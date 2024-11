Egyre több a női vezető – Rekordszámú női jelölt a hazai üzleti Oscar-díjon

Napjainkban a nagyvállalatok vezetői között a nők aránya fokozatos növekedést mutat, de még mindig messze van a nemek közötti egyenlőségtől. A világ középpiacainál a felső vezetői pozíciók 33,5%-át töltik be nők, amely minimális, 1,1 százalékpontos növekedést jelent a 2023-as 32,4%-hoz képest. Bár az arány évről évre növekszik, jelenlegi ütem mellett a teljes paritás elérése várhatóan csak 2053-ra valósulhat meg.

A Fortune 500 listáján szereplő vállalatok körében 2024-ben már 52 női vezérigazgatót találunk, ami csupán 10,4%-ot tesz ki az összes vezető közül, mégis pozitív változásként értékelhető. Az utóbbi években egyre több figyelmet kap a nemek közti egyenlőség a vállalatvezetésben, hiszen egyes kutatások szerint a diverzitás pozitív hatással lehet a szervezeti teljesítményre is. Az adatok azt sugallják, hogy bár lassú, de folyamatos előrelépés tapasztalható ezen a területen.

Világszerte a nők 24%-a vezérigazgató/ügyvezető, 37%-uk pénzügyi igazgató, 24%-uk marketingigazgató, 23%-uk operatív igazgató, 19%-uk informatikai igazgató, és 39%-uk HR-igazgató. Afrika a vezető régió, ahol a HR-igazgatók 68%-a nő, a marketing igazgatók pedig 35%-ban nők. *

Hazánkban a női vezetők aránya viszonylag alacsony. 2023-ban a magyarországi igazgatóságok mindössze 12%-át, a vezérigazgatói pozíciók 5,9%-át töltötték be nők, míg vezetői pozíciókban a nők aránya 21,5% volt. Ez a szám lényegesen alacsonyabb a globális átlagnál, és az EU-s célokhoz képest is elmaradást mutat.

A KSH szerint a nők aránya a magyar vezetői körben 2021-ben 36,6%-ra csökkent, alul reprezentáltak a teljes foglalkoztatottsághoz (47%) képest. A közszolgáltatási ágazatokban (például egészségügy, oktatás) viszont jelentősen felülreprezentáltak, több mint 60%-os aránnyal, amit a rugalmasabb munkahelyi környezet is elősegíthet. A versenyszférában a női vezetők aránya alacsonyabb (30%), és főként adminisztratív, pénzügyi, HR területeken dominálnak, míg az IT, a mezőgazdaság, és az ipar területén kevesebben vannak.

Női vezetők megbecsülése hazánkban

Hazánk legnagyobb üzleti klubja, a több mint 650 tagot számláló Bizalmi Kör kiemelt figyelmet fordít a női vezetők megítélésének és megbecsülésének javítására. Az idén X. alkalommal megrendezésre kerülő Bizalom Gálán méltó elismerésben van részük általában a cégvezetőknek, ezen belül a női cégvezetőknek is.

Az alapító Gangel Péter szerint a női vezetők és általában a cégvezetők jólléte a magyar gazdaságra is pozitív hatással van. Éppen ezért a klub fontos célkitűzése a női vezetők elfogadottságának erősítése, melyet elősegítendő külön kategóriát is létrehoztak rendezvényükön. „Van egy olyan nehezen megfogható aspektusa is a cégvezetői létnek, hogy amennyiben a cégvezető jól érzi magát emberként és vezetőként egyaránt, úgy nagyobb az esélye annak, hogy a cége is rendben van. Jellemzően, ha egy cégvezető nincs rendben, akkor a cég sincs. Azzal, hogy cégvezetőket jobb mentális állapotba hozunk már hozzájárulunk a gazdaság erősödéséhez – vallja a Bizalmi Kör alapítója.

A Bizalom Gálán a cégvezetők saját maguk közül választják meg az év legjobb vállalkozóit, melynek köszönhetően abszolút szakmai döntés születik. A Leader Of The Year női kategória korábbi győztesei úgy vélik, hogy a plusz inspiráción és motiváción túl még nagyobb szakmai hitelességet eredményezett nekik a díj.

Kiss Krisztina, a Ködmön Könyvelőiroda Kft. ügyvezető tulajdonosa a 2023-ban megnyert díjat hatalmas elismerésnek tartja és úgy véli, hogy nagymértékben hozzájárult a szakmai hitelességének megerősítésében. – „Nem csupán inspiráló volt, hanem katalizátorként is működött a cégem további növekedéséhez. Lehetőséget adott arra, hogy szélesebb körben osszam meg a vállalkozásom értékeit és misszióját, új kapcsolatokra tegyek szert, és még nagyobb lendülettel haladjak a tovább a céljaim megvalósítása felé.”

Hasonlóképpen tekint vissza a Leader of the Year-re az Év női vállalkozója kategória egy évvel korábbi győztese, Ruff Gabriella, a Karrier Hungária Kft. ügyvezető tulajdonosa is. – „A felkészülés lehetőséget adott arra, hogy időt szakítsak és átgondoljam az eddigi pályámat és az elért eredményeket. Talán Magyarországon még kevésbé ünnepeljük a szakmai sikereket, mint más országokban, és azt gondolom ezek a versenyek nagyon hasznosak nemcsak azoknak, akik díjat kapnak, hanem minden résztvevőnek” – idézte fel a 2022-es győztes, hozzátéve, a történtek plusz motivációt jelentettek számára is, hogy még több új ismeretet gyűjtsön és minél több tudást építsen be a vállalkozásába.

A kategórianyertesek egyetértenek abban, hogy nőként sokszor még mindig nehezebb vezetőként érvényesülni. Ugyanakkor elmondásuk szerint a megélt nehézségeiket elsősorban nem a sztereotípiák vagy a férfi kollégák rossz beidegződései okozták. – „Azt meg tudom erősíteni, hogy háromgyermekes anyukaként nagyon nehéz a vezetői lét. Állandóan egyensúlyozni kell a munka-magánélet között és nagyon nehéz helyzeteket kell megoldanunk logisztikailag, időben, de leginkább érzelmileg. Ennek ellenére biztatok minden nőt, hogy vágjon bele és valósítsa meg az álmait! – mondta a vezetőként megélt kihívásokról Ruff Gabriella.

„Hiszek abban, hogy női vezetőként kiemelkedő ötleteket és perspektívákat hoztunk a vállalkozói világba – vette át a szót Kiss Krisztina. – Megtörtük a hagyományos mintákat azzal, hogy kreatív megoldásokat és új vezetői stílust alkalmaztunk. Véleményem szerint a női lélekre és szemléletmódra, valamint problémamegoldó képességre egyre nagyobb szükség van és lesz is. Fontosnak tartom, hogy soha nem veszíthetjük el a hitünket önmagunkban, amihez nagy segítséget adhat egy olyan vállalkozói közösség, mint a Bizalmi Kör, ahol fejlődhetünk és inspirálódhatunk egymástól.”

Figyelemreméltó, hogy az idei Leader Of The Year jelöltek mezőnye kifejezetten erős női cégvezetők tekintetében. A jelöltek között van Heizer Anita, Petricsek Ildikó, Zsolt Orsolya és Dr. Szántó Linda is.