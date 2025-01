A Hírös városba nemcsak a multik hozzák a hírnevet

A városháza Fotó:tourinformkecskemet.hu

Kecskemét jól példázza, hogyan fejlődhetnek a magyar vállalkozások is a multinacionális cégek mellett. Miközben Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a város vonzerejét növeli a külföldi tulajdonú cégek megjelenése, amelyek folyamatos bővítéseikkel tovább erősítik Kecskemét regionális szerepét, a mára nemzetközileg is sikeres Silveria Elektronikai Kft. vagy a Mentavill épületvillamossági üzletlánc kecskeméti bővítése egyaránt azt mutatja, hogy a dinamikus gazdasági környezet a magyar vállalkozások növekedését is elősegíti.

– Mi jellemzi leginkább Kecskemét és a régió gazdasági helyzetét?

– Kecskemét gazdasági fejlesztési stratégiája az ipar, az ipari beszállítói hálózatok, a logisztikai infrastruktúra és az élelmiszeripar dinamikus bővítésére összpontosít. Ezek az ágazatok képezik a térség növekedésének alapjait, hozzájárulva a város gazdasági erejének további megerősítéséhez. A város vonzerejét növeli a külföldi tulajdonú cégek megjelenése, amelyek folyamatos bővítéseikkel tovább erősítik Kecskemét regionális szerepét. Az élelmiszeripar szintén lendületes növekedést mutat, több új gyár építése is megvalósult az elmúlt időszakban, ami jelentős gazdasági előnyökkel jár a helyi közösség számára – fejtette ki Gaál József Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Gaál József Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Fotó:Banczik Róbert

Az Egyetemmel karöltve

A városvezetés egyik kiemelt célja, hogy szorosabbra fűzze az együttműködést a helyi vállalkozások és az egyetem között, különös tekintettel a kutatás-fejlesztési tevékenységekre. Az elmúlt években egyre több cég kapcsolódott be a Neumann János Egyetemmel közös projektekbe, amely együttműködések elősegíti az innováció térségbe vonzását, valamint új lehetőségeket teremtenek az oktatás és az ipar közötti együttműködés fokozására. Kecskemét úttörő szerepe az egyetemi duális képzés bevezetésében példaértékű. Ez az oktatási modell egyedülálló módon ötvözi az elméleti és gyakorlati képzést, lehetővé téve a hallgatók számára, hogy versenyképes szaktudással lépjenek a munkaerőpiacra.

A jövő gazdasági kihívásaira való felkészülés középpontjában a piacok fejlesztése és megtartása, az innováció ösztönzése, valamint a hatékonyság és termelékenység növelése áll. Az ehhez szükséges tőke biztosítása és a támogató programok elérhetősége garantálja, hogy Kecskemét hosszú távon is fenntartsa fejlődési pályáját és gazdasági versenyképességét.

– Milyen irányba tart a régió gazdasága?

– Kecskemét térségére a régmúltban az agrár jellegű gazdaság volt jellemző, ehhez kapcsolódott az élelmiszer-feldolgozás, majd a 19. században a különböző ipari ágak kezdtek megerősödni. Erős malomipar, bőr-, textil-, cipőipar és fafeldolgozás jellemezte a várost, majd megjelent a gépipar. Az 1960-as évektől kezdődött a tudatos iparosítás, amely során szerszámgépipar, műszeripar, mezőgépgyártás honosodott meg, illetve fejlődött tovább, majd a 70-es években kezdett egyre nagyobb súllyal részesedni a járműgyártás a város iparából. A rendszerváltás sajnos elsöpörte a sikeres könnyűipari, gép- és műszeripari cégek többségét, bár szerencsére néhány magyar vállalkozás túlélte a viharokat. Ebben az időszakban érkeztek az első külföldi befektetők, a Hilti, a Knorr Bremse, a Phoenix Mecano, amelyek azóta is meghatározóak. Ma Kecskemét iparában a Mercedes és beszállítói révén az autóipar a vezető iparág, mellette jelentős az élelmiszer-feldolgozás, gép- és műanyagipar, a logisztika és a kereskedelem is. A külföldi befektetések Nyugat-Európa mellett Ázsia országaiból, a Távol-Keletről érkeznek, és egyre inkább innovatív, K+F tevékenységeket telepítenek Kecskemétre, erősítve az együttműködést a Neumann János Egyetemmel.

– Tapasztalatai szerint mi a térség vonzereje, és mi az, amivel javítani lehetne ezen?

