Chambre franco-hongroise: la valeur des informations actualisées a augmenté

Après l’épidémie de Covid, la Chambre de commerce et d’industrie franco-hongroise (CCI France Hongrie) privilégie à nouveau les événements en face à face, en mettant l’accent sur le renforcement des relations commerciales entre les entreprises hongroises et les entreprises françaises.

– L’importance des relations franco-hongroises se reflète dans le fait que les entreprises françaises sont les quatrièmes investisseurs en Hongrie, déclare László Károlyi, président de la CCI France Hongrie, élu à l’automne 2020.

Selon lui, si la Chambre s’est aujourd’hui développée au-delà de la vision qu’elle avait lors de sa création il y a 31 ans, elle reste fidèle à ses objectifs initiaux. Les fondateurs ont créé l’organisation principalement pour fournir aux entreprises françaises une association professionnelle en Hongrie qui renforcerait leur présence, aiderait les investisseurs à s’établir dans l’environnement commercial hongrois et garantirait une représentation des intérêts qui assurerait non seulement l’échange d’informations professionnelles mais aussi le dialogue avec le gouvernement.

– L’émergence de l’organisation a été déclenchée par le changement de régime, car au début des années 1990, il y avait très peu d’investisseurs français en Hongrie. La situation a beaucoup changé depuis lors, comme en témoigne le fait que la France est le 4e investisseur en Hongrie et que le nombre de membres n’a cessé d’augmenter, si bien qu’aujourd’hui, la Chambre compte plus de 200 membres. C’est essentiel pour nous permettre de fonctionner conformément à nos objectifs initiaux, et nous voulons également renforcer la capacité de représentation de la Chambre en augmentant le nombre de ses membres. C’est pourquoi il est important que la Chambre franco-hongroise soit une chambre mixte, avec des membres français et des membres hongrois.

Ainsi, a déclaré le Président de la Chambre, la Chambre, par le biais de ses experts, fournit à ses membres des informations actualisées sur la vie économique en France et en Hongrie. C’est important car si pour les entreprises françaises présentes dans notre pays, la performance commerciale et la défense des intérêts en Hongrie sont la priorité, le succès de l’adhésion hongroise est facilité par la présentation des opportunités d’affaires en France et des partenaires commerciaux français.

– Conscients de cette nécessité, nous avons conclu, après ma prise de fonction, un accord stratégique avec l’HEPA, l’Agence hongroise pour le développement des exportations, qui nous permettra de soutenir encore plus efficacement qu’auparavant la création et le renforcement des relations commerciales entre la France et les entreprises hongroises. Le nouveau rôle de la Chambre en tant que prestataire de services nous a permis non seulement de maintenir le nombre de nos membres malgré le covid, mais aussi d’attirer de nouvelles entreprises à la Chambre. La grande majorité d’entre elles étaient des entreprises hongroises à la recherche d’opportunités commerciales en France”, analyse László Károlyi, qui estime que la croissance des effectifs de la Chambre a également été favorisée par le fait qu’elle fournit à ses membres toute une série d’informations et de prévisions. Des solutions pratiques aux questions économiques brûlantes sont recherchées lors de l’événement semestriel HOT TOPIC. En réunissant les points de vue d’analystes politiques et économiques et de praticiens du monde des affaires, ils cherchent à aider les professionnels participant à l’événement à prendre les décisions les plus fructueuses possibles.

– On dit que l’information vaut de l’argent. Cela est particulièrement vrai dans le climat politique et économique actuel, complexe et imprévisible, qui est également marqué par l’effondrement des chaînes d’approvisionnement mondiales. En effet, nous pouvons affirmer que la théorie de la gestion adaptée à un monde en constante évolution, à savoir VUCA (volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté), n’a peut-être jamais été aussi opportune, et la Chambre de commerce et d’industrie de Hongrie se sent responsable de soutenir le travail de ses membres en leur apportant un soutien encore plus grand qu’auparavant.

Selon M. Károlyi, l’échange continu d’informations et le partage des connaissances sont essentiels, notamment parce que, dans la nouvelle situation, les périodes de transition entre les deux périodes de normalité économique stable sont de plus en plus longues, avec des crises diverses.

Zoltán Érsek M.