningek

A projektsiker egyik kulcsa az interkulturális tréningek (cross-cultural trainings), tanfolyamok szervezése a csapattagok részére. Javasolható, hogy ezek a tanfolyamok többek között a következő témákat tartalmazzák: hogyan lehet számottevően csökkenteni a kulturális különbségeket és akadályokat, hogyan kerüljük el az előítéleteket és a sztereotípiákat, hogyan ismerjük el és értékeljük a saját és más kultúrák készségeit, hogyan fejlesszük saját szociális készségeinket és képességeinket, hogyan összpontosítsunk jobban a különbségek helyett a közös alapelvekre stb.?

Az empátia mellett nagy figyelmet kell fordítani a projektmunkával kapcsolatos őszinte és építő jellegű visszajelzésekre és értékelésekre. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az egyes kultúrákban eltérő a visszajelzések jellege és tartalma. Az európai országokban az egyéni, az ázsiai országokban pedig a csoportos értékelés az elfogadott.

Talán a legfontosabb csapatvezetői feladat a projekt szabályainak, határidőinek, elkészítendő anyagainak, átláthatóságának meghatározása, a szerepek kiosztása, a munka elosztása, a felelősségek és kötelezettségek definiálása.

Nem szabad különbséget tenni az egyes kultúrák között, egyenlően kell kezelni, tisztelni azokat, hiszen – nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy – a sokszínűség érték. A különböző kultúrákat képviselő csapattagoknak a vezető részéről egyenlő elbánásban kell részesülniük és ügyesen kell a projekt szolgálatába állítani kultúrájuk főbb, a projekt számára hasznos jellemzőit.

A teamvezetés „művészete”

Várható, hogy a következő esztendőkben idehaza és az egész világon mind több projekt lesz multikulturális, amelyekben a csapattagok sok eltérő és fontos ismerettel, szokással, hozzáállással, munkamódszerrel stb. rendelkeznek. A multikulti projektvezetés „művészete” úgy fogalmazható meg, hogy a teamvezető feladata ezeknek, és a többi különbözőségnek a kiaknázása a projekt sikere érdekében. Ezért is van szükség minél több interkulturális tréningen való részvételre, lehetőleg minden nagyobb projekt előtt.

Dr. Gonda György, CMC vezetési tanácsadó

Certified Management Consultant