A jó földrajzi elhelyezkedés (főutak találkozása, repülőtér közelsége) mellett kiváló szakképző iskolák, gimnáziumok és a Neumann János Egyetem képzik – duális képzés keretében – a szakembereket. Kecskemét vonzáskörzete 250 ezer embert jelent, tehát a munkaerő is jelentős, bár ma már a legtöbb szakma hiányszakmának számít. Kecskemét vezetése a város fejlesztésében fő prioritásként kezeli a hagyományok ápolása mellett a tiszta, egészséges környezetet, a korszerű közlekedési, városüzemeltetési technológiákat, az itt élők számára minél több élményt nyújtó programok szervezését.

– Mi az, mivel a kamara segíti a BKMKIK tagjait, és mi az, ami a leginkább foglalkoztatja a tagokat?

– Szolgáltatásaink minden hozzánk tartozó vállalkozás számára elérhetők, biztosítva, hogy ügyfeleink már a kezdeti lépésektől számíthatnak a kereskedelmi és iparkamara támogatására. A kamara már a vállalkozásindítás szakaszában is aktív szerepet vállal, átfogó tanácsadást nyújtva gazdasági, pénzügyi, adózási és finanszírozási kérdésekben. Üzleti partnerek feltérképezésében is közreműködünk, valamint naprakész pályázati információkkal és okmányhitelesítéssel segítjük a fejlesztési törekvéseket. Évente több száz, nagyrészt díjmentes szakmai rendezvényt és tájékoztató előadást szervezünk, amelyek több ezer vállalkozás számára kínálnak releváns és aktuális információkat.

A Széchenyi Kártya Program évek óta népszerű a vállalkozások körében. Kedvező hitelkonstrukciói folyamatosan jelentős támogatást nyújtanak a cégek fejlődéséhez. A kamarai ügyfélszolgálatokon elérhető konstrukciók a legkedvezőbb hitelkamatot kínálják, biztosítva a szükséges forrásokat a forgóeszköz-finanszírozáshoz, a fejlesztésekhez, valamint a beruházások támogatásához. Kiemelt figyelmet fordítunk a duális szakképzésre, amely a szakemberutánpótlás biztosításának nélkülözhetetlen eszköze. A pályaorientáció terén is aktív szerepet vállalunk: 7–8. osztályos diákokat juttatunk el olyan vállalatokhoz, amelyek szívesen mutatják be tevékenységüket, míg más esetekben vállalati szakemberek látogatják meg az iskolákat, ahol modern eszközökkel, például videókkal ismertetik meg a fiatalokat a különböző szakmákkal. A felnőttképzési tevékenységünk, valamint a kamarai mesterképzés – mint a „szakmák diplomája” – szintén kiemelt jelentőséggel bír. Ezek a végzettségek stabil egzisztenciát nyújtanak, miközben hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez is.

Az elmúlt időszakban különös figyelmet fordítottunk nemzetközi kapcsolataink élénkítésére, az együttműködések erősítésére. Gazdaságfejlesztési találkozókat és fórumokat szerveztünk kanadai, bolgár, svájci és holland nagykövetségekkel, valamint jelenleg egy kínai-magyar üzleti fórum előkészítésén dolgozunk. Kommunikációs tevékenységünk alapelve, hogy a vállalkozásokat napi szinten tájékoztassuk, legyen szó a kamarai honlapon, közösségi médiában, vagy helyi és vármegyei sajtóorgánumokon keresztül megjelenő információkról. Folyamatos párbeszédünk és kapcsolattartásunk célja, hogy mindezekkel hozzájáruljunk tagjaink sikereihez. Mindezek révén biztosítjuk, hogy a kamarai szolgáltatások szilárd alapot jelentsenek bármely vállalkozás számára.

Működésünk során meggyőződésünkké vált, hogy az összefogás ereje mindig magasabb szintre emeli a közös törekvéseket, mint az egyéni próbálkozások. Meggyőződésem, hogy az együttműködés kultúrájának erősödése nemcsak a kapcsolatok szilárdságát fokozza, hanem a termelékenységre is kedvező, hosszú távú hatást gyakorol.

Nemzetközi Sikersztori Kecskemétről

Miközben a legnevesebb multinacionális cégek közül több is megtelepedett már Kecskeméten, van olyan magyar vállalkozás, amely a Hírös városból indulva vált nemzetközileg elismertté.

Szűcs Pál a Silveria Elektronikai Kft alapítója és ügyvezető igazgatója

A Silveria Elektronikai Kft. egy ötven négyzetméteres helyiségből, családi vállalkozásként indult – ma már kimondható – világhódító útjára 2002-ben. Mindössze egyetlen termék gyártásával kezdték, mára viszont többek között már nyomtatott áramkörök szerelése, kábelkonfekcionálás, lézergravírozás, elektronikai sorozat és prototípus gyártás, és orvostechnikai eszközök gyártása is zajlik a cég 5000 négyzetméteres telephelyén. A TOP3 magyar tulajdonú elektronikai bérgyártó cégek közé tartozó Silveria árbevétele pedig úgy éri el az öt milliárd forintot, hogy annak közel 60 százaléka már exportból származik.

