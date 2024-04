A nyomozás véget ért, a Mercedes fellélegezhet Amerikában

Óriási imázsromlás, milliárdosra rúgó költségek, kiterjedt jogi eljárások: a Mercedes-Benz autógyártót mindez megkíméli. Az amerikai igazságszolgáltatás nem akar vádat emelni a kibocsátás-manipuláció miatti konfliktusban.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma lezárta a Mercedes-Benz ellen a károsanyag-kibocsátás manipulációjával kapcsolatos vádak miatt indított bűnügyi nyomozást. A Mercedes-Benz AG szóvivője ezt szombaton megerősítette a SPIEGEL-nek. A minisztérium nem emel vádat a cég ellen.

Ez azt jelenti, hogy a cég fellélegezhet a dízelbotrány nyomán nyolc évnyi rengés után, legalábbis az USA tekintetében. 2016-ban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma felkérte a Daimler-csoportot, hogy Volkswagen dízelbotrányának hatására kezdeményezzen belső vizsgálatot az Egyesült Államok kipufogógáz-kibocsátására vonatkozó tanúsítási folyamattal összefüggésben.

A Mercedes versenytársa, a VW 2015-ben az amerikai környezetvédelmi hatóságok állításait követően elismerte, hogy több százezer dízelautónál manipulálta a kipufogógáz-szinteket a nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozóan. A cégnek ezután több milliárd eurónak megfelelő összeget kellene fizetnie az egyesült államokbeli és kanadai felperesekkel való elszámolásokért. Emellett több VW-menedzsernek személyesen kellett válaszolnia az Egyesült Államok bíróságai előtt.

A dízelügy lényegében a kipufogógáz-tisztító rendszerek manipulálásáról szól. A szóban forgó dízelautók egyre magasabb hőmérsékleten jelentősen csökkentik a tisztítórendszer hatékonyságát, ami jelentősen megnövekedett nitrogén-oxid-kibocsátáshoz vezet. A szakmai világban ezt a manipulációt úgynevezett termikus ablaknak nevezik. A VW mellett számos autógyártó cég manipulálta ilyen módon a károsanyag-kibocsátás szabályozását.

2016-ban a Mercedes-Benz alkalmazottai és részvényesei egy olyan károsanyag-kibocsátási katasztrófától tartottak az Egyesült Államokban, amely hasonló következményekkel jár, mint a VW-nél. Vádemelés esetén a cégnek is milliárdokat kellett volna fizetnie, és hatalmas imázsveszteséggel is szembesülhetett volna. De most jól mennek a stuttgarti autógyártó dolgai. A csoport 2020 szeptemberében milliárdos egyezséggel már elkerülte a csoportos pert, és ezzel a polgári jogi eljárást lezárta.

Az amerikai nyomozás megszüntetése „egy újabb fontos lépés a jogbiztonság felé a különféle dízeleljárásokkal kapcsolatban” – mondta Renata Jungo Brüngger, a Mercedes-Benz integritásért, irányításért és fenntarthatóságért felelős igazgatósági tagja a SPIEGEL-nek. Kifejtve: „1,7 millió dokumentumot értékeltünk ki, több mint 70 interjút készítettünk és 300 000 dokumentumot nyújtottunk be.”

A 62 éves menedzser nyitva hagyta a kérdést, hogy a hatóságok miért hagyták abba a nyomozást, miközben a Mercedes-Benz megúszta büntetlenül. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a cég milyen széleskörű erőfeszítéseket tett a vádak tisztázására.

Érsek M. Zoltán