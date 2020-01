A Toyota repülni is akar

A Toyota a gyártásban, a minőségbiztosításban és a költségek ellenőrzésében szerzett tapasztalatai veti be a Joby Aviation légi járművének, az áttörésnek számító eVTOL gyártására. A Toyota 394 millió dollárral, fő befektetőként finanszírozza a Joby C sorozatát.

A világ leginnovatívabb autógyártójaként ismert, magát azonban jövőképben a világ vezető mobilitási szolgáltatójaként definiáló Toyota új terület meghódítására készül a mobilitás területén: a levegőben közlekedésben. A vállalat együttműködésbe kezdett a Joby Aviation (Joby) légi közlekedési eszközöket előállító céggel, amely teljesen elektromos, függőlegesen felszálló és landoló (eVTOL) légi eszközök fejlesztésével és kereskedelmével foglalkozik.

Ezek a járművek lehetővé teszik a gyors, csendes és kedvező árú légi szállítás széles körű elterjedését. A Toyota felismerte a városi légi mobilitásban rejlő hosszú távú lehetőségeket. Fontos szempont a Toyota számára, hogy a Joby az iparágban vezető szerepet tölt be, valamint biztonságos és megfizethető légi közlekedési lehetőséget teremt.

„A légi közlekedés mindig is a hosszú távú célok közt szerepelt a Toyotánál. Miközben folytatjuk autóipari tevékenységünket, tekintetünket már az égbolt felé fordítjuk.” – árulja el Akio Toyoda, a Toyota világszintű elnöke.

„A Joby a fejlődésben lévő eVTOL terület újítója, ezért velük együtt állunk a légi közlekedés kihívásai elé, hogy ezzel a lehetőséggel forradalmasítsuk a jövő közlekedését. Ez az új és izgalmas kaland remélhetőleg örömet hoz mindenki számára, és a mozgás szabadságát kínálja majd ügyfeleinknek – most már nemcsak a földön, hanem a levegőben is.”

A Joby C sorozat 590 millió dolláros finanszírozásának fő befektetőjeként a Toyota továbbra is támogatja az olyan fejlődő technológiákat, amelyek mindenki számára lehetővé teszik a mobilitást. Amellett, hogy 394 millió dollárt fektet a Jobyba, a Toyota a gyártásban, a minőségbiztosításban és a költségek ellenőrzésében szerzett tapasztalatával is támogatja a Joby Aviation áttörésnek számító eVTOL légi járművének fejlesztését és előállítását.

A Joby a fejlődő légi közlekedési piac igényeit szolgálja ki, ahol a városi központok közt ingázó és utazó ügyfelek napi szinten tudják kihasználni a légi közlekedés előnyeit. A prototípus légi járműről és a gyártási tervekről a Toyota későbbre ígér információkat.

„A Toyota befektetése soha nem látott pénz- és forrásbeli elköteleződést jelent számunkra és az új iparág számára. Ez nagy szó, hiszen a világ egyik vezető autógyártójáról van szó. A Toyotát világszerte termékei minőségéről és tartósságáról ismerik, melynek alapját a részletek iránti aprólékos figyelem és a gyártási folyamatok kiválósága képezi. Izgatottan várom, hogy hadra foghassuk a Toyota tervezési és gyártási kapacitását. Ezek fognak segíteni bennünket abban, hogy emberek milliárdjai spórolhassanak egy órát mindennapi ingázásuk során.” – mondja a Joby Aviation alapító vezérigazgatója, JoeBen Bevirt.

Mindkét vállalat meggyőződése, hogy az autóiparból hozott szinergiák kihasználása és a Toyota gyártási rendszeréből (Toyota Production System) átvett folyamatok alkalmazása segíti majd a légi jármű hatékony tömegtermelésének kialakítását, miközben segítséget nyújt a Joby számára egy csúcsminőségű, tartós és megbízható jármű elkészítésében, amely mindenben megfelel a biztonsági előírásoknak is. A Toyota ügyvezető alelnöke, Shigeki Tomoyama, a Joby igazgatótanácsának tagja lesz, és aktív szerepet vállal a stratégiai irányok meghatározásában.

A Toyota olyan mobilitási vállalkozássá alakul át, amely egyre jobban megfelel minden ember mobilitási igényeinek, és felkarolja az ezzel kapcsolatos fejlődő technológiákat. A remények szerint ez az új együttműködés a Joby Aviation vállalattal segít a városi, igény szerinti légi közlekedés tömeges elterjesztésében, és új kategóriát teremt az emberek és árucikkek szállításában. Az eVTOL-ok megjelenésével új mobilitási szolgáltatások jöhetnek létre, melyek segítenek enyhíteni az állandó mobilitási problémákat. Ilyenek például a forgalmi dugók a városokban, a növekvő környezeti hatások és a közlekedési lehetőségek hiánya a ritkán lakott területeken.

A Joby vezető szerepet tölt be az eVTOL légi járművek fejlesztésében, amelyek kombinálják a helikopterek és a kisrepülőgépek elemeit. Előnyük a magas fokú megbízhatóság, a zéró károsanyag-kibocsátás, a gyors repülési sebesség és a csendes működés. Ez a légi jármű alacsony költséggel üzemeltethető, alacsonyak a karbantartási költségei és fejlett biztonsági jellemzőkkel rendelkezik.