Szűcs Pál, a vállalat alapítója és ügyvezető igazgatója, sokoldalú szakmai tapasztalattal kezdte karrierjét. Tudása az elektroműszerész szakmától a gépészmérnökségen át egészen a környezetvédelmi mérnökségig ívelt. Az informatika hajnalán a DÉMÁSZ-nál, rendszergazdaként tevékenykedett, majd egy magyar tulajdonú szoftverfejlesztő cégnél ért el vezető pozíciót. Végül a saját vállalkozás alapításával teljesedett ki a szakmai életútja.

– A lokálpatriotizmusom alapja az, hogy Kecskeméten jártam középiskolába, majd itt a GAMF-on folytattam tovább tanulmányaimat. Végül a Miskolci Egyetemen is szereztem diplomát. Az egyetem után több cégnél is dolgoztam, de a sikerek ellenére úgy éreztem a több, mint másfél évtizedes szakmai tapasztalatomat leginkább egy saját vállalkozásban tudnám kamatoztatni. Így jutottunk el oda, hogy miközben a Silveria Elektronikai kft. sokrétű tevékenységi köre az elektronikai bérgyártásra épül, ebből leginkább az orvostechnikai eszközök gyártása emelhető ki, mert ott olyan forradalmi termékeket – speciális véranalizáló eszközöket, zsebben hordható bankkártya méretű EKG berendezést – is gyártunk, amelyek mindannyiunk büszkeségére magyar fejlesztésűek – magyarázza Szűcs Pál.

Hangsúlyozva, hogy mivel tapasztalatai szerint a beszállítók is szívesebben dolgoznak olyan céggel, amely stabil, hosszú távú kapcsolatot kínál, időben fizet, és ami talán még fontosabb, partneri kapcsolatként tekint az együttműködésre, a Silveria mindig a partnerekkel szorosan együttműködve, teljeskörű szolgáltatást nyújtva alakítja ki az együttműködés kereteit. „Ezzel segítünk levenni a gyártási terheket partnereink válláról, és lehetőséget biztosítva számukra ahhoz, hogy a saját innovációikra koncentrálhassanak”- teszi hozzá a cégvezető.

alc: Kecskeméten bővít a magyar üzletlánc

Az épületvillamossági piac meghatározó szereplőjének számító Mentavill üzletlánc új, a belvárosba vezető főút melletti, frekventált helyszínre költözött Kecskeméten, hogy a korábbinál is jobb körülmények között tudja kiszolgálni lakossági, valamint üzleti ügyfeleinek igényeit. Az előzőnél nagyobb üzlet 400 négyzetméteren várja vásárlóit, ahol a megyeszékhely egyedüli épületvillamossági szaküzletként az épületvillamossági eszközök mellett széleskörű világítástechnikai kínálatot is biztosítani tud.

Mentes Zsolt a Mentavill ügyvezetője

„Versenyképességünk fontos eleme, hogy széles termékválasztékunk és szakértelmünk segítségével partnereink időt és pénzt takaríthatnak meg az építkezésnél és felújításnál. Kecskeméten is azért döntöttünk úgy, hogy új helyszínre költöztetjük az üzletünket, mert mindenütt arra törekszünk, hogy a legjobb megközelíthetőséget garantálva a lehető legközelebb kerüljünk a vásárlóinkhoz” – érvel Mentes Zsolt a Mentavill ügyvezető igazgatója.

Kiemelve, hogy a lakossági piacvezető pozíció megőrzése mellett, stratégiájukban egyre hangsúlyosabb szerepet kap a céges beruházások, megrendelések, az úgynevezett B2B projektek támogatása is. Ezt szolgálja, hogy a lakosság és a villanyszerelők mellett a nagy projektek kivitelezői is megtalálhatják náluk a hagyományos, valamint az energiatakarékos és fenntartható megoldásokhoz szükséges eszközöket. Munkájukat támogatva a Mentavill külön hangsúlyt helyez arra, hogy az igények felmérésétől kezdve az árajánlatok kidolgozásáig mindenre kiterjedő szakmai tanácsadást biztosít a céges megrendelőinek. „Célunk, hogy partnereink számára ne csak termékeket, hanem olyan átfogó megoldásokat kínáljunk, amelyekkel egyszerűbbé és hatékonyabbá tehetik munkájukat, legyen szó kisebb lakossági igényekről vagy nagy volumenű ipari projektekről” – foglalta össze Mentes Zsolt a Mentavill küldetését.

Érsek M. Zoltán