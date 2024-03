Az elektromos autózás több, mint lehetséges: szükséges

Az elektromos autók céges flottába illesztése számtalan előnnyel jár, ha ennek kapcsán optimálisan alakítjuk ki a flotta összetételét és a töltési infrastruktúrát, kihasználjuk a telematika nyújtotta lehetőségeket és figyelembe vesszük az ESG szempontokat – fejtette ki Pataki Gábor a Skygard üzletfejlesztési szakértője AzÜzlet március 21-i Cégautó és flottakonferenciáján.

„Az elektromos mobilitás előmozdítása nem csupán a szakmai hivatásom, ma már a szenvedélyem is. A Jövő Mobilitása Szövetség exfőtitkáraként, számos olyan személyes tapasztalatot szereztem az elektromos autózás terén, amelyek közgazdász végzettségemre alapozva – amivel mindig a gazdasági hatékonyságot és a környezeti fenntarthatóságot tartom szem előtt – , megerősítettek abban, hogy az elektromos autózás nem csak lehetséges, hanem szükségszerű lépés is a fenntartható jövő felé” – fejtette ki Pataki Gábor a Skyguard üzletfejlesztési szakértője. Hozzátéve: a piac jelenlegi állapotában ugyan még gyakran előfordul a „zöldmosás”, a greenwashing jelensége, de az elektromos autózás olyan, valódi fenntarthatóságot képvisel, amire tényleg szükségünk van, ha komolyan vesszük a környezetvédelmet.

Meggyőződése szerint az elektromos autózás nem csupán egy alternatíva a sok közül, hanem a jövő mobilitásának alapköve. Ahogy az energiahatékonyság és a CO 2 -kibocsátás csökkentése egyre fontosabb szemponttá válik a vállalati és társadalmi döntéshozatalban, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá az elektromos járművek használatának gazdasági és környezeti előnye. A Skyguard a flottakezelés terén ezért is fektet külön hangsúlyt a fenntarthatóságra, az elektromos töltés intelligens tervezésére és a CO 2 -kibocsátás pontos monitorozására. Mondván, ezek a lépések nem csupán a vállalati hatékonyságot szolgálják, hanem a társadalom egészének jólétét is előmozdítják.

Pataki Gábor kifejtette: az elektromos autózás és az ESG elveinek integrálása nem egyszerű feladat, de a Skyguard innovatív fejlesztéseinek eredményeként már most elérhető a telematikai és járművek diagnosztikai adatai feldolgozásának lehetősége. Skyguard célja, hogy szakmai irányt mutasson az ESG területén megmutatva, hogy a fenntarthatóság és a gazdasági siker nem egymást kizáró tényezők, hanem egymást erősítve képesek hozzájárulni egy élhetőbb világ kialakításához. A Skyguard ezért is készítette el saját ESG jelentését, amelyet weboldalán publikált.

„A statisztikai adatok alapján ugyanakkor azt vallom, hogy miközben az emberek 70 százalékának biztos, hogy megfelelő alternatíva az elektromos autózás, de ott, ahol 500 kilométer feletti utakat is meg kell tenni a munkatársaknak, a strapabíró dízel autók közül is érdemes megtartani egyet-kettőt a flottában. És amikor az elektromos járművek integrálásának témakörét érintjük, elengedhetetlen, hogy kiemeljük a zöld energia forradalmi szerepét is. Nem pusztán a napelemek jelentőségére utalok itt, hanem arra a szélesebb perspektívára, hogy a vállalati járműflották üzemeltetése során milyen mértékben tudjuk a zöld energia előnyeit kiaknázni. Az intelligens töltési stratégiák kialakítása, melyek révén a flotta energiafelhasználása optimalizálható, szintén kiemelt figyelmet érdemel. Ezek a megoldások nemcsak azt teszik lehetővé számunkra, hogy a gépjárműflotta üzemeltetési költségei csökkenjenek, hanem azt is, hogy környezettudatosabban végezzük a járművek töltését.”

Az elektromos mobilitás (elektrifikáció), a következő években a vállalati flották kezelésében kerülhet igazán előtérbe – tette hozzá -, mivel a járműpark zöldítésével jelentősen csökkenthető a céges tevékenységek ökológiai lábnyoma. Ez különösen fontos az ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) követelmények szigorodása miatt, ami jelenleg különösen a nagy cégeket érintik, de hamarosan a KKV szektorba is átgyűrűznek. Ennek fényében a személygépjárművek elektromos modellekre való lecserélése – még akkor is, ha a tehergépjárműveiket nem tudják azonnal kiváltani – jelentősen versenyképesebbé teszi a vállalatokat például akkor, ha valamilyen tenderen szeretnének elindulni, mivel a cég ökológiai lábnyoma a személygépjárművek elektrifikációjának köszönhetően csökkenthető.

Az ESG követelményeknek történő megfelelés érdekében kulcsfontosságú, hogy a vállalati járműflották üzemeltetése során átlátható legyen a járművek fogyasztása és a CO 2 -kibocsátása. A szakember elmondta: ezt a célkitűzést az üzemanyagkártyák használatával és telematikai eszközök segítségével érik el, ami lehetővé teszi a járművek energiafelhasználásának pontos nyomon követését. Fosszilis üzemanyag esetén a CO 2 -kibocsátás kiszámítása egyszerűbb feladat. Elektromos áram esetében a helyzet összetettebb, hiszen a kibocsátás mértéke attól is függ, hogy milyen eredetű – például szén, vagy naperőműből származó –, árammal töltjük az autókat. Ehhez kötődően az éjszakai töltéskor magasabb lehet a károsanyag kibocsátás, míg napközben, különösen a megújuló energiaforrásokból történő töltéskor, ez jelentősen csökkenthető.

