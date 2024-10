Az Oasis pezsgőszupernovája jól jön a brit gazdaságnak

Ausztráliában már extra előadást hirdettek Illusztráció:oasis.net

A Taylor Swift keltette amerikai pop őrület után itt az európai rock szupernova, amely a rajongói imádat felkorbácsolása mellett a brit gazdaság nevekedéséhez is hozzájárulhat. Mert ma már egy gigasztár koncertje nemcsak előadónak, hanem a koncertnek otthont adó városnak, sőt akár egy egész országnak is komoly bevételt teremt. Ahogy ez a brit legenda az Oasis esetében is várható.

Az Oasis együttes visszatért, és a britek hirtelen több pénzt költenek szórakozásra. Ahogy a Der Spiegel fogalmaz, a britek a pezsgőszupernovát lovagolják meg, utalva a banda egyik nagy slágere – Champagne Supernova -, címére, kilencvenes évek manchesteri szupersztár bandája az Oasis újraegyesülése kapcsán. Mert az 57 éves Noel Gallagher és az 52 éves Liam Gallagher az Oasis nevű együttesük nyáron bejelentett visszatérésével a jelek szerint egy kis lökést adott a brit gazdaságnak: a Barclays brit nagybank szerint szeptemberben meredeken emelkedtek a fogyasztási cikkekre fordított kiadások.

A jelentés szerint a szórakoztatóiparban 14,4 százalékos volt a növekedés. Ez a legnagyobb növekedés 2023 júliusa óta, amikor Taylor Swift amerikai popsztár elindította koncertturnéja brit szakaszának értékesítését. 2023 júliusában a Barclays szakértői a szórakoztatóipari kiadások múlt havi újabb emelkedését a 15 év szünet után újraegyesülő Oasis koncertjeire szóló jegyértékesítés megkezdésének tulajdonítják.

A testvérek Noel és Liam Gallagher 2025-re terveznek élő koncertsorozatot, amelynek bázisa az eredeti kiindulópont Manchester lesz, ahol a jegyárak 564-1280 font között mozognak. A zenekar, amelynek “Definitely Maybe” című debütáló albuma 30 évvel ezelőtt jelent meg, 2009-ben vált szét, amikor a vezető gitáros és fő dalszerző Noel közölte, hogy nem tud tovább együtt dolgozni testvérével és az Oasis frontemberével.

A brit média nemrég arról számolt be, hogy az újraegyesítő turné összesen mintegy 400 millió fontot (közel 200 milliárd forintot) hozhat, amiből mintegy 50 millió font Noel és Liam zsebébe kerülne. A Guardian című lapban Eamonn Forde zenei újságíró és popbiznisz-szakértő azt nyilatkozta, hogy a zenekar különleges helyet foglal el a zenetörténetben, és a Beatleshez vagy az Abbához lehetne hasonlítani. A rajongók nosztalgiáját azonban még nem sikerült nagyszabásúan pénzzé tenniük, ami most megváltozhat. “Valószínűleg több pénzt fognak keresni ezekből a fellépésekből, mint az egész kilencvenes években” – mondta Forde.

