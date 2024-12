Hama vezető: a kínaiak előretörésével rég nem látott átalakulás látszik az online piacon

Miközben a Hama idén is stabilan eredményes, az online piacon, a nagy kínai webáruházak megjelenésével olyan átalakulást tapasztalunk, aminek elsősorban a kisebb magyar webáruházak a kárvallotjai, mondja Prohászka Ottó, a Hama Kft. ügyvezető igazgatója.

„Az idei év gazdasági szempontból stabilitást hozott, és a 2024-ra tervezett eredményt lényegében sikerül elérni. Bár kisebb hangsúlyeltolódások történtek a portfólióban, ezek kiegyenlítették egymást, így az összkép pozitív maradt. Különösen sikeresnek bizonyult az a nyár elején a kereskedelmi partnereink révén bevezetett új termékkör, amely a Philips víztisztítási megoldásai köré épül,. A termékcsalád – amely szódagépeket, vízszűrőket, kancsókat és kulacsokat tartalmaz – egy aktuális fogyasztói trendet lovagolt meg: a fenntarthatóság és a praktikum iránti igényt. A termékek bevezetését az időzítés szempontjából a palack-visszaváltási rendelet bevezetése is támogatta. Ez a jogszabály sokakat arra ösztönzött, hogy környezettudatosabb megoldásokat keressenek, mivel az otthoni szódagép használata nemcsak a bolti szénsavas víz vásárlását, hanem a palackok kezelését is kiváltja” – fejtette ki a fotó, IT és elektronikai tartozékok forgalmazásával foglalkozó Hama ügyvezetője.

A szakember elmondta: a többi kategória kapcsán eltérő trendek figyelhetők meg. Különösen kiemelkedő a mobiltelefonokhoz kapcsolódó termékek – például otthoni töltők, utazó adapterek és kábelek – iránti kereslet növekedése. Ez a szegmens évek óta folyamatosan bővül, és mára a legdinamikusabban fejlődő területté vált a portfóliójukban.

A másik oldalon viszont csökkenő tendenciát mutat a memóriakártyák piaca. A háttérben az a technológiai változás áll, hogy a korábban a legnagyobb felvevőpiacot jelentő mobiltelefonok egyre nagyobb belső tárhellyel érkeznek, így ezekben a készülékekben már nincs szükség memóriakártyára. Hasonló csökkenés figyelhető meg a fotográfia területén is, ahol a memóriakártyák iránti igény szintén csökken. Ehhez mindkét kategóriánál az is hozzájárul, hogy egyre inkább növekszik a felhő alapú, fizetős tárhelyek szerepe.

„A partneri viszonteladói környezet összességében stabilnak mondható, ugyanakkor az online kereskedelem területén jelentős változások zajlanak. Az EMAG és Extreme Digital fúziójának hatása például eltért a várakozásoktól. A fúzióval nem a várt piaci dominancia jött létre, hanem épp ellenkezőleg: az Extreme Digital márka teljesen eltűnt, miközben az EMAG piaci jelenléte kevésbé dinamikus, mint azt előzetesen prognosztizálták. Az Alza viszont kihasználta a fúzió által keletkezett piaci űrt, és sikeresen növelte jelenlétét. Ez különösen azokra a kategóriákra igaz, amelyek korábban az Extreme Digital erősségei közé tartoztak”- elemez a cégvezető.

Prohászka Ottó azt tapasztalja, hogy további jelentős tényező a kínai webáruházak, mint például a Temu, térnyerése. Az alacsony árkategóriájú, tömegesen elérhető termékek piacán ezek a kínai szereplők olyan komoly versenyt generálnak, ami leginkább a kis magyar webáruházak kárára megy. Mindez azt is megmutatja, hogy a globális trendek hogyan alakítják át az online kereskedelmi szegmenst is. Amellett az is látszik, hogy a COVID-időszak alatt tapasztalt online kereskedelmi fellendülés a járványt követően stagnálni kezdett, és a továbbra is várt növekedési dinamika elmaradt.

A vásárlók jelentős része visszaszokott a hagyományos áruházi vásárlásra, ahol személyesen megtekinthetik és azonnal megvásárolhatják a termékeket. A szakember szerint ezáltal a fizikai boltok újra vonzóvá váltak, ami kiegyensúlyozottabbá teszi a kereskedelmi szektor különböző szereplői közötti versenyt.

Érsek M. Zoltán