Pataki Gábor a CO 2 -kibocsátás kapcsán megjegyezte: a napenergia az egyik legtisztább energiaforrás (31 g/kWh) – Magyarországon egy kilowattóra áram termelése átlagosan 270 g CO 2 -kibocsátással jár –, miközben a szén és a gáz alapú energiatermelés jelentős kibocsátók (szén 1224 g/kWh, gáz 580 g/kWh). Az atomenergia rendkívül alacsony, mindössze 5 gramm CO 2 -kibocsátást eredményez kilowattóránként, ami a hazai termelés több mint 40%-át adja. Mivel az energiamix változása napközben (120 g/kWh) és éjszaka (320 g/kWh) jelentősen befolyásolja az áram CO 2 -intenzitását, ez alátámasztja a töltés időzítésének fontosságát.

„Az elektromos járművek bevezetésekor az egyik elsődleges kérdés, hogy milyen típusú autókat válasszunk, amelyek megfelelnek a munkatársaink igényeinek és az üzleti céloknak. Az is fontos, hogy a kollégáknak megadjuk a lehetőséget arra, hogy megismerjék és megszeressék az elektromos autókban rejlő lehetőségeket, ezzel is hozzájárulva a zökkenőmentes átálláshoz. Ennek érdekében célszerű, hogy a kulcsos autók közé elektromos járműveket is bevonjunk, és azokat széles körben hozzáférhetővé tegyük a dolgozók számára, így elősegítve, hogy 2-3 hónapon belül értékes tapasztalati tudásra tehessenek szert az elektromos járművek használatával kapcsolatban.

A járműhasználat szokásainak elemzése során Barabási Albert László hálózatkutató munkássága alapján megállapítható, hogy a mozgásunk jelentős része szabályos és előre jelezhető. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a munkatársak autóhasználati mintáit elemezve megállapítsuk, kinek melyik járműtípus felel meg a leginkább. Ezen felül a töltőinfrastruktúra kiépítésekor figyelembe kell vennünk az egyedi igényeket és a meglévő infrastrukturális adottságokat is, hogy a flottához – és akár az adott járművekhez illeszkedően –, az elektromos autók töltése hatékonyan és gazdaságosan valósulhasson meg.”

Elmondása szerint a tisztánlátáshoz az is alapvető fontosságú, hogy pontos információkkal rendelkezzünk az általunk üzemeltetett elektromos autók akkumulátorainak töltöttségi szintjéről, valamint a töltéshez szükséges kapacitásáról, hogy intelligensen oszthassuk be a rendelkezésre álló töltőkapacitást.

„Az otthoni töltés számonkérése is kulcsfontosságú téma. A járművek hatótávjának optimális kihasználása érdekében arra is lehetőséget biztosítunk a kollégáknak, hogy az otthoni töltéseiket is elszámolhassák, ami jelentősen hozzájárul a töltési infrastruktúra rugalmasságához. A töltési adatok nyilvántartása lehetővé teszi számunkra, hogy pontos képet kapjunk arról, mennyi energiát használnak fel a járművek, legyen szó telephelyen belüli vagy kívüli töltésről. Mivel az ESG célok és a flottakezelés összekapcsolása során fontos, hogy tisztában legyünk a járművek üzemanyag-felhasználásával és a CO 2 -kibocsátásukkal, így arra is lehetőségünk nyílik, hogy szükség esetén felhívjuk a kollégák figyelmét a fogyasztási szokásaik környezeti hatásaira. Tudatosítva, hogy a magasabb üzemanyag-fogyasztás nemcsak több költséget, hanem nagyobb környezetterhelést is jelent. Ezáltal pedig mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy a CO 2 -kibocsátás csökkentése és az elektromos autók bevezetése nem csupán vállalati, hanem egyéni felelősség is. Mert az elektromos autók használata nem csupán egy technológiai váltást, hanem egy szemléletváltozást is megkövetel.”

Az e-autó töltések időzítésének optimalizálása további lehetőséget kínál a CO 2 -kibocsátás csökkentésére, ami az elektromos autók intelligens töltési stratégiáinak köszönhetően érhető el. Így pedig az elektromos járműflotta bevezetésével a környezeti lábnyom akár 60%-kal is csökkenthető, miközben az energiahatékonyság jelentős mértékben, 40%-ról 90%-ra nőhet. Ez pedig már hozzájárul a vállalat versenyképességének és társadalmi megítélésének javításához, ami különösen fontos a tőzsdei vállalatok számára, amikor az ESG jelentéseikben a közvetlen és közvetett energiafelhasználást is figyelembe kell venniük.

„A telematika (a telekommunikáció és az informatika együttes alkalmazása) terén két fő célkitűzésünk van: a sofőrök oktatása, amely révén a fékút és a kopóalkatrészek kopása, valamint az üzemanyag-fogyasztás jelentősen csökkenthető. Az elektromos járművek bevezetésével a CO 2 -kibocsátás és a költségek csökkentése a fő cél. Az üzemanyag-megtakarítás mellett a fenntarthatóság és az üzemeltetési költségek szempontjából is fontos a járművek típusának és a töltőinfrastruktúra kiépítésének megfelelő tervezése. A gazdasági megfontolások között szerepel a járművek ár-érték arányának figyelembevétele, a pályázati lehetőségek kihasználása, és a flottakezelés átláthatóságának biztosítása a telematikai adatok és a költségfigyelő rendszerek segítségével. Ezek a lépések lehetővé teszik számunkra, hogy minden szempontból optimalizált, költséghatékony és környezetbarát járműflottát üzemeltessünk” – mondta végezetül Pataki Gábor.

Érsek M: Zoltán