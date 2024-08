Egy úr a német igazgatótanácsból. Audi Q8 50 TDI teszt

Az Audi mindig úgy volt elegáns, hogy modelljei a felesleges sallangokat nélkülözve, hivalkodás mentesen, német technokrata kimértséggel megtervezve, trendi külcsínnel hozták a prémium érzést és a kategória elvárásait. Nincs ez másként a kisebb ráncfelvarráson átesett Q8 esetében sem, ami képletesen olyan hibátlanul elegáns, mint egy hamburgi multi igazgatótanácsának elnöke.

Jó sok autót teszteltem már és közülük jó sok volt kifejezetten mutatós. Mégis egy kezemen meg tudom számolni, hány volt olyan, amit menet közben megnéztek az utcán, vagy a felsővezetők autói közé beparkolva elismerő szavakat hallottam azoktól, akik végképp hozzászoktak a luxus autózáshoz. Nos a megújult Audi Q8 pont ilyen. Magam is meglepődtem, hogy az elsőre, a többi között szerényen sorakozó autót milyen sokan megnézték és dícsérték a célközönség tagjai. Mert a Q8 minden, csak nem hivalkodó, vagy feltűnő. Ráadásul a dicséret nem csak a színe miatt érkezett. Sőt. A tesztautó Sakhir Gold homokszíne ugyanis épp oly impulzív, mint a másik két újdonság az Ascari Blue és Chili Red. De ami impulzív, az egyben megosztó. Innen ered, hogy miközben sokan áradoztak a látványtól, akadt, aki kifejezetten leszólta a különleges színválasztást – természetesen a fehér, vagy a fekete változatot éltetve.

Ami a ráncfelvarrást illeti, az autóiparban örök szabály, hogy ami bevált, még azt is meg kell újítani időnként, hogy a vevők azt érezzék új és talán még jobb változathoz jutnak, mint a korábbi volt. Más kérdés, hogy volt már arra példa, amikor ez a kötelező kör, az új trendekhez igazodás extra kényszerével valamelyik márkánál a visszájára sült el. Az Audi azonban ezúttal is maradt a biztosnál. Így aztán hat évvel a modell első megjelenése után az Audi Q8 egy visszafogott, ám annál hatékonyabb ráncfelvarráson esett át, amely még inkább kiemeli a német gyártó prémium terepkupéjának eleganciáját és technológiai fejlettségét.

Külcsín: apró részletek, nagy hatással

Az Audi Q8 az új külső részletekkel is hódít: az áttervezett hűtőmaszk, a valódi kipufogóvégek, valamint a fekete hűtőmaszk síkjába simuló fekete Audi logó mind-mind hozzájárulnak a frissített modell modern megjelenéséhez. Ráadásul az autót megszabadították a felesleges króm díszítőelemektől, ami letisztultabb, mégis erőt sugárzó megjelenést kölcsönöz a modellnek. Már csak azért is, mert a méreteiben nem történt változás: a Q8 megmaradt egy masszív kiállású erőgép megjelenésű autónak. Ami 4,99 méter hosszú, 1,99 méter széles és 1,71 méter magas. A 2,99 méteres tengelytáv pedig garantáltan stabil és még a budapesti, kátyúkerülgetés közben is kényelmes utazást biztosít.

Belbecs: a modern technológia és a luxus találkozása

Az Audi Q8 belső tere a luxus és a fejlett technológia tökéletes kombinációját nyújtja. Az autó hatalmas kijelzők uralta high-tech utastere kifejezetten elegáns és letisztult. Más kérdés, hogy miközben üdvözlendő, hogy a középső két, hatalmas kijelző közül az alsó dedikáltan a légkondícionálást szolgálja, nem feltétlenül hasznos, hogy a fizikai gombokat a kormánykeréken kívül szinte teljesen száműzték és minden érintésérzékeny felületekről vagy kijelzőkről vezérelhető. Ami ugyan trendi, de nem csak az a gond, hogy a karbon díszítőelemek mellett zongoralakkal borított felületeken minden ujjlenyomat azonnal meglátszik, hanem ennél is nagyobb probléma, hogy az egyes funkciókhoz dedikált tekerők használata – különösen a légkondi és az audio esetében – menet közben biztonságosabbnak tűnik. Még akkor is, ha a csatornaváltót és a hangerőt természetesen a kormányról is vezérelni lehet.

A valóban mutatós belső tér vadhajtása, hogy a pohártartón kívül alig találni könnyen elérhető tárolóteret. Így a mobiltartó-töltő is a könyöklőbe szorult, ami még akkor sem optimális, ha vezetés közben nem illik a mobilt matatni.

Mindezért kárpótol az elől-hátul hatalmas belső tér és a kényelmes finombőr ülések. Más kérdés, hogy bőrülés amennyire elegáns, annyira kihívásos is, ha abban nyáron nincs ülésfűtés, ami a Q8 esetében is igaz. A négy zónás klímaberendezés és a nyitható napfénytető viszont kifejezetten üdvözlendő.

Technológia és Funkcionalitás

Tesztautónkban a tökéletes élményt a 3D hangzású, 23 hangszórós Bang & Olufsen hangrendszer növelte, ami az 1920 wattos teljesítményével valódi koncertélményt biztosít az utasoknak. A csomagtartó tágas, és a hátsó ülések döntésével akár 1755 literesre is bővíthető, ami elegendő helyet biztosít bármilyen utazás során. A ritkaságszámba menő két csomaghatároló, amelyek síneken csúsztathatók, rendkívül praktikus megoldás, ha mégis több csomagot kellene elhelyezni.

Írtam, hogy a kocsi kívülről olyan mint egy erőgép, ami azért a teljesítményt tekintve a tesztautónkat tekintve – merthogy akad 507 lóerős változat is – kicsit túlzás, de az új Audi Q8 50 TDI motorházteteje alatt így is egy olyan háromliteres V6-os dízel dolgozik, amely 286 lóerőt és 600 Nm nyomatékot biztosít. Miközben a 8 fokozatú automata váltó észrevétlenül teszi dolgát, a hangsúly nem a 6,3 másodperces gyorsuláson van hanem azon, hogy az autó még a székelyföldi havasok kanyargós útjain is az autózás önfeledt élményét garantálta a quatro változattal. Ráadásul a városon kívül 8-9 literes átlagfogyasztással is beéri az autó, ami a városi környezetben azért a 12 liter körüli értéket kóstolgatja.

Az összkerékkormányzás és a finoman záródó szervómotoros ajtók tovább fokozzák a vezetési élményt. A Q8-ban megtalálható vezetéstámogató rendszerek, mint a sávelhagyás-figyelmeztetés, sávban tartás, távolságtartó tempomat, holttérfigyelő, éjjellátó hőkamera, és a 3D tolatókamera mind hozzájárulnak a biztonságos és kényelmes utazáshoz.

És végül az ár: miközben Audi Q8 50 TDI több, mint 32 millióról indul az extrákkal telezsúfolt tesztautó ára a 40 millió forinthoz közelít. Amiért a prémiumkategória egyik szolid megjelenésű, éppen ezért mégis a tekintetet magával ragadó modelljét kaphatjuk meg.

Érsek M. Zoltán